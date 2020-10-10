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Сборная России показала тренировку накануне матча с Турцией

10 октября 2020, 14:06
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Сборная России провела предматчевую тренировку накануне встречи 3-го тура группового раунда Лиги Наций с Турцией.

Пресс-служба национальной команды в своем Твиттере опубликовала небольшое видео с группового занятия.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 октября в 23:30
Если у Джикии отрицательный тест на корону, то почему его нет на тренировке?
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 14:21
Матч сборной России со сборной Швеции оставил много вопросов и мало оптимизма у болельщиков сборной России...

Так пусть же матчи со сборной Турции и Венгрии добавят оптимизма болельщикам, а количество вопросов будет минимально...

Удачи сборной России в матче с Турцией, Венгрией и в дальнейшем со всеми соперниками сборной России!
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 14:14
Пусть вечером показывают
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