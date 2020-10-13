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Милик: «Я вёл переговоры с „Ромой“, но „Наполи“ отклонил их предложение»

13 октября 2020, 10:20

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик рассказал о том, что мог покинуть клуб в летнее трансферное окно, однако руководство команды отказывалось выслушивать предложения по футболисту.

Я решил попробовать что-то новое, решил продолжить карьеру в другом месте. Мой агент искал варианты для меня, некоторые команды заинтересовались, мы вели переговоры.

Пандемия коронавируса усложнила ситуацию для многих футболистов. Я не хочу называть команды, которые интересовались мной, но правда в том, что я принял предложения некоторых клубов. Но все эти команды не смогли договориться с «Наполи», поэтому мне пришлось остаться.

«Рома»? Я вёл с ними переговоры. Но я не хочу говорить, к переходу в какой клуб я был ближе всего. Но я могу подтвердить, что это была итальянская команда.

Если бы меня интересовали только деньги, то я бы уже продлил контракт с «Наполи», потому что они предлагали мне очень выгодные условия. Жизнь спортсмена прекрасна, но коротка. Мне 26 лет, я хочу расти и развиваться. Я думаю, что сейчас подходящее время, чтобы попробовать новый вызов.

В последние месяцы многое было неправильно понято и преувеличено. Например, с моей стороны никогда не было враждебности к «Наполи». Я хотел решить всё профессионально. Я очень уважаю команду, в которой провёл четыре замечательных года. Я уважаю «Наполи» и болельщиков клуба. Но я принял решение уйти.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
13 октября в 10:52
Не срослось однако)
Zenit_84
Zenit_84
13 октября в 10:29
Какой злй Наполи
Legend 6
Legend 6
13 октября в 10:25
Вот это поворот
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