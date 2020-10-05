Кузяев договорился о подписании нового контракта с «Зенитом»

Полузащитник Далер Кузяев вернётся в «Зенит».
Футболист договорился о новом контракте с питерским клубом. Об этом сообщили источники в «Зените», а также близкие к игроку лица.
Полузащитник Далер Кузяев вернётся в «Зенит».
Футболист договорился о новом контракте с питерским клубом. Об этом сообщили источники в «Зените», а также близкие к игроку лица.
Витория-Гастейс или Глазго?
А с платформы говорят
- слазь Далерка! Ленинград!!!!
Аза за за за))))
Витория-Гастейс или Глазго?
А с платформы говорят
- слазь Далерка! Ленинград!!!!
Аза за за за))))
Вероятность подписания :
Локомотив Москва 29%
Зенит Санкт-Петербург 43%
Вероятность подписания :
Локомотив Москва 29%
Зенит Санкт-Петербург 43%
Наверняка и з/п выбили не менее 3 млн.
Наверняка и з/п выбили не менее 3 млн.
Так что контракт у него мог уменьшиться, а не вырасти...
Так что контракт у него мог уменьшиться, а не вырасти...
Газпромбанк милей!!!
Газпромбанк милей!!!