Скалони: «Сборной Аргентины есть над чем работать»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Матч выигран, а для старта турнира такого калибра это самое главное. Условия были непростыми, плюс мы испытывали трудности из-за того, что долго не собирались вместе.

Есть моменты, которые нужно отметить, а есть те, что необходимо улучшить. У нас будет время поработать над этим. Самым главным было добиться результата.

Посмотрим, как будут восстанавливаться наши игроки, и затем начнём думать о Боливии. Понимаем, что условия этого матча отличаются от всех остальных [из-за высокогорного расположения города Ла-Пас].