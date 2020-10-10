Касильяс: «Моуриньо был одним из первых, кто позвонил мне после инфаркта»

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании рассказал, что , работавший с Икером в мадридском клубе, одним из первых позвонил ему после случившегося у футболиста инфаркта.

Многие люди этого не знают, но Жозе Моуриньо был одним из первых, кто позвонил мне, чтобы узнать, как я себя чувствую.

Я увиделся с людьми, которых не видел долгое время, это заставляет ценить мелочи жизни. Ты ощущаешь жизнь больше изо дня в день, ты перестаешь просто быть в своем собственном маленьком мире.

Мне очень повезло, не всем такое дано. Я чувствовал, что в тот день я умру, и обстоятельства заставили меня пересмотреть все в жизни.