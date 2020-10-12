Оздоев — о контракте: «Свое будущее я вижу в „Зените“»

Полузащитник «Зенита» заявил, что хотел бы продолжить выступать за петербургский клуб.

Мой контракт с «Зенитом» действует еще два года? Меньше двух, меньше. Намного меньше, чем два года.

Думаю, это не зависит от определенного времени. У меня были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились. Не знаю, в связи с чем.

Я свое будущее вижу в клубе, я хочу продолжать играть.