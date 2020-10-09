Кин: «Некоторые игроки позорят МЮ. Это будет стоить Сульшеру работы»

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал нынешних футболистов «красных дьяволов» после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (1:6) в матче 4-го тура АПЛ .

Игра со «шпорами» была позорной. Мы все имеем отношение к футболу, у всех у нас были плохие дни, но я считаю, что игра некоторых футболистов позорит эмблему клуба. Слишком много притворщиков.

В конечном итоге, я считаю, это будет стоить Сульшеру (Прим. — главный тренер МЮ ) работы.

Как я уже говорил ранее, они сделали козлом отпущения предыдущего тренера [Жозе Моуриньо], и теперь сделают то же самое с Оле.