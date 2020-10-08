Заваров: «Желаю Миранчуку, чтобы он хоть что-то выиграл в Италии»

Бывший футболист «Ювентуса» дал совет форварду «Дженоа» и хавбеку «Аталанты» , которые недавно переехали в Италию.

Сейчас молодежь уже другая, не такая, какими были мы. Они более уверенные в себе, более раскованные. Самое главное — учить язык и учиться у игроков, с которыми будут играть. И желаю им, чтобы они хоть что-то выиграли — Лигу Европы, Лигу чемпионов, чемпионат или хотя бы итальянский кубок. И не нужно забиваться, закрываться внутри себя. Нужно быть нормальным, открытым человеком, и тогда народ потянется.