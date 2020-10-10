Хаверц: «В АПЛ нет плохих или средних футболистов»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал об отличиях между Бундеслигой и АПЛ.
АПЛ — совершенно другая лига, поэтому для меня сейчас сложно выступать здесь. Игры в АПЛ более напряженные, я заметил это в первых матчах. Интенсивность игры намного выше, а матчи очень утомительны.
Бундеслига не хуже, но я заметил различия. Мне кажется, что в АПЛ нет средних или плохих игроков, все футболисты в этой лиге играют на очень высоком уровне.
Напомним, что в матче 1/16 финала Кубка Лиги Хаверц оформил свой первый хет-трик в карьере.
исключения Макманаман.
даже Бекхем в Реале играл ниже своего уровня в МЮ
исключения Макманаман.
даже Бекхем в Реале играл ниже своего уровня в МЮ