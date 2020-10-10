Сборная России показала тренировку накануне матча с Турцией

Сборная России провела предматчевую тренировку накануне встречи 3-го тура группового раунда Лиги Наций с Турцией.
Пресс-служба национальной команды в своем Твиттере опубликовала небольшое видео с группового занятия.
Предматчевая тренировка @TeamRussia pic.twitter.com/zP8Z4jvbFZ— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020
Так пусть же матчи со сборной Турции и Венгрии добавят оптимизма болельщикам, а количество вопросов будет минимально...
Удачи сборной России в матче с Турцией, Венгрией и в дальнейшем со всеми соперниками сборной России!
Так пусть же матчи со сборной Турции и Венгрии добавят оптимизма болельщикам, а количество вопросов будет минимально...
Удачи сборной России в матче с Турцией, Венгрией и в дальнейшем со всеми соперниками сборной России!