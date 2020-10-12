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Оздоев — о контракте: «Свое будущее я вижу в „Зените“»

12 октября 2020, 19:42

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что хотел бы продолжить выступать за петербургский клуб.

Мой контракт с «Зенитом» действует еще два года? Меньше двух, меньше. Намного меньше, чем два года.

Думаю, это не зависит от определенного времени. У меня были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились. Не знаю, в связи с чем.

Я свое будущее вижу в клубе, я хочу продолжать играть.

Также недавно Оздоев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать ответ Давайте думать (раскрыть)
12 октября в 23:29
Так погуглил и дальние голы Оздоева:
Руб-Рост
Уфа-Руб
Руб-Урал
Лок-Волга
Морд-Лок
Лок-КС
Дин-Зен
Лок-Зен
Зен-Лион
Рос-Шот
Может есть и еще, а так же удары отбитые вратарем, штанги, перекладины, накрытые.
Давайте думать
Давайте думать ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
12 октября в 23:03
Останемся при своем мнении. Я считаю что у Оздоева есть потенциал, вы считаете что он КАРЯГА.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 октября в 22:46
Если бы Оздоев на сто процентов устраивал Семака в качестве основного, не нужен был бы Вендел. Так что когда наконец наступит будущее Магомед вполне может встретить его где-то в другом месте.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Давайте думать (раскрыть)
12 октября в 22:39
То,что Семак не тренер для лучшего состава в стране,лично для меня не новость.Вы говорите,что у Оздоева поставленный удар и тут же пишите,что точность хромает.Это два противоречащих друг другу утверждения.Чтобы использовать такую опцию как дальние удары,для вскрывая автобусов,нужно чтоб в составе команды были игроки,умеющие бить с дистанции.В Зените,кроме Ракицкого таких нет.А научить этому видимо не способен Семак.У нас привыкли не с метра забивать,а просто на какой-то авось рассчитывать,рикошет,ошибки и т.д.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 22:24
Не важно , что ты видишь, важно что увидит Медведев , а его взгляд часто направлен на побережье Черного моря. Будущее многих игроков Зенита он именно там и увидел.
Давайте думать
Давайте думать ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
12 октября в 22:21
Ответил почему Оздоев много бьет и мало забивает?
Давайте думать
Давайте думать ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
12 октября в 22:10
У Семака игра построена через Дзюбу, скидка или распасовка с Азмуном, это в идеале. Все что вне этого- отсебячина. Забили молодцы, нет, возвращаемся к основному плану (третий год пошел, ни чего нового не вижу у Семака) Оздоев если бьет из за штрафной, то это либо психанул иди от безысходности, бывает накатывают ( редко ) сила удара есть, точность прихрамывает. На тренировках можно автобусы вскрывать дальними ударами из за штрафной, то есть учиться делать коридоры для прострела с НУЖНЫХ точек, что бы игрока не накрывали и это касается не только Оздоева, а так же по чаще использовать Зобнина или уж на то пошло , любимчика ВМГ Облякова, у всех троих есть и сила удара и надеюсь и мастерство найдется. И Это мое мнение!!! У нас привкли же заносить мяч в сетку с метра.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Давайте думать (раскрыть)
12 октября в 21:53
У вас про одно спросили,вы совершенно про другое ответили.Как минимум странно,ну если не знаете,что ответить на поставленный вопрос,то лучше так и сказать чем с темы на тему прыгать....
Сп62
Сп62
12 октября в 21:46
Оздоев в игре, как Торбинский. Ни себя не жалеет, ни других. Такие ребята здорово заводят команду.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Big krendel (раскрыть)
12 октября в 21:44
Васин тоже сильный игрок когда не косячит, а не косячит он редко.
Давайте думать
Давайте думать ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
12 октября в 21:33
По моему надо не самодеятельностью заниматься на поле, а отшлифовывать на тренировках. Игра Семака Ракицкий>Дзюба>Азмун
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Давайте думать (раскрыть)
12 октября в 21:28
По статистике Оздоев наносит более одного удара за игру! Всего в клубной карьере он сыграл 199 игр и забил 15 мячей, то есть один гол в 13-и играх!) Даже статистика в Зените это подтверждает: 55 игр - 3 гола!
По твоему человек с хорошо поставленным ударом из более 60-и ударов по воротам должен забивать 3 гола?! То есть Магомеду нужно 20 раз пробить по воротам чтобы забить один мяч!)))
Давайте думать
Давайте думать ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
12 октября в 21:19
Не поклонник Оздоева, но удар у него поставлен. Почему Семак мало использует сей скил, непонятно!)) А так , да, орет на судей почти в каждом матче, другим уже жк понадовали бы.
Legend 6
Legend 6
12 октября в 21:13
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Big krendel (раскрыть)
    12 октября в 21:03
    В чем же его сила как футболиста???Ну может быть довольно вынослив,в остальном коряга корягой,только и может орать на судью и грязно играть.
    ДАША Д
    ДАША Д
    12 октября в 20:43
    Неплохое будущее.
    ermak6848
    ermak6848
    12 октября в 20:41
    правильное мышление - остовайся до спортивной пенсии..
    alex074
    alex074
    12 октября в 20:25, ред.
    Похоже очкует, чтобы в ссылку не сослали, в суровый субтропический климат Сочи
    VV V
    VV V
    12 октября в 20:00
      VAN ARM
      VAN ARM
      12 октября в 19:51
      вроде причин для расставание пока что немного))))))))))))))
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      12 октября в 19:45
      Российский паспорт, хороший уровень игры. Почему бы и нет?
      Big krendel
      Big krendel
      12 октября в 19:45
      Очень сильный игрок среди россиян, когда не косячит. )))
      Q-J-G
      Q-J-G
      12 октября в 19:42
      Возможно и так...
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