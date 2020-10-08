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Робинсон: «„Ливерпуль“ может подписать краткосрочный контракт с Батлендом»

08 октября 2020, 13:26

Бывший голкипер «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон порекомендовал «Ливерпулю» подписать вратаря «Сток Сити» Джека Батленда. Робинсон считает, что он сможет качественно исполнять роль сменщика Алиссона.

Внутреннее трансферное окно в Англии всё ещё открыто, поэтому «Ливерпуль» может подписать игроков. Есть много хороших вратарей, которые сейчас находятся в статусе свободного агента.

Я могу представить, что «Ливерпуль» подпишет краткосрочный контракт с Джеком Батлендом. Им нужен кто-то вроде него.

Напомним, что ранее на Батленда претендовал «Саутгемптон».

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shlifen
shlifen
08 октября в 15:39, ред.
Кстати хороший вариант как для второго кипера топ клуба - удивлён что Батленд свободный агент...
Qatar Airways
Qatar Airways
08 октября в 13:32
У Ливерпуля какое-то проклятие на вратарей, прям как у Ювентуса на Лигу Чемпионов.
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 13:28
это как раз вариант))
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