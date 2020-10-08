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Суд над «Спартаком» состоится 12 октября

08 октября 2020, 11:25

На официальном сайте Тушинского районного суда сообщается, что заседание по делу о наказании «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче РПЛ с «Зенитом» состоится 12 октября в 14:30 мск. «Спартаку» грозит приостановка деятельности до 90 дней.

На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также «Спартаку» грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ kolpankolpan (раскрыть)
08 октября в 16:55
"Лечат" это когда штраф...когда планируют приостановку деятельности на 90 дней это "убийство"...
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Footbolista (раскрыть)
08 октября в 16:30, ред.
Вообще то название команды пишется с заглавной буквы.С малой буквы хамство.Отвечу один раз, ведь не удивлен подобным.С чего взяли в что в Московском Роспотребнадзоре админресурс Зенита? Просто на примере Спартака лечат остальных.Что-бы доходчивее было.
Армейская душа
Армейская душа
08 октября в 16:02
Пора Федуну опять сниматься с чемпионата - фишечка работает
12й игрок
12й игрок ответ makkie (раскрыть)
08 октября в 14:21
Хахаха а не фидун ли там хныкал, что его засуживают? Одолеть не могут ахаха
12й игрок
12й игрок ответ cska1948 (раскрыть)
08 октября в 14:19
    12й игрок
    12й игрок ответ cska1948 (раскрыть)
    08 октября в 14:17
    Так, и что ты хочешь этим сказать? Типа стыдно должно быть? Не будь ограничений, арена забилась бы больше чем на половину, не переживай))
    12й игрок
    12й игрок
    08 октября в 14:14
      yasukuni
      yasukuni
      08 октября в 13:34
        cska vperiod
        cska vperiod
        08 октября в 13:14
        На полиграф их в юсех во главе с федуном.
        311
        311
        08 октября в 13:13
        Федун уже скупил всех судей по привычке!)
        Footbolista
        Footbolista ответ kolpankolpan (раскрыть)
        08 октября в 13:00, ред.
        зенитовский админресурс инициировал разбирательство...что тут непонятно?...нарушения были на всех стадионах...причем нарушения чего угодно еще до ограничений по коронавирусу...и теперь конечно есть...
        Думаю если бы Спартак проиграл зениту никакого шума бы не было...штрафанули бы по-тихому и все дела...
        Footbolista
        Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
        08 октября в 12:57
        Ну и нужен вам такой футбол?)...
        kolpankolpan
        kolpankolpan
        08 октября в 12:50, ред.
          Добряк
          Добряк
          08 октября в 12:47
          Сплошные траты для федуна. Лучше бы снял Спартак, а не Зарему...
          leopit
          leopit
          08 октября в 12:21
          Цыгана и Фердуна лет на пять в одну камеру.....
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
          08 октября в 12:16
          Макс, если честно, я не помню, былиакиеак ли в то время такие ограничения? Но ваши набрали почти полстадиона при квоте 10% Если ничего не путаю...
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          08 октября в 12:13
          Какое красивое название-"Суд над Спартаком". Прям радует глаз)
          cska1948
          cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
          08 октября в 12:11
          Вся эта "показательная порка" закончится штрафом!
          cska1948
          cska1948
          08 октября в 12:08
          Матч «Зенит» — «Спартак» посетили 7 548 зрителей 19.07.2020.

          Стадион «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей.
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          08 октября в 12:05
          Показательная порка состоится 12го числа. Удивительная оперативность!!! Сколько матчей со зрителями уже сыграно??? Много!!! И везде были нарушения. Даже в Саранске , где народу мизер и то люди кучкуются. Очень похоже , что наш "гегемон" решил убрать конкурента с дороги. Иначе это никак не объяснить. Если уж решили шерстить, то это надо делать на всех стадионах , а не выборочно.
          Всем здоровья.
          cska1948
          cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          08 октября в 12:05
          «Спартаку» грозит приостановка деятельности до 90 дней
          ---------------------------
          Три месяца СпаМу запретят играть в футбол! В матчах, которые СпаМ должен сыграть в этот период засчитают ему поражения всего и делов! Федуну даже не надо будет снимать команду с чемпионата, это сделает РФС согласно Регламента.
          makkie
          makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          08 октября в 12:04
          Валер, ну на Кубковом матче Зенита и Спартака у вас тоже явно было нарушение по квоте зрителей. Однако никто проверок не устраивал.
          Почему?)
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          08 октября в 12:02
          Если это правда что количество зрителей было больше разрешённого, то пусть наказывают конкретное ответственное лицо. Как можно приостанавливать деятельность клуба на 3 месяца? Полагаю что суд не примет такое решение
          Zozuig
          Zozuig
          08 октября в 11:55
          Команду нужно наказать отправкой в ФНЛ.
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          08 октября в 11:49
          Что значит приостановка деятельности?
          3 месяца технарей? Спартак ведь не только стадион, это команда тоже.
          Непонятная формулировка.
          А неприятности эти из-за жадности хозяев. В период короны напихать 20 тысяч на стадион на 40 с чем то тысяч человек. Это явный перебор, зато в кармане прибыло прилично.
          Но если где то прибыло, где то должно и убыть. Закон равновесия...
          makkie
          makkie
          08 октября в 11:45
          Не могут одолеть Спартак на футбольном поле, зашли с Роспотребнадзора и околофутбола.
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
          08 октября в 11:41, ред.
          Газизова на 15 суток ))) в стакан) это он все замутил))
          Дикий мужчина
          Дикий мужчина
          08 октября в 11:37
          Пашаев спартачей будет защищать, гыгы.
          mihaluch
          mihaluch
          08 октября в 11:33
          А судьи кто?
          cska1948
          cska1948 ответ Big krendel (раскрыть)
          08 октября в 11:32
          Где всегда играли - в Лужниках!
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