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Хаверц: «В АПЛ нет плохих или средних футболистов»

10 октября 2020, 18:38

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал об отличиях между Бундеслигой и АПЛ.

АПЛ — совершенно другая лига, поэтому для меня сейчас сложно выступать здесь. Игры в АПЛ более напряженные, я заметил это в первых матчах. Интенсивность игры намного выше, а матчи очень утомительны.

Бундеслига не хуже, но я заметил различия. Мне кажется, что в АПЛ нет средних или плохих игроков, все футболисты в этой лиге играют на очень высоком уровне.

Напомним, что в матче 1/16 финала Кубка Лиги Хаверц оформил свой первый хет-трик в карьере.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
10 октября в 21:44
ну если игроку хорошего уровня с Бундеслиги сложно там играть, что уже говорить про наших с РПЛ. Спасибо лимиту
Karkaz
Karkaz
10 октября в 20:56
В АПЛ потому что денег больше крутится. Те же выходцы из чемпионшипа сходу могут себе позволить купить известных и качественных игроков. А топ 3 АПЛ каждое лето тратят 100+ млн., что Лейпцигу, Хоффенхайму, Байеру только снится. Отсюда и средние и плохие футболисты в БЛ.
Бубнин
Бубнин
10 октября в 20:51
Они все в РПЛ.
Big krendel
Big krendel
10 октября в 19:09
АПЛ это конечно самая сильная лига.
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 19:07
ну это не правда)))лукавишь)))
Брулин
Брулин
10 октября в 19:07
Все правильно сказал! Очень сильный чемпионат АПЛ!
Неугасающий Стрыйко
Неугасающий Стрыйко
10 октября в 19:00, ред.
там все очень плохие, не зря же ни один англичанин не заиграл в нормальном чемпионате.
исключения Макманаман.
даже Бекхем в Реале играл ниже своего уровня в МЮ
shlomo
shlomo
10 октября в 18:52
АПЛ есть родина футбола, однако.....:)))
dimagas2
dimagas2
10 октября в 18:51
Погбун тогда что вообще дно?)))
mihaluch
mihaluch
10 октября в 18:41
В АПЛ играют супер
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 18:39
Везде есть, АПЛ не исключение...
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