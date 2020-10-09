Суарес: «Месси был недоволен тем, что меня выгоняют из „Барселоны“»

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09 октября 2020, 07:01

Нападающий «Атлетико» высказался о своём уходе из «Барселоны» и реакции на это своего друга и бывшего партнёра по каталонскому клубу .

Напомним, после того, как «сине-гранатовые» объявили о переходе уругвайца в стан «матрасников», Месси опубликовал прощальный пост в инстаграме, где, помимо прочего, подверг критике то, как руководство «Барселоны» рассталось с Суаресом.