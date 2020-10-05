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Кутепов: «Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав „Спартака“»

05 октября 2020, 20:31

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился эмоциями после своего возвращения в состав сборной России.

Воспоминания только хорошие. Очень соскучился по сборной, приятно снова сюда вернуться. Отдельное спасибо тренерскому штабу, что дали мне такую возможность. Буду работать, доказывать.

Очень хороший коллектив! По всем ребятам соскучился, думаю, у нас еще будет время пообщаться, построить планы на будущее.

Времена чемпионата мира вспоминаю только дома, в кругу семьи. Сейчас я полностью сконцентрирован на своей роли в настоящем и на том, что ждет меня в будущем. Прошлое осталось в прошлом.

Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав «Спартака». Работаю, показываю то, что умею и должен. Дальше решение уже идёт от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная.

Думаю, физически мы здорово готовы: чемпионат в самом разгаре, все ребята в очень хорошей форме. Это нормальный график — минимум нагрузочных тренировок и больше игр. Для любого футболиста это огромное счастье. Чем больше матчей, тем лучше!

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Все комментарии
dalex83
dalex83
05 октября в 22:02, ред.
В роли разрушителя между опорником и цз попробовать надо. По позиции чуть выше цз и чуть ниже оплрника. Попробовать как разрушителя. Может толк будет
makkie
makkie
05 октября в 21:28
Кутепов в роли правого ЦЗ банально не тянет, Маслов и быстрее, и техничнее.
Илья здорово сыграл в Казани. Но там он был центральным ЦЗ, где нужно снимать весь верх, страховать и меньше бегать - в этой роли он как рыба в воде.
ABir
ABir
05 октября в 21:20
Постоянная работа над собой , и результат придёт! Удачи Илье в Спартаке!
112910415
112910415
05 октября в 21:13
проблема, однако !
Q-J-G
Q-J-G
05 октября в 21:00
Такая ситуация, никого не устраивает...
safari-05
safari-05
05 октября в 21:00
В первую лигу его, а не в сборную
drug01
drug01
05 октября в 20:55
Валить надо скорей пока молодой!
cska vperiod
cska vperiod
05 октября в 20:49
Отпустите кутю в Баварию они как раз сейчас усиливаются.
beefs
beefs
05 октября в 20:47
кто то играет, кто то играет, а кто то сидит...
mihaluch
mihaluch
05 октября в 20:35
Что поделаешь ситуация действительно сложная.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 20:35
А толку от тебя в составе!
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 20:35
Может стоит сменить команду???
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