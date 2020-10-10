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Похороны Кулькова пройдут 12 октября

10 октября 2020, 13:09

Похороны бывшего футболиста «Спартака» Василия Кулькова пройдут в понедельник. Об этом сообщил бывший партнер Кулькова по команде Сергей Юран.

Похороны, сказали, в понедельник, где — пока информации нет. Обязательно все будем, вместе прошли определенный путь. Первыми уехали за границу, это навсегда останется в памяти. Помогали друг другу.

Это онкология, не выкарабкался... У него операция была в Красногорске в военном госпитале, химиотерапия. Жизнь любил. Печально, конечно, когда в 54 года умирает такой замечательный человек.

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Big krendel
Big krendel
10 октября в 13:16
Земля пухом. Рано ушел.
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