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Толстиков: «Есть мнение, что Вендел не дозрел для решения больших задач»

06 октября 2020, 06:33

Владелец португальской «Лейрии» Александр Толстиков прокомментировал переход полузащитника «Спортинга» Вендела в «Зенит». Сделка ещё не оформлена официально. Однако агент игрока Сезар Барбьери ранее заявил, что стороны уже согласовали трансфер.

По моему мнению, Вендел футболист с очень хорошими качествами и данными. Он придаст «Зениту» глубину состава и мощь — этот игрок достаточно габаритный для середины поля. На сегодняшний день он мотор «Спортинга», но не все игры проводит ровно. В некоторых матчах Вендел не настолько активен, как хотелось бы. Посмотрим, достаточно ли этого будет для питерцев. Бразилец уже четыре сезона выступает в «Спортинге», два из них на очень хорошем уровне. О нём много пишут и обсуждают. Но есть мнение, что он не дозрел для решения больших задач.

Можно ли назвать переплатой ту цифру в € 20 млн, которая фигурирует в СМИ? «Зенит» — большой клуб, ему сложно найти футболиста такого уровня за меньшие деньги. Рынок диктует цены. Думаю, если бы его покупал какой-то другой европейский клуб, то сумма могла быть ниже. «Спортинг» бы на это пошёл, так как сейчас испытывает серьёзные финансовые затруднения.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
06 октября в 11:15
в португалии потеплее будет, как мороз стукнет будет обратно проситься
Анд-м
Анд-м
06 октября в 08:21
Им нужен был игрок, они купили кого смогли урвать
Footbolista
Footbolista
06 октября в 07:31
Этот фрукт в Питере вряд ли дозреет...погода не та...ну питерские в курсе)...
andre_can
andre_can
06 октября в 07:29
поиграет- увидим на что способен!
112910415
112910415
06 октября в 07:00
пустяки
посадить его на тёплую трубу - дозреет постепенно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 октября в 06:41
Кто это такой
ЮЗИК
ЮЗИК
06 октября в 06:39
Деньги выброшены на ветер
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