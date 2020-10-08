«Милан» начал переговоры о продлении контракта с Чалханоглу

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08 октября 2020, 08:24

«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником .

Как сообщается, две недели назад «россонери» предложили турецкому хавбеку новое соглашение до 2024 года с зарплатой в 3 млн евро в год, однако агент футболиста отклонил первое предложение миланского клуба.

Отмечается, что Чалханоглу не устраивает заработная плата. 26-летний полузащитник хочет получать 5 млн евро. «Милан» продолжит контрактные переговоры с игроком в ближайшие недели, чтобы убедить Чалханоглу подписать новое соглашение.