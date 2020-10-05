Черчесов: «Нойштедтер не играет почти два месяца. Поэтому и не вызван»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике Романе Нойштедтере, который в данный момент находится в статусе свободного агента.
Я не знаю, ведёт он переговоры с какими-то клубами или нет. Всё же упирается в определённые условия, срок действия контракта и прочие нюансы. Естественно, жаль, что у него нет клуба до сих пор, но ситуация какая есть, такая и есть.
Мы не посчитали нужным вызывать его на этот сбор, потому что тогда он почти месяц не играл, а сейчас уже почти два месяца. Это большой срок. Тем более Кутепов и Жирков проявили себя достаточно неплохо в последнее время.
Кузяев не играет 4 месяца....и вызван...
Кузяев не играет 4 месяца....и вызван...