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Бышовец: «Сборная не может держать высокий темп на протяжении всего матча»

12 октября 2020, 10:01
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Экс-наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча между сборными России и Турции в матче Лиги Наций.

Наша команда в очередной раз столкнулась с проблемой функциональной готовности, не позволяющей держать высокий темп на протяжении всего матча. Мы уже в сентябрьских матчах с сербами и венграми имели проблемы во вторых таймах.

Особенно это коснулось игры с Венгрией, когда, ведя 3:0, позволили сопернику дважды забить и едва не упустили победу. Трудно сказать, связано ли это с тем, что клубы готовят футболистов не лучшим образом, или просто летние сложности из-за скомканного ковидом календаря сказались. Но сейчас, если не получается реализовать все свои моменты с самого начала, приходится или вытягивать матч на морально-волевых, или освежать игру заменами. Но последнее не всегда удается. И сейчас перед нашим тренерским штабом непростая дилемма — как справиться с этими проблемами в следующих матчах и сохранить первое место в группе.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 13:08
кто же ожидал большего.))) осень -даже дерево уходит в спячку))))
galem72
galem72
12 октября в 12:38
Такая сборная по определению не может!
alex074
alex074
12 октября в 12:27
сборная России не может играть в зрелищный футбол вообще, а на результат тем более...
ДСА
ДСА
12 октября в 11:45
Сильно устали со шведами. Ненужная игра.
mihaluch
mihaluch
12 октября в 11:42
Футболисты не двухжильные сыграть за три месяца такое количество матчей.
Glodor
Glodor
12 октября в 11:13
Покуда в основе сборной будут играть игроки с 7-го места чемпионата РПЛ, толку не будет.
nubom
nubom
12 октября в 10:29
Если в нашей сборной играют такие слабаки, зачем тратить последние силЕнки на прессинг в первых таймах?...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 октября в 10:26
Во Франции не играли полгода, в Германии был полноценный перерыв, турецкий, итальянский, испанский и английский чемпионаты возобновились после перерыва - естественно турецкие футболисты играющие в этих лигах намного свежее наших. В России по определению меньше пригодного времени для игры в футбол, соответственно ковид в этом смысле поставил нашу лигу в наиболее сложные условия. В общем не надо быть особенным Светочем чтобы это понимать..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 10:03
Это очень плохо...
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