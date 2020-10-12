Бородюк: «Второй тайм был просто провальный»

Бывший тренер «Торпедо» прокомментировал результат матча между сборными России и Турции в Лиге Наций.

Было два разных тайма. Первый был очень хороший — мы успевали накрывать игроков, высоко поднимались, был хороший прессинг, забили красивый гол, хорошо разыграв комбинацию. А второй тайм был просто провальный — сборная Турции полностью нас переиграла, у них были и штанга, и перекладина, и выход один на один. Но это достаточно хороший матч в плане анализа для тренерского штаба, им надо будет разбирать, что произошло во втором тайме, какие были допущены ошибки. Возможно, сказывается отсутствие Джикии и Головина.