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«Бешикташ» арендовал вингера «Лестера»

06 октября 2020, 04:23

«Бешикташ» объявил об аренде вингера «Лестера» Рашида Геззаля до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне 28-летний алжирец на правах аренды выступал за «Фиорентину».

Ранее состав «Бешикташа» пополнил нападающий «Порту» Венсан Абубакар.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
06 октября в 04:26
«Бешикташ» арендовал вингера «Лестера»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208257/gezzal-rashid-beshiktash
Это наверное круто.
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