Суарес: «Месси был недоволен тем, что меня выгоняют из „Барселоны“»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался о своём уходе из «Барселоны» и реакции на это своего друга и бывшего партнёра по каталонскому клубу Лионеля Месси.
Напомним, после того, как «сине-гранатовые» объявили о переходе уругвайца в стан «матрасников», Месси опубликовал прощальный пост в инстаграме, где, помимо прочего, подверг критике то, как руководство «Барселоны» рассталось с Суаресом.
Я не был удивлён реакцией Месси, потому что я слишком хорошо его знаю. Я знал, что ему больно. Так же, как и мне.
Он чувствовал, что меня выгоняют из клуба. Хотя [у руководства] были варианты сделать всё корректно. Это были шесть долгих лет [выступлений за «Барселону»], и Месси тоже беспокоила эта ситуация. Я считаю его другом. Он знает, как сильно нам досталось.
Моя семья хотела, чтобы я был счастлив. Но в «Барселоне» происходили странные вещи. Например, тебя могли отправить тренироваться отдельно, потому что ты не участвуешь в предстоящей игре.
Подобные вещи угнетали. Моя семья видела, что я страдаю, поэтому они помогли мне принять решение и воспользоваться шансом. И когда «Атлетико» пришёл за мной, я ни секунды не колебался. Конечно, мне нужно ко многому привыкнуть, но я счастлив в «Атлетико».