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Грилиш: «Я хотел бы, чтобы меня сравнивали с Гаскойном»

10 октября 2020, 17:27

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш заявил, что бывший футболист сборной Англии Пол Гайскойн является его кумиром.

Я много знаю о Гаскойне. Я не считаю себя вторым Газзой [прозвище Гаскойна], но я хотел бы быть похожим на него в том, как он играл в футбол.

Он играл с таким... Я не знаю, какое слово будет правильным... Он играл в футбол с невероятной радостью. Я думаю, что все, кто смотрел его игры, видели это. Это то, что я хочу делать.

Я хотел бы, чтобы меня сравнивали с Газзой. Я считаю его иконой английского футбола. Он, наряду с Уэйном Руни, был, вероятно, одним из величайших игроков Англии за последние 30 лет.

У нас было много великолепных футболистов, но если бы мне пришлось выбирать между Руни и Гаскойном, то я поставил бы Газзу на первое место.

Напомним, что в конце августа Грилиш получил свой первый вызов в национальную сборную Англии.

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рус фан
рус фан
11 октября в 07:01, ред.
Газза когда был в форме был весьма крут, играл в стиле Марадонны. Грилишу надо постараться что бы достичь такого уровня и прежде всего надо прибавить в активности в игре.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 20:30
Грилиш: «Я хотел бы, чтобы меня сравнивали с Гаскойном»
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Тебе столько не выпить!!!
ДАША Д
ДАША Д
10 октября в 18:42
Бухать будет - сравнят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 октября в 17:45
А я хотелбы чтобы тебя сравнивали с Дзюбой!
Charlie Scene
Charlie Scene
10 октября в 17:43
только не увлекайся "огненной водой" как когда-то Газза
beefs
beefs
10 октября в 17:29
кумиров нужно уважать и помнить...
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