Милик будет тренироваться отдельно от «Наполи» до января

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06 октября 2020, 16:06

SportMediaset сообщает, что нападающий «Наполи» будет тренироваться отдельно от команды до открытия следующего трансферного окна.

Напомним, что недавно футболист вел переговоры с «Ювентусом» о возможном переходе, из-за чего угодил в немилость президенту клуба Аурелио Де Лаурентису. Потенциальная сделка с туринцами в итоге не состоялась. После на игрока претендовали «Фиорентина» и «Валенсия», однако трансфер не удалось закрыть.

Теперь стало известно, что Милик будет ждать следующей возможности перейти в другую команду.