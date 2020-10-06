Игонин: «„Зенит“ выйдет в плей-офф ЛЧ со второго места»

Экс-игрок «Зенита» рассуждает о перспективах питерцев в групповом раунде Лиги чемпионов, где команда сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Сейчас все внимание должно быть переключено на подготовку к Лиге чемпионов. «Зениту» досталась ровная группа, в которой, как и в прошлом году, каждый соперник способен отнять очки у каждого. «Боруссия» – фаворит как по составу, так и по уровню игры, ведь Бундеслига не идет ни в какое сравнение с российским чемпионатом, преимущество не даст даже фактор своего поля в заключительном туре группового турнира.

А вот с «Брюгге» и «Лацио» соперничать можно. При этом нельзя забывать о подборе исполнителей в итальянском клубе и свежести чемпиона Бельгии, где, в отличие от нас, не доигрывали прошлый сезон в период пандемии. Рискну предположить, что «Зенит» выйдет в плей-офф со второго места: этому поспособствуют новички, пропустивший предыдущий турнир Малком и серьезные амбиции петербургского клуба.