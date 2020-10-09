Полузащитник «Милана» Габбиа заразился коронавирусом

Пресс-служба «Милана» сообщает, что полузащитник Маттиа Габбиа заразился коронавирусом.
В настоящее время футболист находится в расположении молодежной сборной Италии.
Official Statement: Matteo Gabbia ➡️ https://t.co/m10wdKf253— AC Milan (@acmilan) October 9, 2020
Comunicato Ufficiale: Matteo Gabbia ➡️ https://t.co/j8IUFKGCdV
#SempreMilan pic.twitter.com/sKBD37en0v
Ранее стало известно, что 2 игрока «Интера» также заразились коронавирусом.
Всем , абсолютно всем заразившимся людям , лишь здоровья!
Всем , абсолютно всем заразившимся людям , лишь здоровья!