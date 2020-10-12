Озил получил 8 млн фунтов от «Арсенала» в виде бонуса за преданность

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12 октября 2020, 12:04

Полузащитник «Арсенала» получил от клуба дополнительные 8 млн фунтов.

Эта сумма была выплачена в виде бонуса за преданность. Данный пункт в контракте игрока был предусмотрен в прошлом. Озил выступает за лондонцев с 2013 года. Клуб отчаянно пытается продать немца, но тот отказывается уходить, зарабатывая 350 тысяч фунтов в неделю по договору, который истекает летом следующего года.