Сакки: «Переход Сарри в „Ювентус“ был для него самоубийством»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки заявил, что Маурицио Сарри не должен был возглавлять «Ювентус».
Я сразу сказал Сарри, что его переход в «Ювентус» был самоубийством, потому что игроки этого клуба никак не соответствовали его стилю футбола.
Ему также не повезло, что он заболел пневмонией в предсезонке, что ещё больше ограничило его возможность привить свои идеи в течение нескольких недель интенсивных тренировок перед началом сезона.
Напомним, что сейчас Сарри является одним из главных кандидатов на пост наставника «Фиорентины».
Он сам виноват. Сколько ему говорили, чтоб бросил курить?
А Ювентус щас сильно возрастной, а те кто помоложе- беспонтовые игроки (не все конечно)!
Он сам виноват. Сколько ему говорили, чтоб бросил курить?
А Ювентус щас сильно возрастной, а те кто помоложе- беспонтовые игроки (не все конечно)!
я помню как после матчей с брайтонами он публично заявлял "я не знаю что происходит с командой" - и это говорил ее главный тренер.
я помню как после матчей с брайтонами он публично заявлял "я не знаю что происходит с командой" - и это говорил ее главный тренер.