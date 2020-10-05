Кутепов: «Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав „Спартака“»

Защитник «Спартака» поделился эмоциями после своего возвращения в состав сборной России.

Воспоминания только хорошие. Очень соскучился по сборной, приятно снова сюда вернуться. Отдельное спасибо тренерскому штабу, что дали мне такую возможность. Буду работать, доказывать.

Очень хороший коллектив! По всем ребятам соскучился, думаю, у нас еще будет время пообщаться, построить планы на будущее.

Времена чемпионата мира вспоминаю только дома, в кругу семьи. Сейчас я полностью сконцентрирован на своей роли в настоящем и на том, что ждет меня в будущем. Прошлое осталось в прошлом.

Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав «Спартака». Работаю, показываю то, что умею и должен. Дальше решение уже идёт от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная.

Думаю, физически мы здорово готовы: чемпионат в самом разгаре, все ребята в очень хорошей форме. Это нормальный график — минимум нагрузочных тренировок и больше игр. Для любого футболиста это огромное счастье. Чем больше матчей, тем лучше!