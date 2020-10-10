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Венгер заявил, что Озил всё ещё может быть полезен «Арсеналу»

10 октября 2020, 20:01

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что полузащитник Месут Озил всё ещё может быть полезен лондонскому клубу.

Озил не был футболистом, который отличался хорошей дисциплиной на поле, а игра без мяча никогда не являлась его сильной стороной.

Но эту ситуацию можно исправить, если поставить рядом с ним несколько более оборонительных игроков. Главное — найти правильный баланс между атакой и защитой.

Ранее появились слухи о том, что «Арсенал» хочет продать Озила в клуб из МЛС, где трансферное окно открыто до 29 октября.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 07:41
Лучше избавиться от турка.
95-shishani-95
95-shishani-95
11 октября в 00:46
Дуэт Озил-Роналду, возможно, лучший в истории футбола!
Какие передачи Озил вырезал на Роналду, ах, как же быстро время проходит?!
bn20
bn20
11 октября в 00:01
лучше собой забрал бы, толку было бы лучше
Твой Арсен
Твой Арсен
10 октября в 22:27
Если с ним надо "ставить несколько оборонительных игроков", чтобы он заиграл, то напрашивается вопрос зачем такой игрок? Может найти того, кто просто будет играть, без всяких выкрутасов.
ДАША Д
ДАША Д
10 октября в 22:00
Слишком он вредный.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 21:53
Время ему давали достаточно, значить не совсем полезен
Triem
Triem
10 октября в 21:48
Ну, не Венгеру теперь решать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 20:17
Мы скоро всё узнаем...
STVA 1
STVA 1
10 октября в 20:14
Продать и к стороне)
shlomo
shlomo
10 октября в 20:07
Не думаю..но Венгеру перечить не хочется...
112910415
112910415
10 октября в 20:04
если выгодно продать его ... тогда и будет полезен !
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