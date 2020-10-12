Мещеряков: «Кому нужны в это время товарищеские матчи?»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заражение коронавирусом гвинейского форварда команды Франсуа Камано.
Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано. Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу, и получается вот что.
Только вот используем эти товарняки мы неправильно. Именно а них надо пробовать новые силы, вливать молодежь в состав. Груз ответственности меньше, результат не важен, а польза будет.
А мы выставили со шведами почти основу (в основном престарелую), и их же бросили под турок. И через несколько дней еще один матч. А потом у многих ЛЧ.
В результате игроки замучены, молодежь не подтянута, очки потеряны.
Время потрачено впустую...
Только вот используем эти товарняки мы неправильно. Именно а них надо пробовать новые силы, вливать молодежь в состав. Груз ответственности меньше, результат не важен, а польза будет.
А мы выставили со шведами почти основу (в основном престарелую), и их же бросили под турок. И через несколько дней еще один матч. А потом у многих ЛЧ.
В результате игроки замучены, молодежь не подтянута, очки потеряны.
Время потрачено впустую...