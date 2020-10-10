«Ювентус» тратит 236 млн евро на зарплаты. А больше Златана в Серии А зарабатывают единицы

Старина Ибрагимович не сбавляет, а «Соккер.ру» прибавляет знаний о зарплатах игроков Серии А.
Традиционное ежегодное исследование «La Gazzetta dello Sport» позволяет узнать точные суммы окладов всех футболистов высшей итальянской лиги в сезоне 2020/21. Жаль, что в РПЛ нет такой финансовой открытости. Что скрывать, если общие расходы и доходы РФС публикует официально, а зарплаты – около 70 % от бюджета?
А вот итальянцы в который раз молодцы – не мешают журналистам собирать информацию. Жаль, что в РПЛ, где по оценкам игрокам достается в год больше полумиллиарда евро, нет такой четкой разбивки по фамилиям и клубам. Вот первая десятка клубов Серии А по зарплатам с суммами в евро:
- суммарные расходы клубов Серии А на зарплаты составляют 1.288 миллиарда евро. Это меньше, чем в прошлом году – было 1.36 миллиарда. Но тот показатель являлся рекордным за десять лет. Спад на 5 % не значит, что в Италии стали недоплачивать футболистам;
- «Ювентус» выдает 236 млн евро в год только на голые зарплаты, не считая премиальных, «Интер» второй – 149, «Рома» на третьей строчке – 112 млн евро, «Наполи» (105) и «Милан» (90) замыкают топ-5. Как видите, лишь в четырех командах платят больше 100 млн евро на сезон;
- дальше идут «Лацио», «Фиорентина», «Торино», «Кальяри» и «Болонья». А вот «Аталанта» — команда из Лиги чемпионов, тратит на зарплаты всего 42.6 млн евро, 11-е в Серии А. Это почти столько же, как «Дженоа», где Шомуродову выдали зарплату в 1.3 млн евро. Ценят игрока «Ростова», ведь стал вторым по зарплате в команде после Баделя. Узбекский форвард неслучайно благодарил Карпина;
- Алексей Миранчук на третьем месте по зарплате в «Аталанте», но вторую строчку делят сразу три игрока – Иличич, Муриэль и Сапата получают по 1.8 млн евро. Папу Гомесу выдают 2, а российскому хавбеку предложили контракт на 1.5 млн евро. Похоже, ради Серии А хавбек пошел на понижение оклада;
- если продолжать о персоналиях, то Роналду, конечно, на первом месте. Ему платят 31 млн евро – намного больше, чем любому другому в лиге. Чтобы понимать масштабы, надо добавить – весь состав «Удинезе» содержат на 31 млн евро, а «Верону», «Кротоне» и «Специю» Роналду может содержать на одну зарплату, еще и останется на роскошную жизнь;
- вторым после Криштиану является Де Лигт – Райола умеет выбивать деньги, голландцу платят 8 млн евро. Хотя не факт, что Пирло будет большим фанатом молодого парня. После защитника идут ребята с окладом в 7.5 млн евро. Таких немного: Лукаку, Эриксен и Джеко, которому «Рома» хочет предложить новый контракт;
- 7 млн евро зарабатывает Златан Ибрагимович, поборовший коронавирус. Шведский ветеран убедил «Милан» с помощью все того же Райолы выдать ему оклад уровня молодых – Дибалы (7.3 млн евро), или названных выше звезд. Зато Ибрагимович получает больше, чем Бонуччи и Щесны в «Ювентусе» (по 6.5), или чем Кулибали и Доннарумма (по 6). Звезда! Возраст не мешает заколачивать деньги:
- у соперника «Зенита» по Лиге чемпионов больше всех предсказуемо зарабатывает Иммобиле – обладатель «Золотой бутсы» получает 4 млн евро в год. Остался верен римлянам, хотя в любом новом клубе, вроде МЮ, ему могли предложить даже двое больше денег. В Серии А оклады скромнее, чем в АПЛ – Рибери согласился работать за 4 млн евро на «Фиорентину». Но даже таких зарплат вне «Ювентуса», «Интера» или «Наполи» немного;
- если вычесть Роналду с его окладом, что исказит среднюю статистику, то остальные пять сотен футболистов в списке получают в среднем по 2.4 млн евро. Но это число не отражает реальность. В «Ювентусе» есть игрок основы на старте – молодой Фработта, что получает пока 100 тысяч евро в год. А для клубов со второй десятки зарплата в районе 500 тысяч в год – средняя и привычная;
- самый бедный игрок Серии А по зарплате – 18-летний итало-норвежец Мартин Палумбо из «Удинезе». Воспитанник «зебр» уже успел дебютировать, но пока ему платят лишь 40 тысяч евро в год. Для юноши – нормально, но это в 775 раз меньше, чем Роналду. Другого такого примера нет, чаще самый скромный оклад в клубе Серии А начинается со 100 тысяч евро для юных игроков;
- «Лацио» — самый демократичный клуб Серии А. Почти во всех командах стараются найти возможность хотя бы младшему Мальдини платить мало, как делает «Милан» — у сына Паоло зарплата равна 300 тысячам евро, а вот у римлян даже молодежь получает от полумиллиона. Умеют ценить людей, что важно;
- сравним оклады в «Лацио» — 83 млн евро, с окладами в «Зените». Судя по официальной информации РФС, речь у петербуржцев о похожей сумме – в районе 90 млн евро. В «Боруссии» Д выдают игрокам чуть больше, но фиксируем, что попали в группу, где могут тягаться с остальными по расходам на футболистов – надо набирать очки со всеми;
- если перейти к окладам, что вызывают удивление, то на одном полюсе Буффон – в прошлом году узнали, что Джанлуиджи согласился работать на «Ювентус» за скромные для его статуса 1.5 млн евро. А вот зарплата Эриксена в размере 7.5 млн евро, решение выдать Рэмзи 7 миллионов евро, Пасторе – 4.5, что равно окладу Мертенса из «Наполи», немного удивляет. Ну и Алексис Санчес получает 7 млн евро в «Интере», хотя не обязательно всегда будет играть стабильно;
- важно отметить, что четыре самых щедрых клуба Серии А тратят на зарплаты 600 млн евро, 47 % ото всей суммы. Если кому-то из российских олигархов хочется порулить в итальянском клубе, то должен знать – средний оклад для «простых смертных» составляет 43 млн евро. Плюс расходы, плюс трансферы;
- итальянцы составили символическую сборную на основании самых высоких окладов по каждой позиции. Крайним защитникам платят неплохо, но журналисты выбрали схему «3-4-3». В команду вошло 7 игроков «Ювентуса», 3 игрока «Интера» и 1 – «Наполи». Работу этого коллектива оценивают суммарно в 101 млн евро, а это значит, что лишь четыре клуба тратят на зарплаты всей команды больше:
Щесны (6.5 млн евро, «Ювентус») – Де Лигт (8 млн евро, «Ювентус»), Бонуччи (6.5 млн евро, «Ювентус»), Кулибали (6 млн евро, «Наполи») – Санчес (7 млн евро, «Интер»), Рэмзи (7 млн евро, «Ювентус»), Рабьо (7 млн евро, «Ювентус»), Эриксен (7.5 млн евро, «Интер») – Дибала (7.3 млн евро, «Ювентус»), Лукаку (7.5 млн евро, «Интер»), Роналду (31 млн евро, «Ювентус»).
Раньше Юве до финалов доходила, отныне 1-8 это как программа максимум,ну а с Пирло,хотя бы занять 3 место и отправиться искать трофеи в ЛЕ.
Раньше Юве до финалов доходила, отныне 1-8 это как программа максимум,ну а с Пирло,хотя бы занять 3 место и отправиться искать трофеи в ЛЕ.
Элита. Ювентус может себе позволить потратить 236 лямов,только на з-п. Роналду не против,что бы у всех было ,как у него 31 лям,а у него,как у всех 205 лямов,тут вспоминаешь Дюма и Один за всех и все за одного. Настоящий португальский гламурный мушкетёр.
теперь сбросимся в пропасть,что бы лицезреть на Дон Кихота,борющимся с ветрянными мельницами(судьями и Зеброй) - Интер,который пытается оседлать лошадь.но все попытки тщетны,оказываются под седлом.Назовём эту категорию касты - наездники.
Летим ещё ниже и там,мы можем лицезреть касту Зеваки(Рома,Наполи,Милан и Лацио), они раскрыли свои рты и внимательно смотрят за этим шоу,а некоторые даже привстают с места и тоже пытаются ринуться к кобылице,правда та их копытами так лягает,что аж искры из глаз сыпятся.
Остальные на таком глубоком финансовом дне,что подняться оттуда могут разве что через миллионы лет.
Элита. Ювентус может себе позволить потратить 236 лямов,только на з-п. Роналду не против,что бы у всех было ,как у него 31 лям,а у него,как у всех 205 лямов,тут вспоминаешь Дюма и Один за всех и все за одного. Настоящий португальский гламурный мушкетёр.
теперь сбросимся в пропасть,что бы лицезреть на Дон Кихота,борющимся с ветрянными мельницами(судьями и Зеброй) - Интер,который пытается оседлать лошадь.но все попытки тщетны,оказываются под седлом.Назовём эту категорию касты - наездники.
Летим ещё ниже и там,мы можем лицезреть касту Зеваки(Рома,Наполи,Милан и Лацио), они раскрыли свои рты и внимательно смотрят за этим шоу,а некоторые даже привстают с места и тоже пытаются ринуться к кобылице,правда та их копытами так лягает,что аж искры из глаз сыпятся.
Остальные на таком глубоком финансовом дне,что подняться оттуда могут разве что через миллионы лет.
А давайте купим за 100 млн. Роналду и будем платить ему 31 млн
+ покупка пенальти , чтобы Роналду их ещё и пробивал .
Дорого для Ювентуса обходится точка
А давайте купим за 100 млн. Роналду и будем платить ему 31 млн
+ покупка пенальти , чтобы Роналду их ещё и пробивал .
Дорого для Ювентуса обходится точка
они у миланских кабинетов
они у миланских кабинетов