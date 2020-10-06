«Торино» подписал хавбека сборной Боснии и нападающего «Сампдории»

«Торино» объявил о подписании полузащитника загребского «Динамо» Амера Гояка, выступающего за Боснию и Герцеговину, а также форварда «Сампдории» Федерико Бонаццоли, который прошлый сезон провёл в аренде в «Падове».
Оба игрока перешли в туринский клуб на правах аренды с обязательством выкупа при соблюдении определённых условий.
Недавно «Торино» предпринял попытку арендовать полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.
🐂Benvenuto, Gojak!💣— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 5, 2020
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🐂 Benvenuto, @Bonazzoli97! 💣— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 5, 2020
👉https://t.co/PQkFIlHXke#SFT pic.twitter.com/raeEDsh2Tx