Погба: «Мечтаю играть за „Реал“»

Хавбек МЮ признался, что хотел бы перейти в «Реал».

Да, это моя мечта. Думаю, что все футболисты хотели бы играть за «Реал». Но сейчас все мои мысли связаны с МЮ . Мой контракт? Мы не говорили о продлении с руководством клуба.