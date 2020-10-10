Наставник сборной Турции Гюнеш: «Сборная России — фаворит группы»

Главный тренер сборной Турции поделился мнение о предстоящем матче 3-го тура Лиги Наций против сборной России.

Мы подходим к матчу со сборной России в довольно хорошем состоянии, но есть свои трудности, связанные с пандемией, микротравмами. В этой ситуации не очень получается удержать ритм, но тем не менее надеюсь, что завтра мы выйдем в хорошем состоянии и сможем одержать победу.

Мы на каждый матч выходим, чтобы победить, будем стараться сделать это и завтра. Конечно, у нас сильный противник — фаворит группы. Со сборной России мы играли уже не раз и сейчас постараемся сделать всё, что от нас зависит. Хоть мы проиграли венграм дома, завтра, в первую очередь, постараемся показать красивый футбол.

Посмотрим, что будет завтра. У сборной России хорошая и дисциплинированная команда. Думаю, у нее есть всё, чтобы решить проблемы с обороной.