«Спартак» интересуется полузащитником «Лилля»

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07 октября 2020, 14:19

Полузащитник «Лилля» Шека может сменить клубную прописку.

Как сообщается, в трансфере португальца был заинтересован «Саутгемптон». «Святые» рассматривали вариант с подписанием игрока, однако так и не сумели заполучить футболиста.

Отмечается, что сейчас интерес к 25-летнему хавбеку проявляет «Спартак», но московский клуб ещё не делал официальных предложений по трансферу. «Лилль» готов расстаться со своим игроком за 10 млн евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Шека провёл 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.