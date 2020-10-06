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Милик будет тренироваться отдельно от «Наполи» до января

06 октября 2020, 16:06

SportMediaset сообщает, что нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик будет тренироваться отдельно от команды до открытия следующего трансферного окна.

Напомним, что недавно футболист вел переговоры с «Ювентусом» о возможном переходе, из-за чего угодил в немилость президенту клуба Аурелио Де Лаурентису. Потенциальная сделка с туринцами в итоге не состоялась. После на игрока претендовали «Фиорентина» и «Валенсия», однако трансфер не удалось закрыть.

Теперь стало известно, что Милик будет ждать следующей возможности перейти в другую команду.

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Адремевю
Адремевю
07 октября в 20:05
Недалёк от истины был Горький.
Анд-м
Анд-м
06 октября в 17:05
Жёстко конечно. Но думаю вернётся уже в ноябре к команде
shlomo
shlomo
06 октября в 16:17
Да и не известно, когда она подвернется
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