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Сакки: «Переход Сарри в „Ювентус“ был для него самоубийством»

10 октября 2020, 18:28

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки заявил, что Маурицио Сарри не должен был возглавлять «Ювентус».

Я сразу сказал Сарри, что его переход в «Ювентус» был самоубийством, потому что игроки этого клуба никак не соответствовали его стилю футбола.

Ему также не повезло, что он заболел пневмонией в предсезонке, что ещё больше ограничило его возможность привить свои идеи в течение нескольких недель интенсивных тренировок перед началом сезона.

Напомним, что сейчас Сарри является одним из главных кандидатов на пост наставника «Фиорентины».

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Kirgudu
Kirgudu
11 октября в 07:01
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    10 октября в 22:51
    Сарри не уровень Ювентуса
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    10 октября в 22:06
    Пневмония?
    Он сам виноват. Сколько ему говорили, чтоб бросил курить?
    А Ювентус щас сильно возрастной, а те кто помоложе- беспонтовые игроки (не все конечно)!
    Bom Bom
    Bom Bom
    10 октября в 20:20
    Паратичи надо спасибо сказать))
    dzvinka
    dzvinka
    10 октября в 20:19
    его стиль футбола?
    я помню как после матчей с брайтонами он публично заявлял "я не знаю что происходит с командой" - и это говорил ее главный тренер.
    VAN ARM
    VAN ARM
    10 октября в 19:47
    он рискнул )) и это правильно))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    10 октября в 19:41
    Сарри прекрасно осознавал на что идёт. Но во-первых не попробуешь не узнаешь, а во-вторых реально пневмония случилась невовремя.
    nedved10
    nedved10
    10 октября в 19:41
    Хорошо что только сезон прививал свои идеи.
    КЭТиК
    КЭТиК
    10 октября в 19:41
    Очередные сказки
    Gahi
    Gahi
    10 октября в 19:34
    Человек который с ранних лет увлёкся интересами к экономике, бизнесу и статистики изучал эти дисциплины, выучился на банкира. Работал успешно но ради футбола с которым он не расставался продолжал тренировать любительские и полупрофессиональные команды. Решил для себя, полностью посвятить футболу. Многи идеи Сарри которые он вынашивает и старается использовать в командах нужно время, но все хотят быстрого результата. Благодаря Сарри Италия узнала такие имена как Луиджи Сепе, Лоренцо Тонелли, Семоне Верди, Даниеле Ругани и др. Его работа с цифровыми отметками каждого матча, да и вовремя матча он всегда записывает и отмечает игровые моменты, с последующим анализом самой игры. Имея такой опыт и аналитический подход к игре, Сарри ещё не полностью реализовал многое из того что вынашивает в себе. Может у него получится это с Фиорентиной или с Ромой. Удачи
    dimagas2
    dimagas2
    10 октября в 18:54
    Если ему купить игроков под его стиль то может что-то и проканает, но не сразу сезона через 2.Только кто будет столько ждать?
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    10 октября в 18:39
    его стиль футбола может работать только в середняке
    Q-J-G
    Q-J-G
    10 октября в 18:36
    Приглашение Сарри в Ювентус, было для Ювентуса сродни самоубийству.
    David Young
    David Young
    10 октября в 18:29
    Отчасти он прав.
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