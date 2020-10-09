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Кин: «Некоторые игроки позорят МЮ. Это будет стоить Сульшеру работы»

09 октября 2020, 04:37
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 6Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нынешних футболистов «красных дьяволов» после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (1:6) в матче 4-го тура АПЛ.

Игра со «шпорами» была позорной. Мы все имеем отношение к футболу, у всех у нас были плохие дни, но я считаю, что игра некоторых футболистов позорит эмблему клуба. Слишком много притворщиков.

В конечном итоге, я считаю, это будет стоить Сульшеру (Прим. — главный тренер МЮ) работы.

Как я уже говорил ранее, они сделали козлом отпущения предыдущего тренера [Жозе Моуриньо], и теперь сделают то же самое с Оле.

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Gelious
Gelious
09 октября в 12:29
Ну так-то и тренер явно не тянет уровень. В данном случае его отставка будет правильным ходом.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
09 октября в 08:08
"(Прим. — главный тренер МЮ)" с этого в голос проорал))
cska vperiod
cska vperiod
09 октября в 05:56
Негра погбу имеет ввиду.
sv_1969
sv_1969
09 октября в 05:07, ред.
Похоже Сульшеру не долго осталось
beefs
beefs
09 октября в 04:52
Очередной кризис в МЮ
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 октября в 04:46
На защитников и Погба намекает
mihaluch
mihaluch
09 октября в 04:40
Сульшер уйдёт позорить никто не будет.
Gahi
Gahi
09 октября в 04:39
Нужно подбирать тех игроков кто будет радовать. Удачи
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