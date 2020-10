«Брайтон» подписал второго молодого польского футболиста

Пресс-служба «Брайтона» сообщает, что клуб оформил трансфер полузащитника «Леха» .

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан до 2025 года.

Напомним, что ранее «Брайтон» объявил о трансфере другого польского футболиста Михала Карбовника.

✍️ Albion have signed Polish midfielder Jakub Moder from @LechPoznan on undisclosed terms.



🇵🇱 The 21-year-old has agreed a five-year deal until June 2025 and will be loaned back to Poznan for the time being.



🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️