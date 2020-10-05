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Черчесов: «Нойштедтер не играет почти два месяца. Поэтому и не вызван»

05 октября 2020, 18:14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике Романе Нойштедтере, который в данный момент находится в статусе свободного агента.

Я не знаю, ведёт он переговоры с какими-то клубами или нет. Всё же упирается в определённые условия, срок действия контракта и прочие нюансы. Естественно, жаль, что у него нет клуба до сих пор, но ситуация какая есть, такая и есть.

Мы не посчитали нужным вызывать его на этот сбор, потому что тогда он почти месяц не играл, а сейчас уже почти два месяца. Это большой срок. Тем более Кутепов и Жирков проявили себя достаточно неплохо в последнее время.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 октября в 00:23
В сборной и без Романа достаточно смешных кандидатов.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 октября в 20:02
Да он что играет, что нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 октября в 19:47, ред.
Сказки....
Кузяев не играет 4 месяца....и вызван...
Ляпсень
Ляпсень
05 октября в 18:52
Удивляет, где абрек находит таких нойштэтэров? Глоба помогает?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 18:35
Наверное папа Нойштедэра ужэ не у власти!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 18:16
Та же фигня...
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