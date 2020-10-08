Суд над «Спартаком» состоится 12 октября

На официальном сайте Тушинского районного суда сообщается, что заседание по делу о наказании «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче РПЛ с «Зенитом» состоится 12 октября в 14:30 мск. «Спартаку» грозит приостановка деятельности до 90 дней.
На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также «Спартаку» грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Но жур31ам самое главное - провизжать погромче, пусть даже вранье от первого слова до последнего.
Но жур31ам самое главное - провизжать погромче, пусть даже вранье от первого слова до последнего.
Думаю если бы Спартак проиграл зениту никакого шума бы не было...штрафанули бы по-тихому и все дела...
Думаю если бы Спартак проиграл зениту никакого шума бы не было...штрафанули бы по-тихому и все дела...
Стадион «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей.
Стадион «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
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Три месяца СпаМу запретят играть в футбол! В матчах, которые СпаМ должен сыграть в этот период засчитают ему поражения всего и делов! Федуну даже не надо будет снимать команду с чемпионата, это сделает РФС согласно Регламента.
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Три месяца СпаМу запретят играть в футбол! В матчах, которые СпаМ должен сыграть в этот период засчитают ему поражения всего и делов! Федуну даже не надо будет снимать команду с чемпионата, это сделает РФС согласно Регламента.
Почему?)
Почему?)
3 месяца технарей? Спартак ведь не только стадион, это команда тоже.
Непонятная формулировка.
А неприятности эти из-за жадности хозяев. В период короны напихать 20 тысяч на стадион на 40 с чем то тысяч человек. Это явный перебор, зато в кармане прибыло прилично.
Но если где то прибыло, где то должно и убыть. Закон равновесия...
3 месяца технарей? Спартак ведь не только стадион, это команда тоже.
Непонятная формулировка.
А неприятности эти из-за жадности хозяев. В период короны напихать 20 тысяч на стадион на 40 с чем то тысяч человек. Это явный перебор, зато в кармане прибыло прилично.
Но если где то прибыло, где то должно и убыть. Закон равновесия...