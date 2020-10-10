«Ювентус» тратит 236 млн евро на зарплаты. А больше Златана в Серии А зарабатывают единицы

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10 октября 2020, 19:30

Старина Ибрагимович не сбавляет, а «Соккер.ру» прибавляет знаний о зарплатах игроков Серии А.

Традиционное ежегодное исследование «La Gazzetta dello Sport» позволяет узнать точные суммы окладов всех футболистов высшей итальянской лиги в сезоне 2020/21. Жаль, что в РПЛ нет такой финансовой открытости. Что скрывать, если общие расходы и доходы РФС публикует официально, а зарплаты – около 70 % от бюджета?

А вот итальянцы в который раз молодцы – не мешают журналистам собирать информацию. Жаль, что в РПЛ , где по оценкам игрокам достается в год больше полумиллиарда евро, нет такой четкой разбивки по фамилиям и клубам. Вот первая десятка клубов Серии А по зарплатам с суммами в евро:

- суммарные расходы клубов Серии А на зарплаты составляют 1.288 миллиарда евро. Это меньше, чем в прошлом году – было 1.36 миллиарда. Но тот показатель являлся рекордным за десять лет. Спад на 5 % не значит, что в Италии стали недоплачивать футболистам;

- «Ювентус» выдает 236 млн евро в год только на голые зарплаты, не считая премиальных, «Интер» второй – 149, «Рома» на третьей строчке – 112 млн евро, «Наполи» (105) и «Милан» (90) замыкают топ-5. Как видите, лишь в четырех командах платят больше 100 млн евро на сезон;

- дальше идут «Лацио», «Фиорентина», «Торино», «Кальяри» и «Болонья». А вот «Аталанта» — команда из Лиги чемпионов, тратит на зарплаты всего 42.6 млн евро, 11-е в Серии А. Это почти столько же, как «Дженоа», где Шомуродову выдали зарплату в 1.3 млн евро. Ценят игрока «Ростова», ведь стал вторым по зарплате в команде после Баделя. Узбекский форвард неслучайно благодарил Карпина;

- Алексей Миранчук на третьем месте по зарплате в «Аталанте», но вторую строчку делят сразу три игрока – Иличич, Муриэль и Сапата получают по 1.8 млн евро. Папу Гомесу выдают 2, а российскому хавбеку предложили контракт на 1.5 млн евро. Похоже, ради Серии А хавбек пошел на понижение оклада;

- если продолжать о персоналиях, то Роналду, конечно, на первом месте. Ему платят 31 млн евро – намного больше, чем любому другому в лиге. Чтобы понимать масштабы, надо добавить – весь состав «Удинезе» содержат на 31 млн евро, а «Верону», «Кротоне» и «Специю» Роналду может содержать на одну зарплату, еще и останется на роскошную жизнь;

- вторым после Криштиану является Де Лигт – Райола умеет выбивать деньги, голландцу платят 8 млн евро. Хотя не факт, что Пирло будет большим фанатом молодого парня. После защитника идут ребята с окладом в 7.5 млн евро. Таких немного: Лукаку, Эриксен и Джеко, которому «Рома» хочет предложить новый контракт;

- 7 млн евро зарабатывает Златан Ибрагимович, поборовший коронавирус. Шведский ветеран убедил «Милан» с помощью все того же Райолы выдать ему оклад уровня молодых – Дибалы (7.3 млн евро), или названных выше звезд. Зато Ибрагимович получает больше, чем Бонуччи и Щесны в «Ювентусе» (по 6.5), или чем Кулибали и Доннарумма (по 6). Звезда! Возраст не мешает заколачивать деньги:

- у соперника «Зенита» по Лиге чемпионов больше всех предсказуемо зарабатывает Иммобиле – обладатель «Золотой бутсы» получает 4 млн евро в год. Остался верен римлянам, хотя в любом новом клубе, вроде МЮ , ему могли предложить даже двое больше денег. В Серии А оклады скромнее, чем в АПЛ – Рибери согласился работать за 4 млн евро на «Фиорентину». Но даже таких зарплат вне «Ювентуса», «Интера» или «Наполи» немного;

- если вычесть Роналду с его окладом, что исказит среднюю статистику, то остальные пять сотен футболистов в списке получают в среднем по 2.4 млн евро. Но это число не отражает реальность. В «Ювентусе» есть игрок основы на старте – молодой Фработта, что получает пока 100 тысяч евро в год. А для клубов со второй десятки зарплата в районе 500 тысяч в год – средняя и привычная;

- самый бедный игрок Серии А по зарплате – 18-летний итало-норвежец Мартин Палумбо из «Удинезе». Воспитанник «зебр» уже успел дебютировать, но пока ему платят лишь 40 тысяч евро в год. Для юноши – нормально, но это в 775 раз меньше, чем Роналду. Другого такого примера нет, чаще самый скромный оклад в клубе Серии А начинается со 100 тысяч евро для юных игроков;

- «Лацио» — самый демократичный клуб Серии А. Почти во всех командах стараются найти возможность хотя бы младшему Мальдини платить мало, как делает «Милан» — у сына Паоло зарплата равна 300 тысячам евро, а вот у римлян даже молодежь получает от полумиллиона. Умеют ценить людей, что важно;

- сравним оклады в «Лацио» — 83 млн евро, с окладами в «Зените». Судя по официальной информации РФС , речь у петербуржцев о похожей сумме – в районе 90 млн евро. В «Боруссии» Д выдают игрокам чуть больше, но фиксируем, что попали в группу, где могут тягаться с остальными по расходам на футболистов – надо набирать очки со всеми;

- если перейти к окладам, что вызывают удивление, то на одном полюсе Буффон – в прошлом году узнали, что Джанлуиджи согласился работать на «Ювентус» за скромные для его статуса 1.5 млн евро. А вот зарплата Эриксена в размере 7.5 млн евро, решение выдать Рэмзи 7 миллионов евро, Пасторе – 4.5, что равно окладу Мертенса из «Наполи», немного удивляет. Ну и Алексис Санчес получает 7 млн евро в «Интере», хотя не обязательно всегда будет играть стабильно;

- важно отметить, что четыре самых щедрых клуба Серии А тратят на зарплаты 600 млн евро, 47 % ото всей суммы. Если кому-то из российских олигархов хочется порулить в итальянском клубе, то должен знать – средний оклад для «простых смертных» составляет 43 млн евро. Плюс расходы, плюс трансферы;

- итальянцы составили символическую сборную на основании самых высоких окладов по каждой позиции. Крайним защитникам платят неплохо, но журналисты выбрали схему «3-4-3». В команду вошло 7 игроков «Ювентуса», 3 игрока «Интера» и 1 – «Наполи». Работу этого коллектива оценивают суммарно в 101 млн евро, а это значит, что лишь четыре клуба тратят на зарплаты всей команды больше:

Щесны (6.5 млн евро, «Ювентус») – Де Лигт (8 млн евро, «Ювентус»), Бонуччи (6.5 млн евро, «Ювентус»), Кулибали (6 млн евро, «Наполи») – Санчес (7 млн евро, «Интер»), Рэмзи (7 млн евро, «Ювентус»), Рабьо (7 млн евро, «Ювентус»), Эриксен (7.5 млн евро, «Интер») – Дибала (7.3 млн евро, «Ювентус»), Лукаку (7.5 млн евро, «Интер»), Роналду (31 млн евро, «Ювентус»).