Месси: «Мы знали, что матч с Эквадором будет сложным»

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в отборочном матче ЧМ-2022.
Мы знали, что матч будет сложным, но главное то, что мы его выиграли. Нужно продолжать работать, чтобы становиться лучше.
Было важно начать с победы, потому что мы знаем, как тяжелы отборочные матчи. Мы ожидали такой уровень сопротивления, к тому же мы долго не играли. Волнение тоже усложнило нам задачу.
Это был непростой год. Возможность снова играть за сборную и дарить людям радость победы, помимо самой игры, помогает немного снять давление. Желаю всем аргентинцам оставаться сильными и здоровыми.
Но в целом сборная Аргентины последние годы мертвая и давно уже не впечатляет. Ну не могут тренера выстроить боеспособную команду, несмотря на неплохой подбор игроков.
Но в целом сборная Аргентины последние годы мертвая и давно уже не впечатляет. Ну не могут тренера выстроить боеспособную команду, несмотря на неплохой подбор игроков.
Порассуждай про то, что Финал ЧЕ Португалия выиграла благодаря травме Роналду. Без этого они были обречены. Как и туринские, все на него играют😂а он как дрыг-нога только от налогов и флажка убежать может.
Порассуждай про то, что Финал ЧЕ Португалия выиграла благодаря травме Роналду. Без этого они были обречены. Как и туринские, все на него играют😂а он как дрыг-нога только от налогов и флажка убежать может.
Без Месси в составе. Аргентина - Эквадор 6:1
С Месси в составе . Аргентина - Эквадор 1:0 (с чужого заработанного пенальти)
Мне кажется, что Аргентина возит на себе дорогой и капризный БАЛЛАСТ!
Без Месси в составе. Аргентина - Эквадор 6:1
С Месси в составе . Аргентина - Эквадор 1:0 (с чужого заработанного пенальти)
Мне кажется, что Аргентина возит на себе дорогой и капризный БАЛЛАСТ!