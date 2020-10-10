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Платини: «Я до сих пор считаю, что VAR — это плохая идея»

10 октября 2020, 15:43

Бывший президент ФИФА Мишель Платини рассказал о своем отношении к VAR.

Я до сих пор считаю, что VAR — это плохая идея. Потому что это не часть нашей философии, которая заключается в том, что ошибки являются частью футбола.

Возможно, эта система решает несколько проблем, но создает множество других. Если вы используете VAR для определения офсайда — хорошо, но нет необходимости в системе при обработке нарушений. Для этого нужны судьи.

Я бы не стал вводить VAR. Я бы сделал все, чтобы показать людям, что это ошибка. Футбол — это спорт для людей.

Ранее Мишель Платини поделился мнением о стиле игры нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

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Шишанутый
Шишанутый
10 октября в 19:22
Согласен с Платини от Вара стало только хуже. Я уже скучаю по класическому футболу.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
10 октября в 19:18
букмекеров с футбола уберите, тогда можно убрать ВАР
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Garrincha58 (раскрыть)
10 октября в 19:18
так есь предвзятые ошибки, учитывае\я что сейчас можно поставить на кого угодно:)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Garrincha58 (раскрыть)
10 октября в 19:16
у тенисистов спроси)))
Garrincha58
Garrincha58 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
10 октября в 18:50
скажи ещё когда ТВ вообще не было тогда как без ВАРа обходились
Garrincha58
Garrincha58
10 октября в 18:47
в футболе уже ничего придумывать не надо и ВАР тоже лишнее если бы не было ошибок то матчи всегда заканчивались бы 0-0 поэтому и судьи ошибаются и игроки это игра эти ошибки не смертельны
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
10 октября в 17:54
Мер4кий тип. Помним, как он с юве выиграл финал ЛЧ 1985м
CSKA2012
CSKA2012
10 октября в 17:50
Я считаю что Платени прав , вар убивает футбол как зрелище )
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 17:22
согласен полностью. вреда больше чем пользы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 16:55
Нужны просто грамотные и непредвзятые поВАРа...
Брулин
Брулин
10 октября в 16:46
Чего еще ждать от мутного коррупционера. ВАР как лакмусовая бумажка - показывает, чего человек стоит.
Платини как Газзаев - в футболе был асом, но как зашкварился после ухода в функционеры. Мелкий человечишка, не выдержал соблазнов коррупционной кормушки.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 16:35
Его мнением уже не прислушиваются
ДАША Д
ДАША Д
10 октября в 16:30
ВАРинужен, если им правильно пользоваться.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 16:23
Мне думается , что Платини все же неправ. Сколько было скандалов до ВАРа и в отборочных и на ЧЕ , и на ЧМ. Достаточно вспомнить руку Марадоны, руку Анри..., а сколько голов было забито не по правилам или забитых по правилам, но не засчитанных. Так , что тут Мишаня явно погорячился. ВАР дело новое, были и ошибки , и много времени уходило на разбор, но люди учатся и прогресс налицо. Некоторые эпизоды просто очень быстро просматриваются, дольше игроки с судьей спорят.
Ко всему новому надо привыкнуть, как следует обучится и все будет нормально.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 16:22
Человеческий фактор, как и предвзятое отношение, были, когда не было ВАРа, после того, как начали использовать ВАР в спорных ситуациях, о каком человеческом факторе может идти речь. Есть только два варианта: Судья, обслуживающий ВАР, не на своём месте, не профессионал, и второе: предвзятое отношение, мягко говоря, если "называть вещи своими именами": продажный судья...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
10 октября в 16:22
Понятное дело, в вашей с Блаттером мафии можно было заработать огромные деньги за то, чтобы судья откровенно принял сторону одной или другой команды. Как можно было бы с точки зрения ВАРа оправдать то, что Эвребе разрешил футболистам "Барселоны" играть в волейбол в штрафной или как на следующий год эта же легенда похоронила "Валенсию", когда "Бавария" забила решающий гол ей с трехметрового офсайда, который заметил бы и слепой аутист? Как можно было оправдать Бузакку, который радостно вытащил вторую желтую ван Перси за "удар после свистка", который был одновременно со свистком фактически?

Нет, Блаттер, Платини, Тёрнер, Эвребе, Бузакка и другие личности заняли свое законное место в списке коррупционеров, которые убивали футбол, и их мнение по сути должно было бы быть интересно только как мнение ответчиков в суде.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 16:09
Идея отличная, но только в том случае, когда VAR "обслуживают" честные, порядочные судьи, у которых при обслуживании ВАРа, напрочь отсутствует предвзятое отношение...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Big krendel (раскрыть)
10 октября в 15:57
там скорее всего предвзятость
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
10 октября в 15:57
гол Марадоны рукой в финале 1986 был тоже человеческим фактором?))) чемпионат мира выиграли этим придуманным голом :( А вот СССР наоборот с Бельгией при варе бы их натянуи бы по-любому, так что ВАР это справедливо, есть издержки, ну это про другое :(
Big krendel
Big krendel
10 октября в 15:44
Человеческий фактор ошибок и при Варе есть
ФорвардЪ
ФорвардЪ
10 октября в 15:43
Если бы его еще правильно использовали.
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