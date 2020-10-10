Касильяс: «Моуриньо был одним из первых, кто позвонил мне после инфаркта»

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал, что Жозе Моуриньо, работавший с Икером в мадридском клубе, одним из первых позвонил ему после случившегося у футболиста инфаркта.
Многие люди этого не знают, но Жозе Моуриньо был одним из первых, кто позвонил мне, чтобы узнать, как я себя чувствую.
Я увиделся с людьми, которых не видел долгое время, это заставляет ценить мелочи жизни. Ты ощущаешь жизнь больше изо дня в день, ты перестаешь просто быть в своем собственном маленьком мире.
Мне очень повезло, не всем такое дано. Я чувствовал, что в тот день я умру, и обстоятельства заставили меня пересмотреть все в жизни.
Моуриньо возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Ныне португальский специалист работает с «Тоттенхэмом».
Печально, что только умирая, мы задумываемся о прожитой жизни, пересматривая и оценивая более "трезвым" взглядом свою жизнь, поступки, ошибки и т.д. И это касается не только Касильяса, к которому я отношусь с огромным уважением и игрой которого восхищался. Увы, так "устроен" человек, чтобы пересмотреть многое в своей жизни, надо быть на грани смерти. Или ещё хуже, умирая, пересматривать, понимая, что уже ничего изменить невозможно...
Надо всё-таки, почаще задумываться, пересматривать, исправлять, а не тогда, когда уже ничего невозможно исправить...
Печально, что только умирая, мы задумываемся о прожитой жизни, пересматривая и оценивая более "трезвым" взглядом свою жизнь, поступки, ошибки и т.д. И это касается не только Касильяса, к которому я отношусь с огромным уважением и игрой которого восхищался. Увы, так "устроен" человек, чтобы пересмотреть многое в своей жизни, надо быть на грани смерти. Или ещё хуже, умирая, пересматривать, понимая, что уже ничего изменить невозможно...
Надо всё-таки, почаще задумываться, пересматривать, исправлять, а не тогда, когда уже ничего невозможно исправить...