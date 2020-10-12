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Месси, Агуэро, Озил и Алаба в топ-10 свободных агентов 2021 года

12 октября 2020, 18:34
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Озил Месут
Озил Месут
Полузащитник
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«Соккер.ру» рассказывает о суперзвездах, чьи контракты истекают всего лишь через 8 месяцев.

Несмотря на финансовый спад, связанный с эпидемией коронавируса, клубы из пятерки ведущих лиг Европы в прошедшее трансферное окно потратили на трансферы 4.6 млрд евро. Это гигантская сумма, тем не менее она на 43% меньше трансферного оборота в летнее окно 2019 года. А в следующем году свободные агенты станут еще важнее на рынке: за них развернется настоящая война, если в ближайшее время они не продлят контракты со своими нынешними командами, как Анхель Ди Мария, который уже согласился остаться в ПСЖ до 2023 года, пусть об этом пока и не объявлено официально. А вот эти 10 горячих парней уже в январе могут официально вести переговоры с другими клубами и даже заключать контракты, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года.

10 место. Месут Озил («Арсенал»; Германия; 31 год)

Переход Озила из «Реала» в 2013 году за 44 млн евро — удачнейшая сделка «Арсенала», а вот продление с ним контракта в 2018-м стало ошибкой. Полузащитник, который получает 350 тысяч фунтов в неделю, из-за травм, потери формы и утраты мотивации превратился в изгоя, что не мешает ему получать бонусы за верность от клуба, у которого он уютно сидит на шее. Возможно, Озил закончился как футболист, но не исключено, что его апатия распространяется только на «Арсенал».

9 место. Аркадиуш Милик («Наполи»; Польша; 26 лет)

Милик мог уйти в «Ювентус», «Рому», «Тоттенхэм», ПСЖ, «Фиорентину» или «Валенсию», но разыграл странную партию: отказался продлевать контракт с «Наполи», но возможности перейти в другой клуб упустил. В результате нападающий сборной Польши до января будет тренироваться отдельно от «Наполи», будущего на «Сан-Паоло» у него нет.

8 место. Джоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»; Нидерланды; 29 лет)

Голландец мог уже выступать в «Барселоне» под руководством соотечественника Кумана, но Юрген Клопп уговорил Джини остаться на «Энфилде» и не пороть горячку. Вейналдум внял совету, однако не спешит подписывать новый контракт с «Ливерпулем».

7 место. Мемфис Депай («Лион»; Нидерланды; 26 лет)

Если в истории с переездом Вейналдума на «Камп Ноу» все закончилось на отказе футболиста, то другой голландец был гораздо ближе к подписанию контракта с «Барселоной». При этом Мемфис отказался продлевать контракт с «Лионом» и рассчитывает, что каталонцы сохранят интерес к его персоне. Очевидно, Депай нацелился на уход из французского клуба и хочет испытать себя в составе европейского гранда.

6 место. Юлиан Дракслер (ПСЖ; Германия; 27 лет)

Несколько лет назад Дракслер считался одним из лучших молодых игроков планеты, но переходом в ПСЖ он надломил свою карьеру, которую попытается склеить мудрым выбором следующего клуба. Летом немца связывали с переходом в «Лидс» или «Герту», но эти истории ничем не закончились. Юлиан ждет следующего года, когда станет свободным агентом и сможет выбирать из большего количества вариантов.

5 место. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»; Италия; 21 год)

У Доннаруммы уже пять полноценных сезонов и больше 200 матчей в профессиональной карьере за плечами, а ему всего лишь 21 год. «Милан» пока не дал классному голкиперу того, о чем он мечтает — борьбы за скудетто, регулярных выступлений в Лиге чемпионов и прочих преимуществ выступлений за топ-клуб. Выступления команды в этом сезоне будут определяющими: если «Милан» продолжит кувыркаться в районе пятых-седьмых мест, Джиджи уйдет, чтобы осуществить мечту в другом месте.

4 место. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; Франция; 27 лет)

Погба — это футболист, чье будущее является предметом бесконечных споров. «Реал Мадрид» и «Ювентус» уже давно держат уши востро, воодушевленные возможностью подписать Поля без выплаты компенсации «Манчестер Юнайтед». Отношения француза с нынешним клубом сложно назвать счастливыми, а на днях Погба заявил, что мечтает играть за «Реал». Зидан, как известно, высокого мнения о соотечественнике.

3 место. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»; Аргентина; 32 года)

Аргентинский нападающий почти десять лет выступает за «Сити», стал легендой «горожан» и может похвастаться блестящей статистикой результативности: 254 гола в 370 играх. Несмотря на это, «Манчестер Сити» не предлагает Серхио новый контракт, возможно, из-за желания подписать Лионеля Месси в следующем году. Впрочем, Агуэро без работы точно не останется, уже известно об интересе «Интера», будут и другие претенденты.

2 место. Давид Алаба («Бавария»; Австрия; 28 лет)

Алаба выступает за «Баварию» с 2008 года, он выиграл бесчетное количество трофеев, в том числе две Лиги чемпионов, однако нынешний сезон может стать для австрийца последним в Мюнхене. Новый контракт не подписан, а недавно бывший президент «Баварии» Ули Хенесс назвал агента Алабы, Пини Захави, «пираньей, которая пожирает деньги». Это произошло на фоне переговоров по новому контракту Давида, где представитель футболиста потребовал зарплату в размере 25 миллионов евро. Кажется, на такие деньги австриец сможет рассчитывать только в «Манчестер Сити». Или в «Барселоне», которая разгрузит зарплатную ведомость с уходом Месси.

1 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 33 года)

В этой истории не поставлена точка, и Месси остался в «Барселоне» только для того, чтобы покинуть клуб, цвета которого он защищает с 13 лет, в следующем году. Можно сказать, для Лионеля это теперь дело чести, ведь его явно задело отношение к нему со стороны руководства «Барсы». Скорее всего, Лео все-таки окажется в «Манчестер Сити» у Гвардиолы, нужно только немного подождать.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 октября в 15:35
Удивительные вещи творятся. Кризис ударил по всем.
RUPRICHT
RUPRICHT
13 октября в 21:47
Аркадиуш Милик
Мемфис Депай
МЕНЯ ЭТИ ФУТБОЛИСТЫ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ А ПРО ОСТАЛЬНЫХ Я СОГЛАСЕН !!!!ПРО КОГО НЕ СТОИТ ВОЛНОВАТЬСЯ ТАК ЭТО ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ОН О СЕБЕ ПОЗАБОТИТСЯ!!!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
12 октября в 21:55
Дожились, Месси, как сорняк, Барселона хотела от него избавиться на год раньше, но он не захотел контракт расторгнуть.
Raamtvall
Raamtvall
12 октября в 21:30
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    12 октября в 20:04
    Погба вроде как МЮ может продлить контракт еще на год по своему желанию. Из остальных, например для Реала, никто не представляет интереса. Слишком большие требования по контракту, большой возраст.
    Депай, Дракслер в крепких клубах могли бы закрепиться
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    12 октября в 19:50
      Lucky luciano
      Lucky luciano
      12 октября в 19:35, ред.
        Qatar Airways
        Qatar Airways
        12 октября в 19:24
        Не знаю кто куда перейдёт, но одно могу сказать довольно точно - в Ювентус вряд ли кто-то из топов пойдёт. Людям хочется выигрывать трофеи, а этого туринский клуб как раз гарантировать совершенно не может. Не даром же итальянцы подписывают возрастных свободных агентов, которые никому не нужны, либо таких как Мората молодых, уровень игры которых не устраивает ни один топ-клуб.
        Q-J-G
        Q-J-G
        12 октября в 18:51
        Пожалуй, самый невостребованный из этого списка, это Месут Озил, и годы, и травмы...

        Самый интригующий переход в качестве "свободного агента" это Л.Месси, если этот переход состоится... Во-первых, уйдёт ли после событий крайнего времени. Во-вторых, если-да, то куда, и не факт, что это будет Манчестер Сити, если уйдёт. Ну, и в третьих, многомиллионные футбольные болельщики просто "сгорают" от нетерпения, увидеть Месси в другой команде, вне Барселоны. Неужели это случится, хотя бы, в 34 года...
        Zenit_84
        Zenit_84
        12 октября в 18:41
        Не все будут свободны к 2021 году
        Q-J-G
        Q-J-G
        12 октября в 18:35
        Интересная, актуальная тема!
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