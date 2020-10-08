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Заваров: «Желаю Миранчуку, чтобы он хоть что-то выиграл в Италии»

08 октября 2020, 19:50

Бывший футболист «Ювентуса» Александр Заваров дал совет форварду «Дженоа» Элдору Шомуродову и хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку, которые недавно переехали в Италию.

Сейчас молодежь уже другая, не такая, какими были мы. Они более уверенные в себе, более раскованные. Самое главное — учить язык и учиться у игроков, с которыми будут играть. И желаю им, чтобы они хоть что-то выиграли — Лигу Европы, Лигу чемпионов, чемпионат или хотя бы итальянский кубок. И не нужно забиваться, закрываться внутри себя. Нужно быть нормальным, открытым человеком, и тогда народ потянется.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 октября в 02:35
Жаль Санёк не мог дать этот совет самому себе тридцать лет назад.
Gahi
Gahi
08 октября в 21:41
Александр Заваров замечательный футболист Динамо Киев и сборной СССР. Он прекрасно знает какие трудности могут возникнуть у игрока в Италии потому что сам прошёл и сталкнулся с этим. Во время перестройки в 1988 г сборная Союза завоевала серебряные медали на чемпионате Европы и многие клубы Европы хотели видеть этих игроков в своих командах. Так Заваров оказался в Юветусе в это время в команде произошли изменения в составе, кто-то завершил карьеру а кто-то перешёл в другой клуб, Мишель Платени, Микаэль Лаудруп, Антонио Кабрини, Ширеа и др. К Заварову через год присоединился Сергей Алеников, как говорил сам Сергей, Заварову помешало раскрыться более ярко это минталитет и психология, он не любил общаться с журналистами после тренировки сразу возвращался домой. Тренировки один раз в день и не каких сборов что были в Союзе, больше свободного времени, перестроится в новых условия он сразу не смог, что это негативно повлияло на его. Поэтому пожелания Заварова для Миранчука и Шомуродова, футболистами должны воспринатся очень серьёзно чтобы самим не повторять их. Пусть всё у них получится в Италии хорошо, чтобы добится успеха. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
08 октября в 21:22
Саня хорошо сказал
Charlie Scene
Charlie Scene
08 октября в 21:17
КИ выиграть рано или поздно Аталанте вполне по силам.
sv_1969
sv_1969
08 октября в 20:39
Хороший совет
КЭТиК
КЭТиК
08 октября в 20:21
Сложно там что-то выиграть, есть Ювентус.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 октября в 20:08
Саня - человек уважаемый, к нему можно прислушаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 20:04
Все по делу сказал...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 октября в 20:02
Выиграет ЛЧ!🤣🤣🤣
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 19:59
это как получится))
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