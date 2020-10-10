Бонуччи — самый высокооплачиваемый итальянский игрок в Серии А

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило список самых высокооплачиваемых итальянцев в Серии А.
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи возглавил рейтинг с чистым доходом в 6,5 млн евро за год.
Топ-5 итальянцев с самыми большими зарплатами в Серии А выглядит следующим образом:
Леонардо Бонуччи («Ювентус») — 6,5 млн евро.
Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — 6 млн евро.
Федерико Кьеза («Ювентус») — 5 млн евро.
Лоренцо Инсинье («Наполи») — 4,6 млн евро.
Чиро Иммобиле («Лацио») / Федерико Бернардески («Ювентус») — 4 млн евро.
Напомним, что этим летом Бонуччи мог оказаться в «Манчестер Сити».
Зачем платит старикам такие бабки?
Зачем платит старикам такие бабки?