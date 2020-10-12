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Мацуев: «У Черчесова есть какая-то внутренняя вера в Дзюбу»

12 октября 2020, 09:13
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Народный артист РФ Денис Мацуев прокомментировал результат матча между сборными России и Турции в матче Лиги Наций.

Сборная Турции — это серьезная команда, есть игроки высочайшего класса. Они мощно добавили во втором тайме, и нам пришлось понервничать. Действительно, игра наша в первом тайме радовала глаз. Сложно сказать, что произошло, почему пошло по-другому, но нельзя сказать, что у нас не было моментов во втором тайме. Надо было их использовать, но удача от нас отвернулась. Реализация моментов — бич многих команд, даже великих. Но ничего страшного не произошло, у нас мощный черчесовский костяк, в который он верит.

Мне бы хотелось, чтобы был на поле Соболев, но есть какая-то внутренняя вера у Станислава Саламовича в Дзюбу, который здорово играл. Я верю в нашу команду.

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Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ LOpp (раскрыть)
13 октября в 13:56
p
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 13:09
усатый пытается быть самобытным))))))))))
galem72
galem72
12 октября в 12:38
На крайний случай, если святая зюба подведёт и вера не сработает, то на помощь придут наши родные духовные скрепы. Для победы ведь нужно только верить и надеяться. ))
112910415
112910415
12 октября в 12:09
хорошо бы суеверия не мешали делу
Добряк
Добряк
12 октября в 12:01
На сегодняшний день Дзюба реально сильнее Соболева, это даже свиные понимают...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
12 октября в 11:48
Как и у тебя внутренняя вера в гаранта, что ты бегаешь и ищешь любую возможность лизнуть ему.
rubinovyi2
rubinovyi2
12 октября в 10:53
Да какая там вера,обычное упрямство..(
Gahi
Gahi
12 октября в 10:43
Когда вера тренера в игрока заслоняет увидеть очевидный момент в матче, что надо его заменить чтобы улучшить игру в нападении и освежить атакующие линию. Но вместо этого делаются во втором тайме замены, которые не усилили игру, а ещё хуже её ослабили. А вот замены Турецкой сборной во втором тайме, которые в свою очередь помогли команде усилить игру, позволили ей сравнять счёт и уйти от поражения. Поэтому так и получилось увидеть два разных тайма, а так же реализация моментов которые возникали вовремя матча у ворот соперника, их нужно стараться максимально реализовывать. Будем надеяться что Черчесов со своими помощниками сделают всё чтобы не повторять таких ошибок в следующих матчах. Удачи
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
12 октября в 10:16, ред.
Дзюба и Сборная сейчас не совместимы. Ходить по полю...???
Aris
Aris
12 октября в 10:12
В этот-то и есть ошибка тренера! Игра на публику, как в театре, давно известна партнерам. Пора бы уже иметь достойную замену, а их и к полю то не пускают. Саламыч, готовь чемодан!
Faustello
Faustello ответ LOpp (раскрыть)
12 октября в 10:11
Покровы сброшены)))
LOpp
LOpp
12 октября в 10:08
как можно не верить в своего сына?

Анпилкин
Анпилкин
12 октября в 10:02
Дзюба уже не тот
Loko57
Loko57
12 октября в 10:01
На вере далеко не уедешь.
ДСА
ДСА
12 октября в 10:01
Иногда Дзюба и выручает.
Big krendel
Big krendel
12 октября в 10:00
Дзюба старается. Оттягивает защиту соперников на себя.
Аксинья
Аксинья
12 октября в 09:58
Аланы издавна поклонялись деревянным идолам))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
12 октября в 09:53
это натуральный физрук ,нет признаться что ошибся с заменами ,а он как не в чем
турки сделали замены мы реагировали,что ты чешешь людям все видели полудохлое полено и не поменять на соболя и отодвинуть игру от своих ворот он играет на удержание счета выпускает еле живого черышева,газинского который не пойми что делал ну и гвоздь программы мостовой зачем выпустил если в конце поменял на фомина кто это такой.
ykcyc77
ykcyc77
12 октября в 09:41
Согласен, турки очень мощная и опасная команда! Правда, к сожалению, только для нашей сборной России. Когда они наберут ход, то нам пипец.
beefs
beefs
12 октября в 09:29
хорошо хоть во что-то (деревяшку) верит...
shlomo
shlomo
12 октября в 09:20
Саламычу нужно что то менять.....иначе будет совсем хвах...
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