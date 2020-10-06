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Вечеринка в Лондоне. «Арсенал» купил футболиста Симеоне без инструкции по применению

сегодня, 11:30
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«Соккер.ру» объясняет, почему трансфер Томаса Партея — большой риск для «Арсенала».

«Футболисты Симеоне» = «футболисты Бердыева»

В футбольных кругах России давно и прочно ходит выражение «футболист Бердыева». Это исчерпывающая характеристика любого игрока, который не блистал выдающимися талантами до встречи с Курбаном Бекиевичем в «Рубине» или «Ростове», а потом не оправдал надежд клуба, решившегося подписать его. Безусловно, у каждого своя история, и в распоряжении Бердыева оказывались безусловно талантливые футболисты вроде Азмуна, но на каждого Сердара найдется свой Бухаров (Новосельцев, Медведев или Полоз).

Если вдуматься, никакого феномена в действительности и нет: трюк в том, что в четко отлаженной игровой системе подсвечиваются сильные качества футболистов, а слабости вуалируются. Симеоне, как и Бердыев, командному уделяет гораздо больше внимания, нежели индивидуальному. Поэтому в «Атлетико» часто сталкиваются с проблемами игроки, которым для реализации своих лучших качеств необходима определенная свобода (пример из нынешнего состава — Тома Лемар). Зато у Симеоне всегда в почете футболисты, способные успешно играть и творить в рамках изначально заданных функций.

Понятно, что встречаются и своего рода «амбидекстры», умеющие продуктивно функционировать в разных режимах, но они скорее исключения из правил: если футболисту комфортно в ежовых тактических рукавицах Симеоне, и он не мечтает о воздухе свободы в более открытой команде, это само по себе можно считать репрезентативным свойством. Значит, вне системы со множеством ограничений, этот футболист с большой долей вероятности начнет распыляться, растворит свои сильные качества в слабостях и скатится к среднему уровню. Такие примеры уже были, а тактически безупречные команды продолжают безбожно врать о классе своих игроков.

Туран, Филипе Луис, Гризманн, Люка Эрнандес…

Пройдемся по большим продажам «Атлетико» при Эль Чоло. Многие ли осчастливили покупателей? Первыми вылетевшими из гнезда птенцами Симеоне стали Диего Коста и Филипе Луис, отправившиеся в «Челси». Одиозный форвард нашел себя в схемах Моуриньо и Конте — тренеров, которые тоже предпочитают дисциплину, а вот Филипе Луиса даже Жозе не раскусил, хотя бразилец был очень успешен на левом фланге «Атлетико» и до поездки в Лондон, и после.

Классический пример неудачного развития карьеры явил Арда Туран, который решил перепрыгнуть из «Атлетико» в «Барселону». Турок временно увеличил свою результативность, но это ничего не значит: в составе «блаугранас» было много неудачников с хорошей статистикой. Туран был одним из лидеров в Мадриде, а на «Камп Ноу» превратился в жалкого оруженосца. По тому же пути спустя несколько лет пойдет Антуан Гризманн, за которого «Барса» отвалила 120 миллионов евро. Француз блистал у Симеоне, а рядом с Месси выглядит так, будто у него не переставая болит живот.

Еще один француз — Люка Эрнандес, в прошлом году уехал в Мюнхен. И когда «Бавария» платит 80 миллионов евро за футболиста, то рассчитывает получить суперзвезду. Конечно, в эту историю вмешались травмы, но Люка и после выздоровления не станет в «Баварии» незаменимым, ведь в центре обороны он не первый выбор, а слева может успешно играть Альфонсо Дэвис. К числу успешных покупок в лавке Симеоне можно отнести Родри, который уехал в «Манчестер Сити» за 70 млн евро. Гвардиола полностью доволен полузащитником, но ведь Родри нельзя считать «футболистом Симеоне»: в его случае «Атлетико» грамотно сработал в «купи-продай», испанец провел в цветах «матрасников» только год.

Партей кинул Симеоне, но «Вечеринка» в Лондоне под вопросом

В «Арсенале» встретили новичка из Мадрида словами: «Welcome to the Partey!» Здесь игра слов на английском, ведь фамилия футболиста Partey и слово «party» («вечеринка») пишутся и произносятся почти одинаково. Для «канониров» такой трансфер — действительно праздник, но устроит ли Томас вечеринку в Лондоне?

Диего Симеоне — мастер по прокачке качеств априори средних футболистов до топ-уровня, но, к сожалению, Эль Чоло пока не освоил ремесло Гудвина по производству мозгов. Во-первых, имея перед собой столько живых примеров, каждый футболист, который обязан своим положением Диего Симеоне, должен трезво оценить свои силы и задаться вопросом: «А так ли я хорош отдельно от „Атлетико“, сам по себе?»

Во-вторых, и это уже относится конкретно к ганскому полузащитнику, непозволительно забывать об уважении к семье, в которой тебя взрастили. Партей ведь буквально кинул Симеоне в последний день трансферного окна, когда «Арсенал» активировал опцию о выкупе хавбека за 50 млн евро. «Атлетико» даже не успел подписать замену, и Лукас Торрейра, арендованный у того же «Арсенала», не в счет, ведь Симеоне собирался использовать уругвайца вместе с Томасом, а не вместо него.

Минус в карму Партея в дополнение к обоснованным чисто футбольными моментами сомнениям. Не могу утверждать, что Томас обязательно не заиграет в Лондоне, но такая вероятность есть, и она довольна высока. Кажется, что полузащитник с большим объемом работы не затеряется в любой команде, но специфика этой работы в «Атлетико» и «Арсенале» будет кардинально отличаться друг от друга, как отличаются идеи Симеоне и Артеты. Формально «канониры» совершили мощную сделку, но у дона Диего большинство футболистов «с сектором», о котором они сами не догадываются. Вполне возможно, Томас Партей именно из этой партии.

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Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 13:25
1. "Платите клаусулу" - это не переговоры, а отказ от переговоров. "Арсенал" оказался непонятливым покупателем, который не расшифровал элементарного ответа: торг не уместен. Иначе забрали бы Партея на 2 месяца раньше.

2. Раз клаусулу в итоге заплатили, то и диалога между клубами не было, иначе условия хотя бы минимально изменились бы. Другого предмета для обсуждения не было, АТМД ни на миллиметр не подвинулся.

3. Еще раз повторяю: к "Арсеналу" претензий нет. У "Арсенала" есть свои задачи и нет морального долга перед "Атлетико", у Партея - есть. Уходя он нагадил на пороге клуба, который дал ему путевку в жизнь.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 13:13
Статья хорошая. Респек автору!!
aNOOBis
aNOOBis ответ Александр Чистяков (раскрыть)
сегодня в 13:06
"Каждое обращение в Атлетико заканчивалось ответом - переговоров не будет, платите клаусулу."

Так и я об этом! Хотели отступные - получили отступные! Где здесь некрасиво?
Ну, и на счет переговоров не будет...я то думаю, что мы всех деталей не знаем. С первой половины прошлого сезона эта эпопея длилась, скорее всего не один подход предприняли, может официальных обращений не было только.
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 13:01
К Арсеналу претензий нет - решили свою задачу. Криво, но решили. Но о какой крови и переговорах вы говорите, если их не было? Каждое обращение в Атлетико заканчивалось ответом - переговоров не будет, платите клаусулу. Абсолютно адекватную, между прочим. АТМД еще в начале года четко дал понять, что по-другому Партей не уйдет, так в итоге и произошло. Арсенал бессмысленно потратил время и забрал футболиста на тех же условиях, на которых мог забрать два месяца назад, чтобы он прошел предсезонку и влился в команду.

Но вопросы есть к Партею, который мог уйти красиво, но вместо этого напоследок подгадил клубу и тренеру, которые дали ему все, что у него есть. Сторона футболиста могла банально обозначить Арсеналу свой дедлайн по сделке раньше сроков закрытия окна (это нормальная практика), чтобы у Атлетико было время на подписание замены: "Договаривайтесь с клубом или платите клаусулу до 15 сентября (условно), и я ваш. Или в это окно никуда не уйду".
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:45, ред.
...футболист, который обязан своим положением Диего Симеоне, должен трезво оценить свои силы и задаться вопросом: «А так ли я хорош отдельно от „Атлетико“, сам по себе?»...

Играя в команде Симеоне, не факт, что топ-игрок заиграет в команде, куда он уходит...

Один из самых наглядных примеров, это Р.Фалькао, который "феерил" в Атлетико М. августа 2011 г. - май 2013 г.,
май-2012г,Финал Лига Европы, дубль в ворота Атлетик Бильбао, кубок Лиги Европы, лучший бомбардир Лиги Европа-12 голов. 35 голов за сезон!
2011/12 хет-трик в матче за Суперкубок УЕФА в ворота команды "Челси".

Менее, чем за два года три трофеи в составе Атлетико под руководством Д.Симеоне:
Кубок Лига Европы УЕФА 2011/12
Суперкубок УЕФА 2012
Кубок Испании 2012/13.

Далее, после Атлетико М. были: "Монако", "МЮ"-в аренде, "Челси"-аренда, "Галатасарай" в котором он и играет по сегодняшний день.... За этот период, май 2013 год-октябрь 2020-один трофей чемпион Франции 2016/17 год.
Сравните за 1,5 года в Атлетико М.-три трофеи, и за 7,5 лет в четырёх командах. Но дело даже не в выигранных трофеях, дело в том, что мы помним и знаем Р.Фалькао по играм за "Атлетико" , того Фалькао, которым восторгалась Испания, футбольная Европа. Д.Симеоне тогда был категорически против перехода Фалькао в "Монако", но Фалькао несмотря ни на что ушёл... После этого, это был уже не тот Фалькао, которого мы знали, которые играл в команде Д.Симеоне, это была и есть только бледная тень, когда-то топ-игрока Р.Фалькао...

На данный момент, мы можем задать такой же вопрос о Гризманне, а так ли он хорош отдельно от Атлетико, отдельно от Симеоне...

Есть ещё примеры, но я привёл один из самых ярких, Фалькао, один из крайних, Гризманн...
Этого вполне достаточно, чтобы в полной мере понимать, что из себя представляет топ-тренер Д.Симеоне. Один из лучших тренеров Мирового футбола.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:40
Александр, большое спасибо за статью..!....да, кто кто а "сентиментальный индеец", как называют Диего умеет работать с футболистами и умеет раскрыть их таланты и что самое удивительное, это то что умеет побрать для игрока ту позицию, где он раскрывает свои таланты...кстати в 2019 году Симеоне вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров в Испании (его зарплата составила 3,3 млн в месяц)....и хотя сезон 2019/2020 оказался для "матрисников" не самым успешным, но тренер взял всю ответственность за это на себя ( в испанских СМИ ходят слухи, что в связи с провалом администрация клуба подумывает о завершении сотрудничества с Симеоне и рассматривает на его позицию Маурисио Почеттино....Ну а что касается Ганского полузащитника, то переговоры велись очень долго и натужно, но привели к ожидаемому исходу..может заиграть и блеснуть, а может и наоборот (это уже время покажет), а вот чем, вернее кем заменить его (разговор идет о полузащитнике "Леванте" Хосе Кампанья) то там финансовая составляющая может помешать....Пожелаю удачи Томасу в Англии!
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 12:33, ред.
Уважаемый аффтор, ну какой "минус в карму"? Атлетико же совершенно точно попил крови переговорщикам из Арсенала по поводу этого трансфера, всякий раз ссылаясь на release clause. Раз так, вот вам обозначенная сумма, а ваши переживания на счёт перехода нас теперь не волнуют
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 11:39
Раз купили значит знают как применять.
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