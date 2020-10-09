Месси: «Мы знали, что матч с Эквадором будет сложным»

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Мы знали, что матч будет сложным, но главное то, что мы его выиграли. Нужно продолжать работать, чтобы становиться лучше.

Было важно начать с победы, потому что мы знаем, как тяжелы отборочные матчи. Мы ожидали такой уровень сопротивления, к тому же мы долго не играли. Волнение тоже усложнило нам задачу.

Это был непростой год. Возможность снова играть за сборную и дарить людям радость победы, помимо самой игры, помогает немного снять давление. Желаю всем аргентинцам оставаться сильными и здоровыми.