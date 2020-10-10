Грилиш: «Я хотел бы, чтобы меня сравнивали с Гаскойном»

Полузащитник «Астон Виллы» заявил, что бывший футболист сборной Англии является его кумиром.

Я много знаю о Гаскойне. Я не считаю себя вторым Газзой [прозвище Гаскойна], но я хотел бы быть похожим на него в том, как он играл в футбол.

Он играл с таким... Я не знаю, какое слово будет правильным... Он играл в футбол с невероятной радостью. Я думаю, что все, кто смотрел его игры, видели это. Это то, что я хочу делать.

Я хотел бы, чтобы меня сравнивали с Газзой. Я считаю его иконой английского футбола. Он, наряду с Уэйном Руни, был, вероятно, одним из величайших игроков Англии за последние 30 лет.

У нас было много великолепных футболистов, но если бы мне пришлось выбирать между Руни и Гаскойном, то я поставил бы Газзу на первое место.