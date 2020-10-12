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Мещеряков: «Кому нужны в это время товарищеские матчи?»

12 октября 2020, 08:09

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заражение коронавирусом гвинейского форварда команды Франсуа Камано.

Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано. Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу, и получается вот что.

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Tommy Lee (раскрыть)
12 октября в 18:51
В сборной. И он, и Джикия повторно сдали. Т.к. в первый раз у них был подозрительный результат
Великолепный
Великолепный
12 октября в 15:32
Полностью согласен с Мещеряковым, ненужные товарищеские матчи в разгар пандемии.
шацк
шацк
12 октября в 14:22
Кому нужны Председатели Совета директоров, которые не понимают смысл товарищеских матчей?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 октября в 12:57
Мог бы и не отпускать в сборную, исходя из ситуации...
И Комано было бы лучше...и самому не надо было бы сейчас придумывать вопросы специалистам УЕФА и ФИФА...
berda2003
berda2003
12 октября в 12:12
дайте гражданство, как маргарину, пусть играет за сборную великой России, а то там почти все доходяги...
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 11:45
тебе ,кике и таким как вы нужны как отмазка в провале руководства командами ))))
Tommy Lee
Tommy Lee ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
12 октября в 10:30
Это тебе Тихонов сказал про Гильерме? Вот где он сдавал повторный тест на коронавирус если покинул расположение сборной? В Локомотиве?
санек002
санек002
12 октября в 10:14
ДЛЯ КОМАНДЫ ЧЕРЧЕСОВА ТОВАРНИКИ НУЖНЫ ВСЕГДА!ИБО ИГРА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
12 октября в 10:07
Мы в России играем товарняк со шведами.
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 09:57
Во первых не товарищеские а контрольные, во вторых они нужны усачу-спартачу, чтобы умничать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 октября в 08:55
Марио вам не простим!
ДАША Д
ДАША Д
12 октября в 08:52
Пусть теперь сборная лечение и оплачивает.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
12 октября в 08:51
Он прав, щас клубные матчи должны быть в приоритете
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 октября в 08:43
Зато Чабан на овце!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Tommy Lee (раскрыть)
12 октября в 08:42
Кто «они»?
У Гилерме нет ничего, в итоге.
Локомотив заразил 6 игроков Гвинеи? Или 3 игроков Польши?
Faustello
Faustello ответ Tommy Lee (раскрыть)
12 октября в 08:42
Ну млять, нет, Гиля и Рыбус по телефону от Камано заразились. Устроили рассадник, весь поезд в депо на карантин!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 октября в 08:41
И очередные «умные» комментарии от нашего горе-тренера
Tommy Lee
Tommy Lee
12 октября в 08:32
С больной головы на здоровую, как раз такое впечатление, что они в Локомотиве ещё заразились.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 08:29
Товарняки нужны для сборной. Только нужно соблюдать меры безопасности после приезда. Пробы, карантины и т.д.
Только вот используем эти товарняки мы неправильно. Именно а них надо пробовать новые силы, вливать молодежь в состав. Груз ответственности меньше, результат не важен, а польза будет.
А мы выставили со шведами почти основу (в основном престарелую), и их же бросили под турок. И через несколько дней еще один матч. А потом у многих ЛЧ.
В результате игроки замучены, молодежь не подтянута, очки потеряны.
Время потрачено впустую...
nubom
nubom
12 октября в 08:29
Матч со шведами был явно лишним...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
12 октября в 08:24
Товарняки в период пандемии это зло.
SHMEL
SHMEL
12 октября в 08:18
Тоже не понял, для чего нужны были товарняки, если практически в это же время проводились игры Лиги Наций. Это и риск заражения ковидом (Фернандес) и травмы (Сигурдсон).
beefs
beefs
12 октября в 08:13
а где в это время росгосконтроль...
mihaluch
mihaluch
12 октября в 08:12
Единственное не отпускать.
STVA 1
STVA 1
12 октября в 08:10
Это он со своей колокольни
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