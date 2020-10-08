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«Зенит» лидирует в рейтинге фэйр-плей РПЛ. «Спартак» занимает 15-е место

08 октября 2020, 18:56

РПЛ подвела промежуточные итоги чемпионата после 10-го тура.

Пресс-служба лиги опубликовала турнирную таблицу премии фэйр-плей. Премия вручается на основании шести параметров: учитываются желтые и красные карточки, зрелищность игры, уважение к сопернику и судьям, поведение представителей команд и болельщиков.

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Все комментарии
ТТ
ТТ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
12 октября в 10:16
Баклан баклану глаз не выклюет !!!!
Spbешник
Spbешник
09 октября в 20:34
Подтверждаю. Мои ставки на желтые карточки спартака и арсенала заходят всегда.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
09 октября в 08:54
Мне б таблицу с заслуженными картами, с теми которые нужно было показать и которые нужно отменить.
ilhom0566
ilhom0566
09 октября в 08:50, ред.
Представляю себе: вечеринка типа только для своих, сидят, едят, пьют, болтают. И кто-то: "А давайте ещё один рейтинг придумаем, в котором наверху будут все наши(и Краснодар для отмазки), а внизу все враги наши. Потихоньку и приучим народ, кого любить, а кого нет..." И на засаленной салфетке нарисовали таблицу.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
09 октября в 07:08, ред.
    Альфи
    Альфи
    09 октября в 06:40
    я бы удивилась если бы Зенит и его бастарды не занимали лидирующие места... а так, всё как всегда,думаю что питерский трехглавый дракон постарается и итоговую таблицу чемпа привести к этому знаменателю,так что привыкайте...
    Заполярный
    Заполярный ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    09 октября в 02:51
    Все покупать не нужно. Купи судью.
    SHMEL
    SHMEL
    08 октября в 23:42
    Наверное самый смешной и глупый рейтинг, который можно встретить
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    08 октября в 23:13
    Самим то не надоело Зенит обвинять во всём в чём возможно...??..)))

    Зенит 5 раз обыгрывает Спартак с 4-мя или 5-тью голами - Газпром всё купил...
    Зенит 10 лет в рейтинге 25-ти лучших клубов Европы - Газпром всё купил....
    Спартак ни разу не выиграл в последних 6-ти встречах с Зенитом - Газпром всё купил...
    Итоговое 7-е место в чемпионате - Газпром всё купил....
    14 мест разницы в таблице премии фэйр-плей - Газпром всё купил....

    Может пришло время построить сильную команду...а не искать причину неудач в Зените.???
    Со вторым то бюджетом...??
    Заполярный
    Заполярный
    08 октября в 22:25
    Это пресс служба матч тв нарисовала. А голосовали каделаки и буланов. Тогда я верю
    mat73
    mat73
    08 октября в 22:00
    Зенит и Сочи?!??! Ухахаха!!!!!!!
    Даже смешно очень, но ещё больше грустно, от того что нас держат за лохов..
    pomor45
    pomor45
    08 октября в 21:37
    Спартак слишком высоко оценили: Арсеналу обидно.
    brauning.86
    brauning.86
    08 октября в 21:26
    Не успел посмотреть рейтинг нол был уверен что сочи на втором
    И УППС не ошибся, я походу провидец
    Повелитель Пупсиков
    Повелитель Пупсиков
    08 октября в 21:16
    Хорошая тема для дружеских бесед болельщиков))
    kolpino08
    kolpino08
    08 октября в 21:09
    забавный рейтинг)
    Виталий Козлов
    Виталий Козлов
    08 октября в 20:52
      Big krendel
      Big krendel
      08 октября в 20:45
      Спартак грязно играет.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      08 октября в 20:40, ред.
      Так и чувствуется тут Уважение к сопернику! Рейтинг огонь, если бы Рой Кин в России играл, о бы был джентльменом года!!!
      WARchyn
      WARchyn
      08 октября в 20:39
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        08 октября в 20:38, ред.
        Зенит и Сочи в лидерах ? Газпром рулит !!
        Ворон ворону глаз не выклюет. Хе, Хе.))))
        spartak kursk
        spartak kursk
        08 октября в 20:36
        Всё правильно и логично:Зенит и Сочи впереди планеты всей.....Кто платит,тот и заказывает музыку.

        А по уважению к сопернику Зенит также в лидерах?
        makkie
        makkie
        08 октября в 20:25
        Зенит уважает судей - судьи уважают Зенит.
        Да так, что голы из офсайдов засчитывают и пенальти левые ставят.
        Идиллия ❤️

        А по факту Зенит и Спартак на первом месте.
        Добряк
        Добряк
        08 октября в 20:25
          AmIIIeR89
          AmIIIeR89
          08 октября в 20:22
          Где Зенит и где фейр-плей...
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          08 октября в 20:12
            ALEX26659
            ALEX26659
            08 октября в 20:07
              ВАЙПЕР
              ВАЙПЕР
              08 октября в 20:06
                ALEX26659
                ALEX26659
                08 октября в 20:05
                  Даниил Корохов
                  Даниил Корохов
                  08 октября в 20:04
                    Zak11
                    Zak11
                    08 октября в 20:02
                    Я не удивлён позиции Зенита в этом рейтинге. Вообще нисколько.
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