Толстиков: «Есть мнение, что Вендел не дозрел для решения больших задач»

Владелец португальской «Лейрии» Александр Толстиков прокомментировал переход полузащитника «Спортинга» Вендела в «Зенит». Сделка ещё не оформлена официально. Однако агент игрока Сезар Барбьери ранее заявил, что стороны уже согласовали трансфер.

По моему мнению, Вендел футболист с очень хорошими качествами и данными. Он придаст «Зениту» глубину состава и мощь — этот игрок достаточно габаритный для середины поля. На сегодняшний день он мотор «Спортинга», но не все игры проводит ровно. В некоторых матчах Вендел не настолько активен, как хотелось бы. Посмотрим, достаточно ли этого будет для питерцев. Бразилец уже четыре сезона выступает в «Спортинге», два из них на очень хорошем уровне. О нём много пишут и обсуждают. Но есть мнение, что он не дозрел для решения больших задач.