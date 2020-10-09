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В «Боруссии» Д удивились предложению МЮ по трансферу защитника Шульца

09 октября 2020, 15:38

Дортмундская «Боруссия» была сбита с толку дерзкой заявкой «Манчестер Юнайтед» относительно идеи подписания защитника Нико Шульца в день дедлайна трансферного окна, сообщает ESPN.

По информации источника, «Юнайтед» предложил «Боруссии» 1 млн евро за Шульца и был готов сохранить его нынешнюю зарплату. Шульц обошелся дортмундцам в 25 миллионов евро, когда прошлым летом был подписан из «Хоффенхайма».

Отмечается, что «Боруссия» стремится сохранить Нико в резерве на предстоящий изнурительный сезон и, как отмечается, не была впечатлена попыткой «Юнайтед» приобрести его по дешевке.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
10 октября в 00:13
дятел Вуди движует на рынке))) ахахахаха
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 18:33
там наверное завёлся человек из израиля)))
Анд-м
Анд-м
09 октября в 18:26
Какой-то лютый трешь
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 октября в 18:05
Похоже на бред
Van Vanovich
Van Vanovich
09 октября в 16:20
это был Фейк МЮ)). Настоящий МЮ разбрасывается 100млн-ами.))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
09 октября в 16:19
)))
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
09 октября в 16:17
Эд вудвард создавал видимость работы !
shlomo
shlomo
09 октября в 15:55
Ну и такое бывает..:)))...хотя больше похоже на шутку с эффектом неожиданности... что касается МЮ, то защитник им нужен и конечно защитник сборной Германии был бы ко двору, но не за 1 лям...:)))...за Боруссию в прошлом сезоне (и это разговор про резерв) провел 11 матчей и даже умудрился забить гол (кстати один матч играл левым вингером), а то что он еще и левоногий, то это для защитника очень не плохо... так что даже ему нет смысла (если конечно МЮ и заплатит в районе 15 лямов и Дортмунд будет думать) нет смыла переходить в МЮ....вообще то интересная история....посмотрим за продолжением...
ДСА
ДСА
09 октября в 15:49
Ноль забыли дописать, а вдруг?
Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 15:44
Это типа прикол со стороны МЮ ?!?
avici_liverpool
avici_liverpool
09 октября в 15:41
Эд, Эд - какой же ты красавчик.
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