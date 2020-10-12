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Шунин: «Турция — сильный соперник. Игра в конце матча получилась непростой»

12 октября 2020, 00:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Голкипер сборной России Антон Шунин прокомментировал ничью в матче 3-го тура Лиги Наций против сборной Турции (1:1).

В первом тайме у нас получалось играть, у нас были моменты, наверное, могли и больше забить. Во втором тайме сопернику надо было отыгрываться, он бежал вперед, нам приходилось больше обороняться.

В любом случае были моменты и после перерыва. Думаю, если забили бы еще, то выиграли бы. Но в результате пропустили и игра в конце получилась непростой. Турция — очень сильный соперник. Движемся дальше.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Glodor (раскрыть)
12 октября в 15:51
Где ты там игроков Спартака увидел,кроме Зобнина,который на пару с Миранчуком и создали гол(правда левый т.к до этого Ионов подыграл себе рукой)?!!!!!!!!!!!!!!!!
kastites
kastites
12 октября в 12:49
Шунин вратарь дырка
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 октября в 08:02
У нас все игры не простые!
Zenit_84
Zenit_84
12 октября в 07:20
Ну, не шмогли...
Big krendel
Big krendel
12 октября в 07:14
Для нашей сборной все соперники сильные.
КЭТиК
КЭТиК
12 октября в 06:39
Похоже сил просто не хватило.
Glodor
Glodor
12 октября в 05:49
Свиной тренер с свиными игроками это всегда ущербно.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 октября в 05:35
Молодец что выручил!
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 05:22
Хорошо хоть вничью закончилась игра.
Анпилкин
Анпилкин
12 октября в 03:56
Как всегда один забили и решили что победа в руках, а не вышло.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 01:37
Потерзали турки наших в втором тайме, еле ноги унесли.
Палыч82
Палыч82
12 октября в 00:52
Антоны сегодня хорошо сыграли
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 00:34
Так бы играли, как разговаривают после матча...
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