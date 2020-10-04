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«Шахтер» ушёл на самоизоляцию после вспышки коронавируса в клубе

04 октября 2020, 23:05

«Шахтёр» на своём официальном сайте сообщил о вспышке коронавируса в клубе. Донецкая команда в полном составе ушла на самоизоляцию.

После матча «Десна» – «Шахтер» медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных» оказались положительными.

Клубом предприняты все необходимые меры. «Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

Напомним, что сегодня «Наполи» не прилетел на матч против «Ювентуса» из-за коронавируса в команде.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
05 октября в 08:51
кто же первый остановит свой чемпионат)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
05 октября в 03:43
А я думаю,что нет,не зря чемпионаты начали,в Европе это не у нас,они знали,что будет вторая волна однако сезон начался.
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 02:32
Думаю, что скоро опять объявят карантин по поводу пандемии, и что я пойду лечить ковидных больных ((((
Землянин
Землянин
05 октября в 01:14
Никогда такого не было и вот опять 😯
Gahi
Gahi
04 октября в 23:28
Здоровья, и скорейшего возвращения в команду.
dimagas2
dimagas2 ответ Шишанутый (раскрыть)
04 октября в 23:11
Так и будет скорее всего.
Шишанутый
Шишанутый
04 октября в 23:08
Походу пора закнчивать с футболом. Все больше и больше команд заражается. Наполи вон седня на игру не приехал. Одни технари вокруг. Кому такой футбол нужен??
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