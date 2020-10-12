Мацуев: «У Черчесова есть какая-то внутренняя вера в Дзюбу»

Народный артист РФ Денис Мацуев прокомментировал результат матча между сборными России и Турции в матче Лиги Наций.

Сборная Турции — это серьезная команда, есть игроки высочайшего класса. Они мощно добавили во втором тайме, и нам пришлось понервничать. Действительно, игра наша в первом тайме радовала глаз. Сложно сказать, что произошло, почему пошло по-другому, но нельзя сказать, что у нас не было моментов во втором тайме. Надо было их использовать, но удача от нас отвернулась. Реализация моментов — бич многих команд, даже великих. Но ничего страшного не произошло, у нас мощный черчесовский костяк, в который он верит.

Мне бы хотелось, чтобы был на поле Соболев, но есть какая-то внутренняя вера у Станислава Саламовича в Дзюбу, который здорово играл. Я верю в нашу команду.