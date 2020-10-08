Суд над «Спартаком» состоится 12 октября

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08 октября 2020, 11:25

На официальном сайте Тушинского районного суда сообщается, что заседание по делу о наказании «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче РПЛ с «Зенитом» состоится 12 октября в 14:30 мск. «Спартаку» грозит приостановка деятельности до 90 дней.

На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ . Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также «Спартаку» грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.