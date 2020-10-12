Колосков: «У Черчесова есть пища для размышлений»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча между сборными России и Турции в матче Лиги Наций.

По тому, как проходил первый тайм, ничего не предвещало сложностей после перерыва. Думал, что выиграем и со значительным преимуществом. Было полное доминирование, момент за моментом, классно играли, высоко прессинговали, как итог замечательный гол Миранчука, были еще подходы. И совсем другая команда во втором тайме, ничем это объяснить не могу.

Понятно, что на это не было тренерской установки, удержать счет, но второй тайм просто провалили, и если бы не удачная игра вратаря Антона Шунина, могло и вовсе все закончиться по-другому. У тренера есть пища для размышлений. Эталонная игра была в первом тайме: шикарный прессинг, игровое понимание, подстраховка, был современный футбол от нашей команды. И потом такой провал, иначе это никак не назовешь.