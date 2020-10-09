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Суарес: «Месси был недоволен тем, что меня выгоняют из „Барселоны“»

09 октября 2020, 07:01

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался о своём уходе из «Барселоны» и реакции на это своего друга и бывшего партнёра по каталонскому клубу Лионеля Месси.

Напомним, после того, как «сине-гранатовые» объявили о переходе уругвайца в стан «матрасников», Месси опубликовал прощальный пост в инстаграме, где, помимо прочего, подверг критике то, как руководство «Барселоны» рассталось с Суаресом.

Я не был удивлён реакцией Месси, потому что я слишком хорошо его знаю. Я знал, что ему больно. Так же, как и мне.

Он чувствовал, что меня выгоняют из клуба. Хотя [у руководства] были варианты сделать всё корректно. Это были шесть долгих лет [выступлений за «Барселону»], и Месси тоже беспокоила эта ситуация. Я считаю его другом. Он знает, как сильно нам досталось.

Моя семья хотела, чтобы я был счастлив. Но в «Барселоне» происходили странные вещи. Например, тебя могли отправить тренироваться отдельно, потому что ты не участвуешь в предстоящей игре.

Подобные вещи угнетали. Моя семья видела, что я страдаю, поэтому они помогли мне принять решение и воспользоваться шансом. И когда «Атлетико» пришёл за мной, я ни секунды не колебался. Конечно, мне нужно ко многому привыкнуть, но я счастлив в «Атлетико».

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Барсамания1988 (раскрыть)
09 октября в 18:24
Это ты так думаешь, а я думаю по другому.
Ruslan3132
Ruslan3132
09 октября в 12:01
нельзя быть искренне счастливым, перейдя в клуб-соперник твоего "любимого" клуба ) где-то лицемерит кусарес
Барсамания1988
Барсамания1988 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
09 октября в 11:40
Его не то что выкинуть, его вышвырнуть надо было еще 3 года назад после ювентуса, а после ромы и подавно.
КЭТиК
КЭТиК
09 октября в 08:58
Нынче Месси страдает в Барселоне.
Carradona
Carradona
09 октября в 08:42
100% болельщики Куману это припомнят!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
09 октября в 07:51
Зря Суареса выкинули из Барсы.
STVA 1
STVA 1
09 октября в 07:11
Ошибка оставить Месси..
Анпилкин
Анпилкин
09 октября в 07:07
Удачи "зубастик"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 07:03
Лучше бы его отпустили...
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