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Погба: «Мечтаю играть за „Реал“»

08 октября 2020, 20:49

Хавбек МЮ Поль Погба признался, что хотел бы перейти в «Реал».

Да, это моя мечта. Думаю, что все футболисты хотели бы играть за «Реал». Но сейчас все мои мысли связаны с МЮ. Мой контракт? Мы не говорили о продлении с руководством клуба.

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Все комментарии
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
09 октября в 14:06
могу сказать про руководство МЮ в целом - профнепригодные , мягко говоря . Перес нормальный управленец
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
09 октября в 10:41, ред.
Зидан додавил давно , но ваше руководство даже за 100 лямов не продало , а там даже Перес офигел . Как думаешь кто больший ид...от Перес который предложил 100 лямов , или руководство МЮ которое отказалось за столько продавать ?
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
09 октября в 09:17
90% болельщиков МЮ надеится , что Зидан додавит и Реал его выкупит ! )))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 октября в 08:28
его пора уже в Юву выгонять,несмотря на юный возраст,играет как старая зебра.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Spellman (раскрыть)
09 октября в 08:00
А мне все по другому видется...Мне кажется,что вы видете то,что хотите видеть,на фоне неприязни к Погба!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
09 октября в 06:46, ред.
Фух обрадовал , я уже думал это бревнище к нам лыжи намылил . Надеюсь продлит контракт с вами .
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
09 октября в 06:29
Согласен , надеюсь такое бревно к нам не попадет , не охота потом 7 мячей вынимать
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 октября в 04:48
Надо продлить контракт
youtomee
youtomee
09 октября в 00:28
ему можно пока не называть команду, а просто остановиться на "Мечтаю играть", то что он сейчас из себя представляет, на игру не тянет
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
09 октября в 00:01
Надеюсь это и дальше останется мечтой :D
Spellman
Spellman ответ Альфамен (раскрыть)
08 октября в 22:04
Цитата подана так, что фраза выглядит не этично, учитывая то как играет команда и сам погба. А играют они сейчас паршиво. И то, что игрок в открытую всем высказывает что он хочет в другой клуб воспринимается негативно.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
08 октября в 21:59
Поль Погба:

«Я - игрок «Манчестер Юнайтед». Я слышал очень много слухов о том, что я собирался уходить, но сам я не сказал ни слова. На сегодняшний день я все ещё в Манчестере и борюсь за то, чтобы вернуть этот клуб на вершину».

О новом контракте:«Мы ещё ничего не обсуждали. Я не разговаривал с Эдом Вудвордом об этом. Сейчас я, как футболист «Манчестер Юнайтед», думаю в основном только о том, чтобы вернуться к своим лучшим кондициям».

«Я думаю, что настанет тот момент, когда клуб придёт, чтобы поговорить со мной и, возможно, что-то предложить. Но пока ничего не произошло. Поэтому я не могу сказать вам то, чего не знаю».

О Зидане (переходе в «Реал»):«Мы это все слышали, и уже все было сказано. Что я могу на это ответить? Да, каждый футболист хотел бы играть за «Реал». Это может быть мечтой, это мечта для меня».

«Но как я уже сказал, я в «Манчестер Юнайтед», и я люблю свой клуб. Я играю в Манчестере, и мне все нравится. Я хочу сделать все возможное, чтобы вернуть этот клуб туда, где он заслуживает находиться. Я выложусь для этого на все 100 процентов, как и мои товарищи по команде».
Альфамен
Альфамен ответ Spellman (раскрыть)
08 октября в 21:50
За что его на лавку то сажать???Он что-то обидное сказал???Игрок выразил желание в будущем играть за более высококлассный клуб,что тут такого???
Ruslan3132
Ruslan3132
08 октября в 21:35
правду говорит )) все футболисты хотели бы играть за «Реал», а кто играет готов идти на понижение ЗП, чтобы остаться в клубе ))
рус фан
рус фан
08 октября в 21:30
Погба что то подздал в МЮ, пускай в Реал переходит может Зизу направит его развитие в нужное русло.
Spellman
Spellman
08 октября в 21:27
На лавку бы его далеко и на долго за такие слова. Но руководство на это не пойдёт, деньги важнее спорта у владельцев.
Q-J-G
Q-J-G
08 октября в 21:12
Кто-то играет, кто-то мечтает)
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 21:08
Негр последний раз выходил на поле года три назад и после всего этого эта древесина хочет играть в Реале.
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 21:03
значит будешь играть)))а вот на поле или в фифе кто же знает)))
Legend 6
Legend 6
08 октября в 20:56
Поддерживаю желание Погбы.
shlomo
shlomo
08 октября в 20:52
Ну если так переходи...
David Young
David Young
08 октября в 20:51
Вряд ли когда-либо сыграет.
dimagas2
dimagas2
08 октября в 20:50, ред.
Реакция в Мадриде.
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