«Бешикташ» арендовал вингера «Лестера»

«Бешикташ» объявил об аренде вингера «Лестера» Рашида Геззаля до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне 28-летний алжирец на правах аренды выступал за «Фиорентину».
Ранее состав «Бешикташа» пополнил нападающий «Порту» Венсан Абубакар.
«Бешикташ» объявил об аренде вингера «Лестера» Рашида Геззаля до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне 28-летний алжирец на правах аренды выступал за «Фиорентину».
Ранее состав «Бешикташа» пополнил нападающий «Порту» Венсан Абубакар.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208257/gezzal-rashid-beshiktash
Это наверное круто.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208257/gezzal-rashid-beshiktash
Это наверное круто.