Черчесов: «Нойштедтер не играет почти два месяца. Поэтому и не вызван»

Главный тренер сборной России поделился мнением о полузащитнике , который в данный момент находится в статусе свободного агента.

Я не знаю, ведёт он переговоры с какими-то клубами или нет. Всё же упирается в определённые условия, срок действия контракта и прочие нюансы. Естественно, жаль, что у него нет клуба до сих пор, но ситуация какая есть, такая и есть.

Мы не посчитали нужным вызывать его на этот сбор, потому что тогда он почти месяц не играл, а сейчас уже почти два месяца. Это большой срок. Тем более Кутепов и Жирков проявили себя достаточно неплохо в последнее время.