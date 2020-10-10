Сакки: «Переход Сарри в „Ювентус“ был для него самоубийством»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии заявил, что не должен был возглавлять «Ювентус».

Я сразу сказал Сарри, что его переход в «Ювентус» был самоубийством, потому что игроки этого клуба никак не соответствовали его стилю футбола.

Ему также не повезло, что он заболел пневмонией в предсезонке, что ещё больше ограничило его возможность привить свои идеи в течение нескольких недель интенсивных тренировок перед началом сезона.