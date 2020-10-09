В «Боруссии» Д удивились предложению МЮ по трансферу защитника Шульца

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09 октября 2020, 15:38

Дортмундская «Боруссия» была сбита с толку дерзкой заявкой «Манчестер Юнайтед» относительно идеи подписания защитника в день дедлайна трансферного окна, сообщает ESPN.

По информации источника, «Юнайтед» предложил «Боруссии» 1 млн евро за Шульца и был готов сохранить его нынешнюю зарплату. Шульц обошелся дортмундцам в 25 миллионов евро, когда прошлым летом был подписан из «Хоффенхайма».

Отмечается, что «Боруссия» стремится сохранить Нико в резерве на предстоящий изнурительный сезон и, как отмечается, не была впечатлена попыткой «Юнайтед» приобрести его по дешевке.