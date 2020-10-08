Погба: «Мечтаю играть за „Реал“»

Хавбек МЮ Поль Погба признался, что хотел бы перейти в «Реал».
Да, это моя мечта. Думаю, что все футболисты хотели бы играть за «Реал». Но сейчас все мои мысли связаны с МЮ. Мой контракт? Мы не говорили о продлении с руководством клуба.
Хавбек МЮ Поль Погба признался, что хотел бы перейти в «Реал».
Да, это моя мечта. Думаю, что все футболисты хотели бы играть за «Реал». Но сейчас все мои мысли связаны с МЮ. Мой контракт? Мы не говорили о продлении с руководством клуба.
«Я - игрок «Манчестер Юнайтед». Я слышал очень много слухов о том, что я собирался уходить, но сам я не сказал ни слова. На сегодняшний день я все ещё в Манчестере и борюсь за то, чтобы вернуть этот клуб на вершину».
О новом контракте:«Мы ещё ничего не обсуждали. Я не разговаривал с Эдом Вудвордом об этом. Сейчас я, как футболист «Манчестер Юнайтед», думаю в основном только о том, чтобы вернуться к своим лучшим кондициям».
«Я думаю, что настанет тот момент, когда клуб придёт, чтобы поговорить со мной и, возможно, что-то предложить. Но пока ничего не произошло. Поэтому я не могу сказать вам то, чего не знаю».
О Зидане (переходе в «Реал»):«Мы это все слышали, и уже все было сказано. Что я могу на это ответить? Да, каждый футболист хотел бы играть за «Реал». Это может быть мечтой, это мечта для меня».
«Но как я уже сказал, я в «Манчестер Юнайтед», и я люблю свой клуб. Я играю в Манчестере, и мне все нравится. Я хочу сделать все возможное, чтобы вернуть этот клуб туда, где он заслуживает находиться. Я выложусь для этого на все 100 процентов, как и мои товарищи по команде».
«Я - игрок «Манчестер Юнайтед». Я слышал очень много слухов о том, что я собирался уходить, но сам я не сказал ни слова. На сегодняшний день я все ещё в Манчестере и борюсь за то, чтобы вернуть этот клуб на вершину».
О новом контракте:«Мы ещё ничего не обсуждали. Я не разговаривал с Эдом Вудвордом об этом. Сейчас я, как футболист «Манчестер Юнайтед», думаю в основном только о том, чтобы вернуться к своим лучшим кондициям».
«Я думаю, что настанет тот момент, когда клуб придёт, чтобы поговорить со мной и, возможно, что-то предложить. Но пока ничего не произошло. Поэтому я не могу сказать вам то, чего не знаю».
О Зидане (переходе в «Реал»):«Мы это все слышали, и уже все было сказано. Что я могу на это ответить? Да, каждый футболист хотел бы играть за «Реал». Это может быть мечтой, это мечта для меня».
«Но как я уже сказал, я в «Манчестер Юнайтед», и я люблю свой клуб. Я играю в Манчестере, и мне все нравится. Я хочу сделать все возможное, чтобы вернуть этот клуб туда, где он заслуживает находиться. Я выложусь для этого на все 100 процентов, как и мои товарищи по команде».
https://www.youtube.com/watch?v=ChxWAGxjFSw