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Бородюк: «Второй тайм был просто провальный»

12 октября 2020, 08:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча между сборными России и Турции в Лиге Наций.

Было два разных тайма. Первый был очень хороший — мы успевали накрывать игроков, высоко поднимались, был хороший прессинг, забили красивый гол, хорошо разыграв комбинацию. А второй тайм был просто провальный — сборная Турции полностью нас переиграла, у них были и штанга, и перекладина, и выход один на один. Но это достаточно хороший матч в плане анализа для тренерского штаба, им надо будет разбирать, что произошло во втором тайме, какие были допущены ошибки. Возможно, сказывается отсутствие Джикии и Головина.

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Все комментарии
Narum Narum
Narum Narum
12 октября в 20:39
Джикии нет вот и результат
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 13:11
он знает )))да и мы видим)))
112910415
112910415
12 октября в 12:02
чем богаты, как говорится
ykcyc77
ykcyc77
12 октября в 09:48
Турция, судя по первым матчам, только начинает разыгрываться. Думаю, чем дальше, тем она будет сильнее. И тогда, даже в первом тайме нам ничего не светит. Второй тайм показал, что уровень игры турков выше нашего. Им не хватает практики и сыгранности. На своём поле они нас разденут!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 октября в 09:09
В России сыграли намного больше календарных игр на коротком отрезке - отсюда проблемы с физикой. Много травмированных - некем освежить игру. Так что к Стасу вопросов в общем никаких, хорошо что зацепили очко.
Caniggia
Caniggia
12 октября в 08:56
С середняками еле-еле вытягиваем. А чуть сильнее, типа Швеции - уже всё, кранты. Хотя ту же Швецию дерут все подряд в группе повыше.
shlomo
shlomo
12 октября в 08:47
Все по делу...нас хватает только на чуть-чуть, а потом туши свет...
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 08:46
И первый тайм ничем не выделился.
Анпилкин
Анпилкин
12 октября в 08:42
Провалили весь матч
Zenit_84
Zenit_84
12 октября в 08:41
Не пойму почему почему у меня на 1000 балов в конкурсе стало меньше по сравнению с прошлым днём?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 08:31
С этим соглашусь...
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