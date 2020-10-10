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Бонуччи — самый высокооплачиваемый итальянский игрок в Серии А

10 октября 2020, 17:14

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило список самых высокооплачиваемых итальянцев в Серии А.

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи возглавил рейтинг с чистым доходом в 6,5 млн евро за год.

Топ-5 итальянцев с самыми большими зарплатами в Серии А выглядит следующим образом:

Леонардо Бонуччи («Ювентус») — 6,5 млн евро.

Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — 6 млн евро.

Федерико Кьеза («Ювентус») — 5 млн евро.

Лоренцо Инсинье («Наполи») — 4,6 млн евро.

Чиро Иммобиле («Лацио») / Федерико Бернардески («Ювентус») — 4 млн евро.

Напомним, что этим летом Бонуччи мог оказаться в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
12 октября в 13:37
если всех этих топ итальянцев суммировать - то получится один португалец.
Верг
Верг
11 октября в 00:02, ред.
У дзюбы и малкома зарплата чуть чуть меньше чем у Бонуччи и Доннарумы, смолов равносилен иммобиле?
95-shishani-95
95-shishani-95
10 октября в 21:58
Почему Ювентус не покупает игроков помоложе этих?
Зачем платит старикам такие бабки?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
10 октября в 21:48
в полиции работаешь?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ alex074 (раскрыть)
10 октября в 20:17
Зачем навязывать другим свои принципы?
alex074
alex074
10 октября в 19:25
Зачем считать чужие деньги...Нужно просто жить и довольствоваться, тем что получаешь сам.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 18:38
Защитники в Италии всегда были сильные
Lucky luciano
Lucky luciano
10 октября в 18:38
ну и Кьезе дать 5,после 1.7 в Фиорентине ....я даже не знаю как это комментировать
Lucky luciano
Lucky luciano
10 октября в 18:37
это просто позор для клуба,что такое посредственное дно получает такие деньги и еще у него контракт до 2024 года
Charlie Scene
Charlie Scene ответ mihaluch (раскрыть)
10 октября в 17:50
это уже чистый доход. внимательнее читай.
ДСА
ДСА
10 октября в 17:32
Скоро вратарь будет первым.
mihaluch
mihaluch
10 октября в 17:30
Хо-хо наши ногомячисты больше получают учитывая подоходный налог.
STVA 1
STVA 1
10 октября в 17:16
Не думал !
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 17:16
это совсем неудивительно,
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