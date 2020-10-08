Робинсон: «„Ливерпуль“ может подписать краткосрочный контракт с Батлендом»

Бывший голкипер «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон порекомендовал «Ливерпулю» подписать вратаря «Сток Сити» Джека Батленда. Робинсон считает, что он сможет качественно исполнять роль сменщика Алиссона.
Внутреннее трансферное окно в Англии всё ещё открыто, поэтому «Ливерпуль» может подписать игроков. Есть много хороших вратарей, которые сейчас находятся в статусе свободного агента.
Я могу представить, что «Ливерпуль» подпишет краткосрочный контракт с Джеком Батлендом. Им нужен кто-то вроде него.
Напомним, что ранее на Батленда претендовал «Саутгемптон».