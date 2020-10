«Брайтон» подписал 19-летнего польского футболиста

Пресс-служба «Брайтона» сообщает, что клуб подписал полузащитника «Легии» .

Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2024 года.

✍️ Albion have completed the signing of highly rated defender Michael Karbownik from @LegiaWarszawa on a four-year contract until June 2024.



🇵🇱 The 19-year-old will remain with Legia, with a loan agreed for the rest of the season.



