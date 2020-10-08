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«Милан» начал переговоры о продлении контракта с Чалханоглу

08 октября 2020, 08:24

«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу.

Как сообщается, две недели назад «россонери» предложили турецкому хавбеку новое соглашение до 2024 года с зарплатой в 3 млн евро в год, однако агент футболиста отклонил первое предложение миланского клуба.

Отмечается, что Чалханоглу не устраивает заработная плата. 26-летний полузащитник хочет получать 5 млн евро. «Милан» продолжит контрактные переговоры с игроком в ближайшие недели, чтобы убедить Чалханоглу подписать новое соглашение.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
08 октября в 09:44
3 сезона он катал вату и никакой пользы не приносил. И только последние полсезона начал что-то делать и тут же заговорили о повышении зарплаты.
Gahi
Gahi
08 октября в 09:40
Летом 2014 года Хакана Чалханоглу хотели получить в свои ряды такие команды как Ювентус, Реал,Челси, Атлетико, Арсенал и Ливерпуль. Но он выбрал Байер 04 подписав контракт до 2019 года. Его сравнивали с Озилом времен Реала, но Хакан отличался тем что в сложных и ответственных поединках выручал команду. В 2015 году им заинтересовалась Барселона которая собралась обновлять среднию линию. Но 3 июля 2017 года Хакан подписал контракт с Миланом до 2021 года, в то время тренером клуба был Винченцо Монтело при нём Хакан играл левого вингера, с приходом в команду Дженнаро Гаттузо он стал чаще появлятся в полузащите и стал лучше проявлять себя в игре. И даже после ухода Гаттузо, Хакану доверяли в команде новые наставники а с приходом в клуб Стафано Пиоли и Ибрагимовича которые наладили благоприятную отмасферу в клубе и на Хакана и на Ибрагимовича в клубе делают ставку и надеяться на дальнейшее сотрудничество с ними. Думается что вопрос с продлением контракта с Чалханоглу будет решён положительно и стороны найдут приемлемый компромисс. Удачи
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 08:54
не очень то значит нужен)
ДСА
ДСА
08 октября в 08:32
5 млн. ему точно не дадут, особенно Милан.
mihaluch
mihaluch
08 октября в 08:26
Надеюсь насчёт зарплаты договорятся.
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