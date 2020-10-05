Черчесов: «Ротация в сборной России должна идти на пользу»

Главный тренер сборной России рассказал о ротации состава перед товарищеским матчем против сборной Швеции.

Сейчас будет точная информация о состоянии футболистов. По тем, кто вчера тренировался, плюс-минус понятно. Завтра будет легкий, но информативный тест — отсюда и будем отталкиваться. Впереди три игры, и на каждый матч должен быть оптимальный состав на этот день.

Ротация как таковая должна идти на пользу. Если один игрок в состоянии выступить на топ-уровне, смысл искусственно что-то менять? Другое дело, что состояние будет понятно завтра к вечеру, и от этого мы будем исходить. Ротационные моменты должны присутствовать — главное, чтобы они были сделаны вовремя.