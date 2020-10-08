«Зенит» лидирует в рейтинге фэйр-плей РПЛ. «Спартак» занимает 15-е место

РПЛ подвела промежуточные итоги чемпионата после 10-го тура.
Пресс-служба лиги опубликовала турнирную таблицу премии фэйр-плей. Премия вручается на основании шести параметров: учитываются желтые и красные карточки, зрелищность игры, уважение к сопернику и судьям, поведение представителей команд и болельщиков.
📊 Турнирная таблица премии Liga Fair Play после десятого тура #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 8, 2020
⠀#LigaFairPlay pic.twitter.com/AAuAGT36fv
Зенит 5 раз обыгрывает Спартак с 4-мя или 5-тью голами - Газпром всё купил...
Зенит 10 лет в рейтинге 25-ти лучших клубов Европы - Газпром всё купил....
Спартак ни разу не выиграл в последних 6-ти встречах с Зенитом - Газпром всё купил...
Итоговое 7-е место в чемпионате - Газпром всё купил....
14 мест разницы в таблице премии фэйр-плей - Газпром всё купил....
Может пришло время построить сильную команду...а не искать причину неудач в Зените.???
Со вторым то бюджетом...??
Зенит 5 раз обыгрывает Спартак с 4-мя или 5-тью голами - Газпром всё купил...
Зенит 10 лет в рейтинге 25-ти лучших клубов Европы - Газпром всё купил....
Спартак ни разу не выиграл в последних 6-ти встречах с Зенитом - Газпром всё купил...
Итоговое 7-е место в чемпионате - Газпром всё купил....
14 мест разницы в таблице премии фэйр-плей - Газпром всё купил....
Может пришло время построить сильную команду...а не искать причину неудач в Зените.???
Со вторым то бюджетом...??
Даже смешно очень, но ещё больше грустно, от того что нас держат за лохов..
Даже смешно очень, но ещё больше грустно, от того что нас держат за лохов..
И УППС не ошибся, я походу провидец
И УППС не ошибся, я походу провидец
Ворон ворону глаз не выклюет. Хе, Хе.))))
Ворон ворону глаз не выклюет. Хе, Хе.))))
А по уважению к сопернику Зенит также в лидерах?
А по уважению к сопернику Зенит также в лидерах?
Да так, что голы из офсайдов засчитывают и пенальти левые ставят.
Идиллия ❤️
А по факту Зенит и Спартак на первом месте.
Да так, что голы из офсайдов засчитывают и пенальти левые ставят.
Идиллия ❤️
А по факту Зенит и Спартак на первом месте.