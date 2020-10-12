Мещеряков: «Кому нужны в это время товарищеские матчи?»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заражение коронавирусом гвинейского форварда команды .

Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА . Особенно по поводу Камано. Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу, и получается вот что.