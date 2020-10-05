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Черчесов: «Ротация в сборной России должна идти на пользу»

05 октября 2020, 17:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ротации состава перед товарищеским матчем против сборной Швеции.

Сейчас будет точная информация о состоянии футболистов. По тем, кто вчера тренировался, плюс-минус понятно. Завтра будет легкий, но информативный тест — отсюда и будем отталкиваться. Впереди три игры, и на каждый матч должен быть оптимальный состав на этот день.

Ротация как таковая должна идти на пользу. Если один игрок в состоянии выступить на топ-уровне, смысл искусственно что-то менять? Другое дело, что состояние будет понятно завтра к вечеру, и от этого мы будем исходить. Ротационные моменты должны присутствовать — главное, чтобы они были сделаны вовремя.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
05 октября в 19:05
а где твоя ротация только в списках, а на поле играют одни и те же, блин тренеришко
Caniggia
Caniggia
05 октября в 18:15
Если шведов обыграть в официальных матчах чабан не в состоянии, то может хоть в товарняке с ними не опозорится опять.
ДСА
ДСА
05 октября в 17:54
Гильерме точно надо убирать.с ворот навсегда.
nubom
nubom
05 октября в 17:48
"...Если один игрок в состоянии выступить на топ-уровне, смысл искусственно что-то менять.." - а если два?...
sv_1969
sv_1969
05 октября в 17:44
А будет ли..
drug01
drug01
05 октября в 17:43
Желаем удачи и исполнения желаний
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