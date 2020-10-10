Хаверц: «В АПЛ нет плохих или средних футболистов»

Полузащитник «Челси» рассказал об отличиях между Бундеслигой и АПЛ .

АПЛ — совершенно другая лига, поэтому для меня сейчас сложно выступать здесь. Игры в АПЛ более напряженные, я заметил это в первых матчах. Интенсивность игры намного выше, а матчи очень утомительны.