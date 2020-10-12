Голкипер сборной России прокомментировал ничью в матче 3-го тура Лиги Наций против сборной Турции (1:1).

В первом тайме у нас получалось играть, у нас были моменты, наверное, могли и больше забить. Во втором тайме сопернику надо было отыгрываться, он бежал вперед, нам приходилось больше обороняться.

В любом случае были моменты и после перерыва. Думаю, если забили бы еще, то выиграли бы. Но в результате пропустили и игра в конце получилась непростой. Турция — очень сильный соперник. Движемся дальше.