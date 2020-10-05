Геркус: «Кузяева в „Локомотиве“ не будет»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в стан железнодорожников сорвался.
«Далера Кузяева в „Локомотиве“ не будет», — написал Геркус в своем Телеграме.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в стан железнодорожников сорвался.
«Далера Кузяева в „Локомотиве“ не будет», — написал Геркус в своем Телеграме.
Возможно, игрок вернется в Зенит, поискав лучшие варианты...
Возможно, игрок вернется в Зенит, поискав лучшие варианты...