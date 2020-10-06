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«Торино» подписал хавбека сборной Боснии и нападающего «Сампдории»

06 октября 2020, 05:48

«Торино» объявил о подписании полузащитника загребского «Динамо» Амера Гояка, выступающего за Боснию и Герцеговину, а также форварда «Сампдории» Федерико Бонаццоли, который прошлый сезон провёл в аренде в «Падове».

Оба игрока перешли в туринский клуб на правах аренды с обязательством выкупа при соблюдении определённых условий.

Недавно «Торино» предпринял попытку арендовать полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 октября в 08:32
Прошлый сезон Бонаццоли провел в Сампе, позапрошлый в Падове.
Gahi
Gahi
06 октября в 05:49
Хороший выбор. Удачи
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