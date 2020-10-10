Бывший президент ФИФА Мишель Платини рассказал о своем отношении к VAR .

Я до сих пор считаю, что VAR — это плохая идея. Потому что это не часть нашей философии, которая заключается в том, что ошибки являются частью футбола.

Возможно, эта система решает несколько проблем, но создает множество других. Если вы используете VAR для определения офсайда — хорошо, но нет необходимости в системе при обработке нарушений. Для этого нужны судьи.