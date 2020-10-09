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Месси: «Мы знали, что матч с Эквадором будет сложным»

09 октября 2020, 06:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Мы знали, что матч будет сложным, но главное то, что мы его выиграли. Нужно продолжать работать, чтобы становиться лучше.

Было важно начать с победы, потому что мы знаем, как тяжелы отборочные матчи. Мы ожидали такой уровень сопротивления, к тому же мы долго не играли. Волнение тоже усложнило нам задачу.

Это был непростой год. Возможность снова играть за сборную и дарить людям радость победы, помимо самой игры, помогает немного снять давление. Желаю всем аргентинцам оставаться сильными и здоровыми.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano
09 октября в 12:36
коронная пенка
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
09 октября в 09:54
У них очень часто игры сложные. Нет сборной, сплошной сброд.
Мessi 10
Мessi 10
09 октября в 09:30
Лео красавчик. Победа есть победа.
Но в целом сборная Аргентины последние годы мертвая и давно уже не впечатляет. Ну не могут тренера выстроить боеспособную команду, несмотря на неплохой подбор игроков.
Legend 6
Legend 6 ответ NGYRZ (раскрыть)
09 октября в 08:12
А если бы бил не Месси то тебе и написать нечего было бы😁
Порассуждай про то, что Финал ЧЕ Португалия выиграла благодаря травме Роналду. Без этого они были обречены. Как и туринские, все на него играют😂а он как дрыг-нога только от налогов и флажка убежать может.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 08:07
А разве Месси даёт коментарии?
sv_1969
sv_1969
09 октября в 07:12
Эквадор не подарок
DEIVID
DEIVID
09 октября в 07:02
У тебя "чужой заработанный пенальти" работает только по отношению к Месси? В других случаях всё нормально. Наверное, для каждого игрока который заработал пенальти является честью, что бы его пробил Роналду. А в случае с аргентинцем игроки заработавшие для него пенальти испытывают неприязнь, недовольство, ведь жаждут сами его пробить. Так у тебе это работает?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 06:58
Сейчас всем тяжело...
Василий 50
Василий 50
09 октября в 06:53
Выигрывает аМесси, проигрывает команда
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 октября в 06:49
Ушёл бы он - мешает же
cska vperiod
cska vperiod
09 октября в 06:40
Гном не понимает, что он мешает.
NGYRZ
NGYRZ
09 октября в 06:39, ред.
Последние игры сборной Аргентины:

Без Месси в составе. Аргентина - Эквадор 6:1

С Месси в составе . Аргентина - Эквадор 1:0 (с чужого заработанного пенальти)


Мне кажется, что Аргентина возит на себе дорогой и капризный БАЛЛАСТ!
mihaluch
mihaluch
09 октября в 06:38
Победили и это главное.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 октября в 06:38
Значить дальше будет сложней
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