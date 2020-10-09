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Скалони: «Сборной Аргентины есть над чем работать»

09 октября 2020, 07:19
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Матч выигран, а для старта турнира такого калибра это самое главное. Условия были непростыми, плюс мы испытывали трудности из-за того, что долго не собирались вместе.

Есть моменты, которые нужно отметить, а есть те, что необходимо улучшить. У нас будет время поработать над этим. Самым главным было добиться результата.

Посмотрим, как будут восстанавливаться наши игроки, и затем начнём думать о Боливии. Понимаем, что условия этого матча отличаются от всех остальных [из-за высокогорного расположения города Ла-Пас].

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
09 октября в 07:53
Слабенькая победа получилась.
beefs
beefs
09 октября в 07:30
Всегда есть над чем работать...
mihaluch
mihaluch
09 октября в 07:28
Конечно команда сырая.
shlomo
shlomo
09 октября в 07:28
Всем сборным есть над чем работать...
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