Полузащитник «Арсенала» Месут Озил получил от клуба дополнительные 8 млн фунтов.
Эта сумма была выплачена в виде бонуса за преданность. Данный пункт в контракте игрока был предусмотрен в прошлом. Озил выступает за лондонцев с 2013 года. Клуб отчаянно пытается продать немца, но тот отказывается уходить, зарабатывая 350 тысяч фунтов в неделю по договору, который истекает летом следующего года.
В Тоттенхэм и то в аренду по старой памяти ушёл, но всё ещё контракт с Реалом действует.
В Тоттенхэм и то в аренду по старой памяти ушёл, но всё ещё контракт с Реалом действует.
Только за последний год
- Судя по всему, Санллехи участвовал в махинациях и разводил ковбоя, т.к. он ушел сразу после того, как несколько газет написали о том, что "Арсенал" купил Пепе за 80 миллионов, хотя изначально Лилль был согласен на 60.
- Купленный за 30 миллионов защитник Салиба отправился в аренду после того, как оказался неготов играть в основе "Арсенала".
- Месут Озил развел ковбоя на очередные 8 миллионов.
- Ковбой думает о будущем клуба, поэтому "Арсенал" продлил контракт с молодым талантом Давидом Лиусом и подписал юную звезду Виллиана, лол.
Только за последний год
- Судя по всему, Санллехи участвовал в махинациях и разводил ковбоя, т.к. он ушел сразу после того, как несколько газет написали о том, что "Арсенал" купил Пепе за 80 миллионов, хотя изначально Лилль был согласен на 60.
- Купленный за 30 миллионов защитник Салиба отправился в аренду после того, как оказался неготов играть в основе "Арсенала".
- Месут Озил развел ковбоя на очередные 8 миллионов.
- Ковбой думает о будущем клуба, поэтому "Арсенал" продлил контракт с молодым талантом Давидом Лиусом и подписал юную звезду Виллиана, лол.