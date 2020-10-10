Бонуччи — самый высокооплачиваемый итальянский игрок в Серии А

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10 октября 2020, 17:14

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило список самых высокооплачиваемых итальянцев в Серии А.

Защитник «Ювентуса» возглавил рейтинг с чистым доходом в 6,5 млн евро за год.

Топ-5 итальянцев с самыми большими зарплатами в Серии А выглядит следующим образом:

Леонардо Бонуччи («Ювентус») — 6,5 млн евро.

(«Милан») — 6 млн евро.

(«Ювентус») — 5 млн евро.

(«Наполи») — 4,6 млн евро.

(«Лацио») / («Ювентус») — 4 млн евро.

Напомним, что этим летом Бонуччи мог оказаться в «Манчестер Сити».