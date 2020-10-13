Куртуа может стать частью сделки по трансферу Мбаппе в «Реал»

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13 октября 2020, 10:35

Нападающий ПСЖ всё ещё остаётся главной трансферной целью «Реала».

Как сообщается, форвард не намерен продлевать соглашение с парижанами, которое истекает летом 2022 года. Чтобы не потерять футболиста бесплатно, ПСЖ готов расстаться с одним из своих лидером следующим летом, а главным претендентом на игрока всё ещё остаётся «Реал».

Отмечается, что за трансфер Мбаппе французский клуб хочет получить не только внушительную сумму денег (250 млн евро), но и голкипера «сливочных» , который должен статью частью сделки по переходу Мбаппе в мадридскую команду.