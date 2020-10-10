Бывший президент ФИФА Мишель Платини рассказал о своем отношении к VAR.
Я до сих пор считаю, что VAR — это плохая идея. Потому что это не часть нашей философии, которая заключается в том, что ошибки являются частью футбола.
Возможно, эта система решает несколько проблем, но создает множество других. Если вы используете VAR для определения офсайда — хорошо, но нет необходимости в системе при обработке нарушений. Для этого нужны судьи.
Я бы не стал вводить VAR. Я бы сделал все, чтобы показать людям, что это ошибка. Футбол — это спорт для людей.
Ранее Мишель Платини поделился мнением о стиле игры нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Ко всему новому надо привыкнуть, как следует обучится и все будет нормально.
Всем здоровья.
Ко всему новому надо привыкнуть, как следует обучится и все будет нормально.
Всем здоровья.