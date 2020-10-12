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Колосков: «У Черчесова есть пища для размышлений»

12 октября 2020, 08:52

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча между сборными России и Турции в матче Лиги Наций.

По тому, как проходил первый тайм, ничего не предвещало сложностей после перерыва. Думал, что выиграем и со значительным преимуществом. Было полное доминирование, момент за моментом, классно играли, высоко прессинговали, как итог замечательный гол Миранчука, были еще подходы. И совсем другая команда во втором тайме, ничем это объяснить не могу.

Понятно, что на это не было тренерской установки, удержать счет, но второй тайм просто провалили, и если бы не удачная игра вратаря Антона Шунина, могло и вовсе все закончиться по-другому. У тренера есть пища для размышлений. Эталонная игра была в первом тайме: шикарный прессинг, игровое понимание, подстраховка, был современный футбол от нашей команды. И потом такой провал, иначе это никак не назовешь.

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чемпионство с душком
чемпионство с душком
12 октября в 09:02
У Черчесова есть шашлык от Габулова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 08:58
Заездил игроков патамушта.
Жиркову под слрокет, а он два матча подряд впахивает, так же и с остальными.
Силы не беспредельны, вот и сдулись...
ДСА
ДСА
12 октября в 08:54
Второй тайм был провален.
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