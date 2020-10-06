Толстиков: «Есть мнение, что Вендел не дозрел для решения больших задач»

Владелец португальской «Лейрии» Александр Толстиков прокомментировал переход полузащитника «Спортинга» Вендела в «Зенит». Сделка ещё не оформлена официально. Однако агент игрока Сезар Барбьери ранее заявил, что стороны уже согласовали трансфер.
По моему мнению, Вендел футболист с очень хорошими качествами и данными. Он придаст «Зениту» глубину состава и мощь — этот игрок достаточно габаритный для середины поля. На сегодняшний день он мотор «Спортинга», но не все игры проводит ровно. В некоторых матчах Вендел не настолько активен, как хотелось бы. Посмотрим, достаточно ли этого будет для питерцев. Бразилец уже четыре сезона выступает в «Спортинге», два из них на очень хорошем уровне. О нём много пишут и обсуждают. Но есть мнение, что он не дозрел для решения больших задач.
Можно ли назвать переплатой ту цифру в € 20 млн, которая фигурирует в СМИ? «Зенит» — большой клуб, ему сложно найти футболиста такого уровня за меньшие деньги. Рынок диктует цены. Думаю, если бы его покупал какой-то другой европейский клуб, то сумма могла быть ниже. «Спортинг» бы на это пошёл, так как сейчас испытывает серьёзные финансовые затруднения.
посадить его на тёплую трубу - дозреет постепенно
посадить его на тёплую трубу - дозреет постепенно