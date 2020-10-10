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Наставник сборной Турции Гюнеш: «Сборная России — фаворит группы»

10 октября 2020, 20:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш поделился мнение о предстоящем матче 3-го тура Лиги Наций против сборной России.

Мы подходим к матчу со сборной России в довольно хорошем состоянии, но есть свои трудности, связанные с пандемией, микротравмами. В этой ситуации не очень получается удержать ритм, но тем не менее надеюсь, что завтра мы выйдем в хорошем состоянии и сможем одержать победу.

Мы на каждый матч выходим, чтобы победить, будем стараться сделать это и завтра. Конечно, у нас сильный противник — фаворит группы. Со сборной России мы играли уже не раз и сейчас постараемся сделать всё, что от нас зависит. Хоть мы проиграли венграм дома, завтра, в первую очередь, постараемся показать красивый футбол.

Посмотрим, что будет завтра. У сборной России хорошая и дисциплинированная команда. Думаю, у нее есть всё, чтобы решить проблемы с обороной.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 22:54
Турок хитрец, пыль пускает перед матчем
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 21:38
это ненадолго к сожалению ))))))
протон1
протон1
10 октября в 21:23
спецом так говоит. чтобы расслабить как удав врага . и потом придушить. я лично турков знаю. очень хитрые
Little Caprice
Little Caprice
10 октября в 20:46
Фаворит - это классно! Кутепов, Кудряшов, Беляев, Семёнов - с таким центром обороны любая сборная была бы фаворитом!
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 20:35
Ожидаем ответный ход от С.Черчесова:сборная Турции фаворит группы)
Faustello
Faustello
10 октября в 20:35, ред.
У усатого от таких заголовках сто пудов гребень на голове вскакивает)))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
10 октября в 20:33
На бумаги может и фаворит.
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