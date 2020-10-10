Венгер заявил, что Озил всё ещё может быть полезен «Арсеналу»

Бывший главный тренер «Арсенала» считает, что полузащитник всё ещё может быть полезен лондонскому клубу.

Озил не был футболистом, который отличался хорошей дисциплиной на поле, а игра без мяча никогда не являлась его сильной стороной.

Но эту ситуацию можно исправить, если поставить рядом с ним несколько более оборонительных игроков. Главное — найти правильный баланс между атакой и защитой.