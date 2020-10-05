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Геркус: «Кузяева в „Локомотиве“ не будет»

05 октября 2020, 15:29

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в стан железнодорожников сорвался.

«Далера Кузяева в „Локомотиве“ не будет», — написал Геркус в своем Телеграме.

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Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
05 октября в 19:21
Задолбала эта шелуха.
cska1948
cska1948
05 октября в 18:04
А Бердыев в ДМ? Ведь была инфа, что сегодня в ДМ должен прийти Бердыев и тишина. Может решили повременить после вчерашнего успеха ДМ в игре с Краснодаром?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 октября в 17:21
свободные агенты разве не могут вне окон переходить?
pomor45
pomor45
05 октября в 17:14
Папаша так замордовал сынка, что от него не будет никакого толку нигде ещё месяца три.
25процентный клоун
25процентный клоун
05 октября в 16:49
После матча со Спартаком Семак убедил Медведя, что сейчас не время игроками сб России расбрасывать
Анд-м
Анд-м
05 октября в 16:33
Если далер хочет играть в Европе, то надо сегодня определятся уже, сколько можно
1bear
1bear
05 октября в 16:21
"пилить"нечего,вот и трансфер срывается...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 16:10
Походу, дело в зарплате, причем не игроку, а агентам. Сорвав возможную сделку с Селтиком (там окно уже закрылось, если ничего не путаю). Локо будет торговаться. Выбор то у Далера теперь уменьшился. Но со временем увидим, что из этого получится.
Возможно, игрок вернется в Зенит, поискав лучшие варианты...
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 15:56
А Илья то откуда знает???
nubom
nubom
05 октября в 15:48
Конечно, не будет. Он будет в Зените...
STVA 1
STVA 1
05 октября в 15:36
Ну и плохо
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