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Полузащитник «Милана» Габбиа заразился коронавирусом

09 октября 2020, 15:34

Пресс-служба «Милана» сообщает, что полузащитник Маттиа Габбиа заразился коронавирусом.

В настоящее время футболист находится в расположении молодежной сборной Италии.

Ранее стало известно, что 2 игрока «Интера» также заразились коронавирусом.

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Все комментарии
Charlie Scene
Charlie Scene
09 октября в 16:01
Вторая волна заразы разгуливается по миру.
Всем , абсолютно всем заразившимся людям , лишь здоровья!
КЭТиК
КЭТиК
09 октября в 15:50
Игроков просто часто проверяют, поэтому столько больных.
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 15:34
и ещё один, увы.
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