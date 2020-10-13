Куртуа может стать частью сделки по трансферу Мбаппе в «Реал»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе всё ещё остаётся главной трансферной целью «Реала».
Как сообщается, форвард не намерен продлевать соглашение с парижанами, которое истекает летом 2022 года. Чтобы не потерять футболиста бесплатно, ПСЖ готов расстаться с одним из своих лидером следующим летом, а главным претендентом на игрока всё ещё остаётся «Реал».
Отмечается, что за трансфер Мбаппе французский клуб хочет получить не только внушительную сумму денег (250 млн евро), но и голкипера «сливочных» Тибо Куртуа, который должен статью частью сделки по переходу Мбаппе в мадридскую команду.
А тут еще и Доннарумма :) Курам на смех. Будет команда топвратарей.
А тут еще и Доннарумма :) Курам на смех. Будет команда топвратарей.