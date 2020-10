Вингер «Эвертона» перешёл в «Саутгемптон».

«Святые» арендовали 31-летнего англичанина до конца сезона.

Ранее «Эвертон» взял в аренду голкипера «Ромы» Робина Ульсена.

1️⃣4️⃣ years

8️⃣ months

1️⃣6️⃣ days



It’s been a long wait, but @theowalcott is a #SaintsFC player once more! 😇 pic.twitter.com/OwuygIfPSy