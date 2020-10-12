Оздоев — о контракте: «Свое будущее я вижу в „Зените“»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что хотел бы продолжить выступать за петербургский клуб.
Мой контракт с «Зенитом» действует еще два года? Меньше двух, меньше. Намного меньше, чем два года.
Думаю, это не зависит от определенного времени. У меня были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились. Не знаю, в связи с чем.
Я свое будущее вижу в клубе, я хочу продолжать играть.
Также недавно Оздоев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Руб-Рост
Уфа-Руб
Руб-Урал
Лок-Волга
Морд-Лок
Лок-КС
Дин-Зен
Лок-Зен
Зен-Лион
Рос-Шот
Может есть и еще, а так же удары отбитые вратарем, штанги, перекладины, накрытые.
Руб-Рост
Уфа-Руб
Руб-Урал
Лок-Волга
Морд-Лок
Лок-КС
Дин-Зен
Лок-Зен
Зен-Лион
Рос-Шот
Может есть и еще, а так же удары отбитые вратарем, штанги, перекладины, накрытые.
По твоему человек с хорошо поставленным ударом из более 60-и ударов по воротам должен забивать 3 гола?! То есть Магомеду нужно 20 раз пробить по воротам чтобы забить один мяч!)))
По твоему человек с хорошо поставленным ударом из более 60-и ударов по воротам должен забивать 3 гола?! То есть Магомеду нужно 20 раз пробить по воротам чтобы забить один мяч!)))
https://youtu.be/L2YjZ1gLaUE