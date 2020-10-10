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Касильяс: «Моуриньо был одним из первых, кто позвонил мне после инфаркта»

10 октября 2020, 16:39

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал, что Жозе Моуриньо, работавший с Икером в мадридском клубе, одним из первых позвонил ему после случившегося у футболиста инфаркта.

Многие люди этого не знают, но Жозе Моуриньо был одним из первых, кто позвонил мне, чтобы узнать, как я себя чувствую.

Я увиделся с людьми, которых не видел долгое время, это заставляет ценить мелочи жизни. Ты ощущаешь жизнь больше изо дня в день, ты перестаешь просто быть в своем собственном маленьком мире.

Мне очень повезло, не всем такое дано. Я чувствовал, что в тот день я умру, и обстоятельства заставили меня пересмотреть все в жизни.

Моуриньо возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Ныне португальский специалист работает с «Тоттенхэмом».

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10 октября в 22:10
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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ IKER-RAUL (раскрыть)
10 октября в 18:03
Порядочные люди конкурентов через прессу не сливают и тренеров не пытаются. А Касильяс именно это упорно пытался сделать.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
10 октября в 17:40
Икер - легенда Реала, сборной Испании и мирового футбола! И самое главное просто порядочный человек!! Здоровья и всех благ в дальнейшем! Ждём возвращения в родной клуб , считаю , что работа для Икера есть.
Loko57
Loko57
10 октября в 17:06
Касильяс для меня, один из лучших вратарей. Жаль что так все сложилось.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 16:57, ред.
...Я чувствовал, что в тот день я умру, и обстоятельства заставили меня пересмотреть все в жизни...

Печально, что только умирая, мы задумываемся о прожитой жизни, пересматривая и оценивая более "трезвым" взглядом свою жизнь, поступки, ошибки и т.д. И это касается не только Касильяса, к которому я отношусь с огромным уважением и игрой которого восхищался. Увы, так "устроен" человек, чтобы пересмотреть многое в своей жизни, надо быть на грани смерти. Или ещё хуже, умирая, пересматривать, понимая, что уже ничего изменить невозможно...

Надо всё-таки, почаще задумываться, пересматривать, исправлять, а не тогда, когда уже ничего невозможно исправить...
beefs
beefs
10 октября в 16:50
уважуха Жозе, молодец....
Mangur
Mangur
10 октября в 16:47
Мужик, что сказать
shlomo
shlomo
10 октября в 16:45
И кто бы что про Маура не говорил....молодец!
David Young
David Young
10 октября в 16:40
Это было благородно с его стороны.
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