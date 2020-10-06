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Игонин: «„Зенит“ выйдет в плей-офф ЛЧ со второго места»

06 октября 2020, 09:37

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин рассуждает о перспективах питерцев в групповом раунде Лиги чемпионов, где команда сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Сейчас все внимание должно быть переключено на подготовку к Лиге чемпионов. «Зениту» досталась ровная группа, в которой, как и в прошлом году, каждый соперник способен отнять очки у каждого. «Боруссия» – фаворит как по составу, так и по уровню игры, ведь Бундеслига не идет ни в какое сравнение с российским чемпионатом, преимущество не даст даже фактор своего поля в заключительном туре группового турнира.

А вот с «Брюгге» и «Лацио» соперничать можно. При этом нельзя забывать о подборе исполнителей в итальянском клубе и свежести чемпиона Бельгии, где, в отличие от нас, не доигрывали прошлый сезон в период пандемии. Рискну предположить, что «Зенит» выйдет в плей-офф со второго места: этому поспособствуют новички, пропустивший предыдущий турнир Малком и серьезные амбиции петербургского клуба.

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Все комментарии
Aris
Aris
14 октября в 08:14
Лацио, Брюгге, Боруссия и з...т
feris1
feris1
06 октября в 15:30
Так можно договориться и занять последнее место.
Лучше не загадывать и не строить замки из песка.
А настраиваться на каждую игру как на последнюю.
don_surio
don_surio
06 октября в 13:59
Зенит не займет ни 2-е, ни 1-е место. Скриньте.
Альфи
Альфи
06 октября в 13:22
Так скромно, даже не похоже на Зенит, вон почитаешь Медведева и сразу понятно , что там уже красную дорожку сразу в полуфинал (это как минимум!) выстелили, вот это я понимаю амбиции, а тут 2 место фи.....
oFANATo
oFANATo
06 октября в 12:42
Не говори гоп, пока не перепрыгнул!🤗
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 октября в 11:23
Здраво!
rubinovyi2
rubinovyi2
06 октября в 11:12
А почему не сразу в полуфинал?
Рисковать,так рисковать...)))))
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
06 октября в 11:05
В каком году? :)
nubom
nubom
06 октября в 10:37
Не верю!...
25процентный клоун
25процентный клоун
06 октября в 10:33
Вторым будет Брюгге, третей Боруссия
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
06 октября в 10:29
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 октября в 10:28
    Рано еще рассуждать. Соперники ровные, оступиться может каждый. За нас может сыграть то, что Боруссии в последнем туре уже и не нужны будут очки. Как Лейпцигу в том сезоне.
    А нам нужна концентрация на каждый матч. И очень важно взять очки у Брюгге.
    Третье место нужно брать а за второе навязать борьбу Лацио.
    Но место может быть любое...
    Caniggia
    Caniggia
    06 октября в 10:22
    Прогнозы смелые, амбиции большие, Малколм крутой, а четвёртыми как были, так и останутся.
    112910415
    112910415
    06 октября в 10:19
    серьёзные амбиции, вялый Малком ... аргументы крутейшие ! )
    alex074
    alex074
    06 октября в 10:18
    Как надоело слушать высказывания всякого рода экспертов и околофутбольных людей, что Зеня выйдет в плей-офф ЛЧ без проблем и это когда ещё ни одного матча не сыграли....а потом "два неверных оборота и козёл любит Федота"...Не нужно раньше времени горлопанить в эфир...можно конкретно жидко обкакаться.
    Glodor
    Glodor
    06 октября в 10:12
    Пусть будет так!
    sv_1969
    sv_1969
    06 октября в 10:11
    серьезные амбиции петербургского клуба.
    Можно думать у Лацио нет амбиций!А тот же Брюгге живет за счет еврокубков и продажи игроков!
    Кокосик
    Кокосик
    06 октября в 09:57
    "Чтобы выйти в плей-офф,нам нужно занять второе место" (Медведев)
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    06 октября в 09:54
    Рассуждать не играть. Только и делаете что рассуждаете в начале ЕК , и позор в конце Еврокубков.
    Анпилкин
    Анпилкин
    06 октября в 09:39
    Этого нужно добиться
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