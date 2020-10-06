Вечеринка в Лондоне. «Арсенал» купил футболиста Симеоне без инструкции по применению

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сегодня, 11:30

«Соккер.ру» объясняет, почему трансфер Томаса Партея — большой риск для «Арсенала».

«Футболисты Симеоне» = «футболисты Бердыева»

В футбольных кругах России давно и прочно ходит выражение «футболист Бердыева». Это исчерпывающая характеристика любого игрока, который не блистал выдающимися талантами до встречи с Курбаном Бекиевичем в «Рубине» или «Ростове», а потом не оправдал надежд клуба, решившегося подписать его. Безусловно, у каждого своя история, и в распоряжении Бердыева оказывались безусловно талантливые футболисты вроде Азмуна, но на каждого Сердара найдется свой Бухаров (Новосельцев, Медведев или Полоз).

Если вдуматься, никакого феномена в действительности и нет: трюк в том, что в четко отлаженной игровой системе подсвечиваются сильные качества футболистов, а слабости вуалируются. Симеоне, как и Бердыев, командному уделяет гораздо больше внимания, нежели индивидуальному. Поэтому в «Атлетико» часто сталкиваются с проблемами игроки, которым для реализации своих лучших качеств необходима определенная свобода (пример из нынешнего состава — Тома Лемар). Зато у Симеоне всегда в почете футболисты, способные успешно играть и творить в рамках изначально заданных функций.

Понятно, что встречаются и своего рода «амбидекстры», умеющие продуктивно функционировать в разных режимах, но они скорее исключения из правил: если футболисту комфортно в ежовых тактических рукавицах Симеоне, и он не мечтает о воздухе свободы в более открытой команде, это само по себе можно считать репрезентативным свойством. Значит, вне системы со множеством ограничений, этот футболист с большой долей вероятности начнет распыляться, растворит свои сильные качества в слабостях и скатится к среднему уровню. Такие примеры уже были, а тактически безупречные команды продолжают безбожно врать о классе своих игроков.

Туран, Филипе Луис, Гризманн, Люка Эрнандес…

Пройдемся по большим продажам «Атлетико» при Эль Чоло. Многие ли осчастливили покупателей? Первыми вылетевшими из гнезда птенцами Симеоне стали Диего Коста и Филипе Луис, отправившиеся в «Челси». Одиозный форвард нашел себя в схемах Моуриньо и Конте — тренеров, которые тоже предпочитают дисциплину, а вот Филипе Луиса даже Жозе не раскусил, хотя бразилец был очень успешен на левом фланге «Атлетико» и до поездки в Лондон, и после.

Классический пример неудачного развития карьеры явил Арда Туран, который решил перепрыгнуть из «Атлетико» в «Барселону». Турок временно увеличил свою результативность, но это ничего не значит: в составе «блаугранас» было много неудачников с хорошей статистикой. Туран был одним из лидеров в Мадриде, а на «Камп Ноу» превратился в жалкого оруженосца. По тому же пути спустя несколько лет пойдет Антуан Гризманн, за которого «Барса» отвалила 120 миллионов евро. Француз блистал у Симеоне, а рядом с Месси выглядит так, будто у него не переставая болит живот.

Еще один француз — Люка Эрнандес, в прошлом году уехал в Мюнхен. И когда «Бавария» платит 80 миллионов евро за футболиста, то рассчитывает получить суперзвезду. Конечно, в эту историю вмешались травмы, но Люка и после выздоровления не станет в «Баварии» незаменимым, ведь в центре обороны он не первый выбор, а слева может успешно играть Альфонсо Дэвис. К числу успешных покупок в лавке Симеоне можно отнести Родри, который уехал в «Манчестер Сити» за 70 млн евро. Гвардиола полностью доволен полузащитником, но ведь Родри нельзя считать «футболистом Симеоне»: в его случае «Атлетико» грамотно сработал в «купи-продай», испанец провел в цветах «матрасников» только год.

Партей кинул Симеоне, но «Вечеринка» в Лондоне под вопросом

В «Арсенале» встретили новичка из Мадрида словами: «Welcome to the Partey!» Здесь игра слов на английском, ведь фамилия футболиста Partey и слово «party» («вечеринка») пишутся и произносятся почти одинаково. Для «канониров» такой трансфер — действительно праздник, но устроит ли Томас вечеринку в Лондоне?

Диего Симеоне — мастер по прокачке качеств априори средних футболистов до топ-уровня, но, к сожалению, Эль Чоло пока не освоил ремесло Гудвина по производству мозгов. Во-первых, имея перед собой столько живых примеров, каждый футболист, который обязан своим положением Диего Симеоне, должен трезво оценить свои силы и задаться вопросом: «А так ли я хорош отдельно от „Атлетико“, сам по себе?»

Во-вторых, и это уже относится конкретно к ганскому полузащитнику, непозволительно забывать об уважении к семье, в которой тебя взрастили. Партей ведь буквально кинул Симеоне в последний день трансферного окна, когда «Арсенал» активировал опцию о выкупе хавбека за 50 млн евро. «Атлетико» даже не успел подписать замену, и Лукас Торрейра, арендованный у того же «Арсенала», не в счет, ведь Симеоне собирался использовать уругвайца вместе с Томасом, а не вместо него.

Минус в карму Партея в дополнение к обоснованным чисто футбольными моментами сомнениям. Не могу утверждать, что Томас обязательно не заиграет в Лондоне, но такая вероятность есть, и она довольна высока. Кажется, что полузащитник с большим объемом работы не затеряется в любой команде, но специфика этой работы в «Атлетико» и «Арсенале» будет кардинально отличаться друг от друга, как отличаются идеи Симеоне и Артеты. Формально «канониры» совершили мощную сделку, но у дона Диего большинство футболистов «с сектором», о котором они сами не догадываются. Вполне возможно, Томас Партей именно из этой партии.