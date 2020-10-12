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Озил получил 8 млн фунтов от «Арсенала» в виде бонуса за преданность

12 октября 2020, 12:04

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил получил от клуба дополнительные 8 млн фунтов.

Эта сумма была выплачена в виде бонуса за преданность. Данный пункт в контракте игрока был предусмотрен в прошлом. Озил выступает за лондонцев с 2013 года. Клуб отчаянно пытается продать немца, но тот отказывается уходить, зарабатывая 350 тысяч фунтов в неделю по договору, который истекает летом следующего года.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
12 октября в 22:02
Вот это суммы!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ dzvinka (раскрыть)
12 октября в 21:19
скорее не портреты,а иконы
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Байкал-38. (раскрыть)
12 октября в 21:17
им бы создать тандем.когда Бэйл замахивается клюшкой,Озил выпучивает глаза.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
12 октября в 21:15
вот это настоящая Легенда Арсенала,а не какие то Персики и Фабрегасы,которых интересовал не клуб,а деньги. Я бы рекомендовал дать капитанскую до лета,он заслужил!
dzvinka
dzvinka
12 октября в 21:15, ред.
дома у Озила будут висеть два портрета на стене - один из них Венгера.
particular
particular
12 октября в 20:26
Озил просто обязан вылепить постамент в полный рост своему агенту за скрупулёзность в подписании такого щедрого контракта..:))
DEIVID 2
DEIVID 2
12 октября в 20:02
Не, всё-таки красавцы они с Хедирой.
DEIVID 2
DEIVID 2
12 октября в 20:01
А верного пенка не получит?
kolpankolpan
kolpankolpan
12 октября в 19:30, ред.
Не просто так он ждал и не хотел уходить.Реализовал материально пункт контракта - за преданность клубу-. Теперь можно принять ранее предложенные 18 миллионов за отвальную, и попрощаться - "С любовью и преданностью навсегда!. "
ЮЗИК
ЮЗИК
12 октября в 18:19
Лупоглазый просто красавчик, развёл по полной
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 17:29
вот так бывает)))но жаль не у всех))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
12 октября в 16:54
Ахаха))))Кто-то лоханулся.Зачем такие контракты составлять?
karnager
karnager
12 октября в 15:50
При Венгере такой ...ни не было!
Ruslan3132
Ruslan3132
12 октября в 15:44
Арсенал со слезами на глазах выдавал эту премию )))) не успели сбагрить до активации пункта ))))))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 октября в 15:38
Мда.. ПРоще киллеров нанять.
ЧиП
ЧиП
12 октября в 15:35
😁Значит его пытаются спихнуть, у них не получается и за это ещё 8🍋💶😅
SHMEL
SHMEL
12 октября в 15:00
Это ж больше 18 лямов евро в год с 2013 года и плюс еще эти вшивые 8 млн
SHMEL
SHMEL
12 октября в 14:56
Это в назидание тем, кто в будущем будет составлять контракты.
Caniggia
Caniggia
12 октября в 14:51
Очень дорого обходится эта "преданность" Арсеналу!
Van Vanovich
Van Vanovich
12 октября в 14:27
350 000 фунтов я наверно и за год не смог бы потратить.))
Байкал-38.
Байкал-38.
12 октября в 14:06
Гарет Бейл ещё больше предан Реалу, фиг выгонишь!
В Тоттенхэм и то в аренду по старой памяти ушёл, но всё ещё контракт с Реалом действует.
feris1
feris1
12 октября в 14:04, ред.
Нормально так турецкий немец доит лондонских пушкарей)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
12 октября в 13:35
Ахах, Кроенке уже вошел в анналы позора футбольного менеджмента, но он укрепляет позиции дополнительно.

Только за последний год

- Судя по всему, Санллехи участвовал в махинациях и разводил ковбоя, т.к. он ушел сразу после того, как несколько газет написали о том, что "Арсенал" купил Пепе за 80 миллионов, хотя изначально Лилль был согласен на 60.
- Купленный за 30 миллионов защитник Салиба отправился в аренду после того, как оказался неготов играть в основе "Арсенала".
- Месут Озил развел ковбоя на очередные 8 миллионов.
- Ковбой думает о будущем клуба, поэтому "Арсенал" продлил контракт с молодым талантом Давидом Лиусом и подписал юную звезду Виллиана, лол.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
12 октября в 13:27
Нормально устроился. За просто так 350 тысяч в неделю получать
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
12 октября в 13:13
Кронке прикрывался Озилом.
ЮHBА
ЮHBА
12 октября в 13:06
Красава Озил, просто рулит на амерскими бизнес-руководителями Арсенала.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 октября в 13:02
А из сборной выгнали
juvenale
juvenale
12 октября в 13:01
неплохо так устроился)
Твой Арсен
Твой Арсен
12 октября в 12:58
Итс меднес! ) Кто-кто а агент у Озила просто космос! Как же они вдвоем доят Арсенал. Озил - наказание Арсенала. На 8 лимонов можно игрока целого купить. Ген. дир. в Арсенале или кто там такой контракт с Озилом заключил походу такой же как в Газпроме)
vastudio
vastudio
12 октября в 12:56
Я тоже предан Арсеналу! Куда подавать заявочку?)))
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