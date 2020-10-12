Месси, Агуэро, Озил и Алаба в топ-10 свободных агентов 2021 года

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12 октября 2020, 18:34

«Соккер.ру» рассказывает о суперзвездах, чьи контракты истекают всего лишь через 8 месяцев.

Несмотря на финансовый спад, связанный с эпидемией коронавируса, клубы из пятерки ведущих лиг Европы в прошедшее трансферное окно потратили на трансферы 4.6 млрд евро. Это гигантская сумма, тем не менее она на 43% меньше трансферного оборота в летнее окно 2019 года. А в следующем году свободные агенты станут еще важнее на рынке: за них развернется настоящая война, если в ближайшее время они не продлят контракты со своими нынешними командами, как Анхель Ди Мария, который уже согласился остаться в ПСЖ до 2023 года, пусть об этом пока и не объявлено официально. А вот эти 10 горячих парней уже в январе могут официально вести переговоры с другими клубами и даже заключать контракты, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года.

10 место. Месут Озил («Арсенал»; Германия; 31 год)

Переход Озила из «Реала» в 2013 году за 44 млн евро — удачнейшая сделка «Арсенала», а вот продление с ним контракта в 2018-м стало ошибкой. Полузащитник, который получает 350 тысяч фунтов в неделю, из-за травм, потери формы и утраты мотивации превратился в изгоя, что не мешает ему получать бонусы за верность от клуба, у которого он уютно сидит на шее. Возможно, Озил закончился как футболист, но не исключено, что его апатия распространяется только на «Арсенал».

9 место. Аркадиуш Милик («Наполи»; Польша; 26 лет)

Милик мог уйти в «Ювентус», «Рому», «Тоттенхэм», ПСЖ , «Фиорентину» или «Валенсию», но разыграл странную партию: отказался продлевать контракт с «Наполи», но возможности перейти в другой клуб упустил. В результате нападающий сборной Польши до января будет тренироваться отдельно от «Наполи», будущего на «Сан-Паоло» у него нет.

8 место. Джоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»; Нидерланды; 29 лет)

Голландец мог уже выступать в «Барселоне» под руководством соотечественника Кумана, но Юрген Клопп уговорил Джини остаться на «Энфилде» и не пороть горячку. Вейналдум внял совету, однако не спешит подписывать новый контракт с «Ливерпулем».

7 место. Мемфис Депай («Лион»; Нидерланды; 26 лет)

Если в истории с переездом Вейналдума на «Камп Ноу» все закончилось на отказе футболиста, то другой голландец был гораздо ближе к подписанию контракта с «Барселоной». При этом Мемфис отказался продлевать контракт с «Лионом» и рассчитывает, что каталонцы сохранят интерес к его персоне. Очевидно, Депай нацелился на уход из французского клуба и хочет испытать себя в составе европейского гранда.

6 место. Юлиан Дракслер ( ПСЖ ; Германия; 27 лет)

Несколько лет назад Дракслер считался одним из лучших молодых игроков планеты, но переходом в ПСЖ он надломил свою карьеру, которую попытается склеить мудрым выбором следующего клуба. Летом немца связывали с переходом в «Лидс» или «Герту», но эти истории ничем не закончились. Юлиан ждет следующего года, когда станет свободным агентом и сможет выбирать из большего количества вариантов.

5 место. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»; Италия; 21 год)

У Доннаруммы уже пять полноценных сезонов и больше 200 матчей в профессиональной карьере за плечами, а ему всего лишь 21 год. «Милан» пока не дал классному голкиперу того, о чем он мечтает — борьбы за скудетто, регулярных выступлений в Лиге чемпионов и прочих преимуществ выступлений за топ-клуб. Выступления команды в этом сезоне будут определяющими: если «Милан» продолжит кувыркаться в районе пятых-седьмых мест, Джиджи уйдет, чтобы осуществить мечту в другом месте.

4 место. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; Франция; 27 лет)

Погба — это футболист, чье будущее является предметом бесконечных споров. «Реал Мадрид» и «Ювентус» уже давно держат уши востро, воодушевленные возможностью подписать Поля без выплаты компенсации «Манчестер Юнайтед». Отношения француза с нынешним клубом сложно назвать счастливыми, а на днях Погба заявил, что мечтает играть за «Реал». Зидан, как известно, высокого мнения о соотечественнике.

3 место. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»; Аргентина; 32 года)

Аргентинский нападающий почти десять лет выступает за «Сити», стал легендой «горожан» и может похвастаться блестящей статистикой результативности: 254 гола в 370 играх. Несмотря на это, «Манчестер Сити» не предлагает Серхио новый контракт, возможно, из-за желания подписать Лионеля Месси в следующем году. Впрочем, Агуэро без работы точно не останется, уже известно об интересе «Интера», будут и другие претенденты.

2 место. Давид Алаба («Бавария»; Австрия; 28 лет)

Алаба выступает за «Баварию» с 2008 года, он выиграл бесчетное количество трофеев, в том числе две Лиги чемпионов, однако нынешний сезон может стать для австрийца последним в Мюнхене. Новый контракт не подписан, а недавно бывший президент «Баварии» Ули Хенесс назвал агента Алабы, Пини Захави, «пираньей, которая пожирает деньги». Это произошло на фоне переговоров по новому контракту Давида, где представитель футболиста потребовал зарплату в размере 25 миллионов евро. Кажется, на такие деньги австриец сможет рассчитывать только в «Манчестер Сити». Или в «Барселоне», которая разгрузит зарплатную ведомость с уходом Месси.

1 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 33 года)

В этой истории не поставлена точка, и Месси остался в «Барселоне» только для того, чтобы покинуть клуб, цвета которого он защищает с 13 лет, в следующем году. Можно сказать, для Лионеля это теперь дело чести, ведь его явно задело отношение к нему со стороны руководства «Барсы». Скорее всего, Лео все-таки окажется в «Манчестер Сити» у Гвардиолы, нужно только немного подождать.