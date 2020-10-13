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Куртуа может стать частью сделки по трансферу Мбаппе в «Реал»

13 октября 2020, 10:35

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе всё ещё остаётся главной трансферной целью «Реала».

Как сообщается, форвард не намерен продлевать соглашение с парижанами, которое истекает летом 2022 года. Чтобы не потерять футболиста бесплатно, ПСЖ готов расстаться с одним из своих лидером следующим летом, а главным претендентом на игрока всё ещё остаётся «Реал».

Отмечается, что за трансфер Мбаппе французский клуб хочет получить не только внушительную сумму денег (250 млн евро), но и голкипера «сливочных» Тибо Куртуа, который должен статью частью сделки по переходу Мбаппе в мадридскую команду.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
13 октября в 19:41
Куртуа не продается даже касиляс так не зашишал ворота
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
13 октября в 16:23, ред.
Да сколько же можно хороших вратарей отдавать...Куртуа вот вот начал стабильно и без ляпов играть, можно даже сказать что на данный момент он один из лучших в составе. Лучше пусть личного и нормального физиотерапевта с диетологом купят Азару, чтобы тот травмироваться перестал.
Gelious
Gelious ответ don_surio (раскрыть)
13 октября в 15:56
как и вторым на самом деле
Ruslan3132
Ruslan3132
13 октября в 15:35
ПСЖ хочет? )) 100млн и машинка по закатыванию губы лягушатникам - это максимум за Мбаппе летом 2021 ))
don_surio
don_surio
13 октября в 15:26
Лунин еще не готов быть 1-м номером.
kolpankolpan
kolpankolpan
13 октября в 12:37
Это чьи такие жо--мыслы? За Куртуа и 250 миллионов Реал подождет 2 года.
Nazi
Nazi
13 октября в 12:29
Какой бред, аж тошно читать.. Сколько вратарей еще можно купить, пока в Париже наконец допрут, что проблемы в центре поля и тренере.

А тут еще и Доннарумма :) Курам на смех. Будет команда топвратарей.
razdvatri
razdvatri
13 октября в 11:06
куртуа щас лучший игрок реала, никто его не отдаст
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 11:00
С Куртуа раставаться нельзя!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
13 октября в 11:00
такая жирная утка, что даже не взлетит
Gelious
Gelious
13 октября в 10:50
Хорошая газета. И шутки веселые.
Анпилкин
Анпилкин
13 октября в 10:39
Хороший трансфер
beefs
beefs
13 октября в 10:39
трансферное окно закрыто...
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