Бышовец: «Сборная не может держать высокий темп на протяжении всего матча»

Экс-наставник «Локомотива» прокомментировал результат матча между сборными России и Турции в матче Лиги Наций.

Наша команда в очередной раз столкнулась с проблемой функциональной готовности, не позволяющей держать высокий темп на протяжении всего матча. Мы уже в сентябрьских матчах с сербами и венграми имели проблемы во вторых таймах.

Особенно это коснулось игры с Венгрией, когда, ведя 3:0, позволили сопернику дважды забить и едва не упустили победу. Трудно сказать, связано ли это с тем, что клубы готовят футболистов не лучшим образом, или просто летние сложности из-за скомканного ковидом календаря сказались. Но сейчас, если не получается реализовать все свои моменты с самого начала, приходится или вытягивать матч на морально-волевых, или освежать игру заменами. Но последнее не всегда удается. И сейчас перед нашим тренерским штабом непростая дилемма — как справиться с этими проблемами в следующих матчах и сохранить первое место в группе.