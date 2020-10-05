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Кузяев договорился о подписании нового контракта с «Зенитом»

05 октября 2020, 20:52

Полузащитник Далер Кузяев вернётся в «Зенит».

Футболист договорился о новом контракте с питерским клубом. Об этом сообщили источники в «Зените», а также близкие к игроку лица.

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Loko57 (раскрыть)
06 октября в 10:04
Он все грамотно рассчитал =) Уходить в Европу на низкую зп не стал (например Рейнджерс). Сейчас, как бы не странно это было с такой игрой, но Локомотив идет среди лидеров, отставание от Зенита и Спартака - 3 очка, при том что в этом круге Локомотив уже сыграл со всеми лидерами. После первого круга Локомотив будет на 1-3 месте, а отдавать игрока сборной конкуренту Зенит не хочет. Вот и получается, что Кузяев в беспроигрышной ситуации - с одной стороны Локомотив со своим подписным бонусом и хорошей зп, а с другой теперь надо быть Зениту с новым контрактом и повышением зп, и всего-то надо было подождать пару месяцев под разговоры про Европу)))
АлексАлекс
АлексАлекс
06 октября в 09:47
Как только Локомотив начал им активно интересоваться, Кузяев стал сразу нужен Зениту. Зенит в своем репертуаре, замаринует теперь на лавке, зато конкуренту не достался.
Legend 6
Legend 6
06 октября в 07:26
У зенита 80%состава таких вот Кузяевых. В чемпионате выезжает на трех легионерах. Остальные тупо пенальти бьют и зарплату получают.
kastites
kastites
06 октября в 07:00
И для чего карусель устраивал
112910415
112910415
06 октября в 05:25
виртуальное путешествие подошло к концу
Loko57
Loko57
06 октября в 00:06
Печально когда игроки ради денег устраивают всякие цирковые представления.
neukomm
neukomm ответ Заполярный (раскрыть)
05 октября в 23:28
А зачем? Контракт лет так на пяток на пару лямов в год, и можно в 32 со спокойной душой вешать бутсы на гвоздь. Даже играть не обязательно, можно и лавочку полировать - меньше вреда для здоровья.
Grey33
Grey33
05 октября в 23:23
Правильное решение.
Footbolista
Footbolista ответ nubom (раскрыть)
05 октября в 23:12
Подарки будут)...ЛЧ не за горами...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BDA8181 (раскрыть)
05 октября в 22:58
Тут догадок быть не может, ситуация один в один как с Месси,хотел контракт жирный и получил
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 октября в 22:57
Рэйнджерс предлагал 500 тыщ, локо 2.5 млн, ваши 3 млн и разговоры о европе))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Caniggia (раскрыть)
05 октября в 22:55
Абажди, после матча с Брюгге Семак вспомнит все резервы и Кузяев вернется в основу. Все таки он сильнее бариоса в созидании
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 октября в 22:52, ред.
Чем Локо лучше зенита?! Да тем что у них за последние 5 лет 6 побед над Зенитом а у Зенита над Локо - 3!!! Было бы 7, если бы ВАР засчитал чистый гол Рыбчинского!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 22:48
Надо пристраивать еще одну скамейку!
Заполярный
Заполярный
05 октября в 22:13
С лавки в европу не попадешь.
Faustello
Faustello ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 октября в 21:58, ред.
Зенит привез игрочище из Европы)))
Faustello
Faustello
05 октября в 21:57, ред.
Это что за остановка —
Витория-Гастейс или Глазго?
А с платформы говорят
- слазь Далерка! Ленинград!!!!
Аза за за за))))
rubinovyi2
rubinovyi2
05 октября в 21:49
Вот еще один нашел приют в тихой питерской гавани,где можно спокойно встретить "старость"..))
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
05 октября в 21:40
Поле успешной поездке в Европу, вернулся домой!
BDA8181
BDA8181
05 октября в 21:40
Мдя, я бы понял если бы уехал в Европу. А так цирк устроил с Локо и Зенитом. Или может была договоренность что мимо Европы тогда возращается. Вообщем одни догадки.
порт
порт
05 октября в 21:37
Не долго поиграл за рубежом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 октября в 21:33
Трансфермаркт сегодня
Вероятность подписания :
Локомотив Москва 29%
Зенит Санкт-Петербург 43%
makkie
makkie
05 октября в 21:30
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 октября в 21:22
    Не факт, что он выбил себе бОльший контракт. Просто посмотрел, что никто за ним в очередь не выстроился. А Локо чем лучше Зенита? Да ещё в такой группе ЛЧ, одни неприятности.
    Так что контракт у него мог уменьшиться, а не вырасти...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    05 октября в 21:11
    Хоть есть края теплей,
    Газпромбанк милей!!!
    MoHcTpMoHcTp
    MoHcTpMoHcTp
    05 октября в 21:10
    тьфу б&@^ь. кишка тонка у далерки. денег всё таки больше развития охота. не выпендривался бы с зарплатой, играл бы в каком-нибудь рейнджерс или условной герте.
    nubom
    nubom
    05 октября в 21:08
    Далер выбрал Зенит, Санкт-Петербург и путевку в ЛЧ! Подарки в студию!...
    Caniggia
    Caniggia
    05 октября в 21:08
    Он Зениту не нужен. Будет опять на лавке сидеть. Но Зенит готов платить немаленькую зарплату даже запасному, лишь бы не усиливать конкурента Локо. Лучше бы Кузяй в Европу свалили. Но там, похоже, он тоже никому не нужен. Остаётся только одно - получать бабло на зенитовской лавке.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    05 октября в 21:07
    Ну и зачем был весь этот цирк? Бабла хотел побольше выбить?
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    05 октября в 21:05
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